باشگاه خبرنگاران جوان - عباس علی‌آبادی روز پنجشنبه در بازدید از تصفیه‌خانه فاضلاب دورود گفت: نشست مهمی شب گذشته با استاندار و نمایندگان استان برگزار و تصمیم گرفته شد که طرح سد معشوره به عنوان پروژه‌ای با اهمیت ملی مورد توجه قرار گیرد و تمرکز استان روی اجرای آن باشد.

وی اظهار داشت: این سد سال‌ها در دستور کار قرار داشته، اما تغییرات مکرر در برنامه موجب تاخیر در اجرای آن شده است و اکنون امیدواریم با تثبیت طرح، روند اجرای آن سرعت گیرد.

وزیر نیرو با اشاره به اهمیت ویژه تامین آب شرب مردم استان گفت: بنا شد در همه شهرستان‌ها طرح‌هایی اولویت دار تامین آب شرب، به ویژه پروژه‌های نیمه‌تمام، تکمیل شوند و در این مسیر همه دستگاه‌ها همکاری خواهند کرد.

علی‌آبادی با بیان اینکه بیش از ۲۰ سال موضوع احداث سد معشوره در استان مطرح است ادامه داد: در دوره‌ای، طرح‌های سازه‌ای در اولویت نبود و بیشتر به طرح‌های نرم پرداخته شد، اما اکنون به دلیل شرایط خشکسالی ناچاریم تمرکز را بر طرح‌های سازه‌ای بگذاریم و سد معشوره از جمله طرح‌های بسیار مهم کشور محسوب می‌شود.

وی تاکید کرد: طرح ماربره دورود نیز از جمله پروژه‌های مهم است که در سفر‌های آینده مورد جمع‌بندی قرار خواهد گرفت و در فهرست برنامه‌ها گنجانده می‌شود.

علی‌آبادی گفت: همه مسئولان استان و کشور با همدلی تلاش خواهند کرد تا مشکل تامین آب شرب مردم برطرف شود و پروژه‌های حیاتی لرستان به ثمر برسد.

وعده وزیر نیرو برای پیگیری اجرای سد معشوره

طرح مطالعاتی سد معشوره سال ۸۰ آغاز و کلنگ آن سال ۹۲ به زمین زده شد، اما همچنان جزو طرح‌های بر زمین مانده به شمار می‌رود و با وجود تغییر در طرح اولیه و کاهش چشمگیر ظرفیت دریاچه، اما باز هم در فهرست طرح‌های بلاتکلیف و مسن لرستان و حتی کشور خودنمایی می‌کند.

سد تنگ معشوره (یا همان گاشمار) بر روی رودخانه کشکان (از سرشاخه‌های رودخانه کرخه) و حدود ۵۵۰ متر پایین‌تر از محل تلاقی دو رودخانه کاکارضا و چم زکریا واقع شده و موقعیت جغرافیایی آن در ۹۰ کیلومتری غرب شهر خرم آباد، ۴۰ کیلومتری جنوب شهر نورآباد مرکز دلفان و ۴۵ کیلومتری شمال شهر کوهدشت واقع شده است.

سد و نیروگاه تنگ معشوره در طرح اولیه قرار بود با هدف تولید انرژی برق آبی، کنترل و جمع آوری سیلاب و روان آب‌های سطحی رودخانه و همچنین تامین آب کشاورزی مورد نیاز دشت و اراضی منطقه کوهدشت ایجاد شود و تخصیص اولیه آن ۲۷۱ میلیون مترمکعب از رودخانه کشکان تصویب شد، اما پس از کش و قوس‌های فراوان در نهایت شرکت آب منطقه‌ای لرستان تیرماه ۱۴۰۰ اعلام کرد، تخصیص سالانه این سد برای تامین نیاز‌های آب شرب، صنعت، کشاورزی، زیست محیطی و پایداری جریان شهر و روستا‌های چگنی، کوهدشت، پلدختر، سلسله و نورآباد، ۱۸۵ میلیون متر مکعب شده است.

استاندار لرستان زمستان پارسال خبر‌های خوشی از حوزه مالی طرح داد و اذعان کرد: پیشنهادات خوبی برای تامین منابع آن در سال ۱۴۰۴ ارایه شده است و حالا در هفته دولت اعلام کرد معشوره در ۲۰ سال ۱۶۵ میلیارد تومان و امسال ۵۵۰ میلیارد تومان اعتبار داشته که علیرغم ناکافی بودن این مبلغ برای یک ابر پروژه، اما مایه امیدواری است.

به گفته سید سعید شاهرخی برای تامین مالی، هزینه پنج همتی (هزار میلیارد تومانی) این پروژه در حال مذاکره برای فاینانس از طریق یک شرکت چینی هستیم که این موضوع در وزارت نیرو در حال پیگیری برای طرح در شورای اقتصاد است.

هم اکنون ۶ سد در حال بهره برداری استان ظرفیت ۲۰۸ میلیون متر مکعب دارند که در مجموع به اندازه ظرفیت حتی یک سد برخی استان‌ها هم نمی‌شود، اما مردم این دیار با وجود کاهش ظرفیت سد معشوره، به تصمیم دولتمردان احترام گذاشته و چشم انتظار بهره برداری از معشوره کوچکتر ماندند.

منبع: ایرنا