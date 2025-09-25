تبادل ۸۷ درصد از کالا بین ایران و اتحادیه اوراسیا با تعرفه صفر

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - سید محمد اتابک وزیر صمت در حاشیه اجلاس ایران و تجارت اوراسیا اظهار داشت: عضویت ناظر ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا سال گذشته با حضور معاون اول رئیس جمهور تحقق یافت و پیگیریها برای عملیاتی کردن موافقتنامه تجارت با این اتحادیه ادامه داشت. این موافقتنامه در اردیبهشت ماه امسال به تمام کشورهای عضو ابلاغ و اجرایی شد. از آن زمان، سطح تبادلات تجاری بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا افزایش قابل توجهی داشته است، به طوری که ۸۷ درصد از کالاها بین ایران و این اتحادیه با تعرفه صفر مبادله خواهند شد که فرصت بسیار خوبی برای تجار ایرانی است.
او بیان کرد: اولین نشست مشترک کمیسیون مشترک ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا با هدف بررسی اقدامات انجام شده و طرحریزی چارچوب کلی موافقتنامه و نقشه راه برگزار شد. این نقشه راه شامل زیرساختها، الزامات و باید و نبایدهای لازم برای تسهیل هرچه بهتر تبادلات تجاری است. همچنین، همکاریهای فیمابین در سطوح زیربنایی، لجستیکی، حمل و نقل (ریلی و دریایی)، مسائل گمرکی و تجارت دیجیتال به طور کامل مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: در این نشست، کمیتههای ۱۶ گانه زیرمجموعه کمیسیون مشترک، گزارشات خود را ارائه دادند. در نهایت، موافقتنامه کمیسیون مشترک و نقشه راه همکاریهای سه ساله بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران به تصویب و امضا رسید. علاوه بر این، موافقتنامهای در خصوص تجارت حلال نیز به تصویب رسید.
در پایان این اجلاس از تلاشهای سفیر ایران، سازمان توسعه تجارت و وزیر اقتصاد اتحادیه اوراسیا قدردانی شد و ابراز امیدواری گردید که این توافقنامهها و کمیتههای مشترک، تأثیرات مثبتی بر تجارت بین اتحادیه اوراسیا و ایران داشته و منجر به رشد آماری تجارت شوند.