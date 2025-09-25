رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: تا زمانی که آماده جنگ باشیم، صلح برقرار خواهد بود. اگر آماده نباشیم، طمع دشمن افزایش یافته و به دین، وطن و منافع ما آسیب خواهد رساند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از ارتش، امیر دریادار حبیبالله سیاری با حضور در برنامه گفتوگوی ویژه خبری با درود بر روح شهدا و امام شهدا و با اشاره به جانفشانیهای صورت گرفته در دوران دفاع مقدس اظهار کرد: دفاع مقدس ۸ ساله نقطه عطفی است در تاریخ ایران اسلامی و لازم است که بحث و بررسی دقیقی درباره آن صورت بگیرد و درس آموختههایش به نسل فعلی و آینده منتقل شود. ما باید بدانیم که در ۲۵۰ سال گذشته، هر تهاجمی که رخ داده، تکهای از خاک ایران جدا شده است. تنها تهاجمی که به ایران شد و ما توانستیم تمامیت ارضی را کامل حفظ کنیم، ۸ سال دفاع مقدس است.
وی با طرح این سؤال که «عوامل مؤثر در موفقیت ایران اسلامی در دفاع مقدس چه بود؟»، گفت: دشمن با دو هدف به ما حمله کرد، اول شکست انقلاب و دوم، ضربه به تمامیت ارضی ایران. دشمن رسماً اعلام کرده بود که پس از هفت روز میخواهد در میدان آزادی تهران با اصحاب رسانه صحبت کند. دشمن تصور میکرد که ایران در شرایط انقلاب است و آمادگی دفاع از خود را ندارد به همین دلیل هم برای دستیابی به آرزوهایش اقدام کرد، اما همان ابتدا ضربه را خورد.
وی افزود: در این مسیر، ایستادگی مردم و البته نقشآفرینی حضرت امام (ره) بسیار مهم بود. حضرت امام قاطعانه و شجاعانه ایستادند. هنر امام این بود که جنگ را به دفاع مقدس تبدیل کرد و وحدت را میان نیروهای مسلح و مردم به وجود آورد. این مهم، محاسبات دشمن را به هم ریخت. آن زمان جمعیت کشور ۳۶ میلیون نفر بود که همگی با هنر امام و با روحیه انقلابی، پای کار آمدند و در نهایت ما توانستیم مقابل دشمنی که شرق و غرب به او کمک کرد، بایستیم و موفق شویم. ما خون دادیم، جوان دادیم، شهید دادیم، جانباز دادیم، اما سر خم نکردیم و اقتدار خود را به نمایش گذاشتیم در حالیکه میدانستیم همه کشورهای جهان به دشمن ما کمک میکنند، هم پول میدادند و هم نیروی انسانی. ما در مقابل تمام اینها ایستادیم و سرفراز ماندیم. امروز هم، همه ما سربلند هستیم، چون در آن مقطع زمانی، توانستیم مقابل دشمن بایستیم و پیروز شویم.
رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش در ادامه به شباهتهای جنگ هشت ساله با جنگ ۱۲ روزه پرداخت و تصریح کرد: اولین تشابه، حضور نیروی نیابتی استکبار جهانی است، روزی صدام بود و روزی هم نتانیاهو. در جنگ ۱۲ روزه، ما فقط با رژیم صهیونیستی طرف نبودیم، ما با ناتو و استکبار جهانی جنگیدیم، همانطور که در جنگ هشت ساله هم با شرق و غرب، طرف بودیم. هدف دشمنان از جنگ ۱۲ روزه هم، همچون جنگ هشت ساله، فروپاشی نظام مقدس جمهوری اسلامی بود و نابودی تمامیت ارضی کشور. هم صدام و هم نتانیاهو تصور میکردند هفت روزه کار را تمام میکنند. هر دو هم تصور میکردند که مردم ایران از آنان استقبال میکنند در حالی که بازهم اشتباه کرده بودند. اینها برخی نقاط تشابه ۲ دفاع مقدس ماست.
وی هم چنین به قیاس نقش آفرینی تاریخی حضرت امام در دفاع مقدس هشت ساله با فرماندهی معطم کل قوا در دفاع مقدس ۱۲ روزه پرداخت و اظهار کرد: نقش امام و مواضع مستحکم ایشان مقابل دشمن، در جنگ هشت ساله، نقشی مؤثر در پیروزی ما داشت، در جنگ ۱۲ روزه هم، مواضع مستحکم حضرت آقا، بسیار پررنگ بود. ایشان با بیانیههایشان دشمن را خوار کردند. در نهایت هم رفتار هوشمندانه مردم باعث شد که شکست دشمن تکمیل شده و نفرت ملت ما از رژیم صهیونیستی عیانتر شود.
وی با بیان اینکه «نیروهای مسلح ما در دفاع مقدس هشت ساله و ۱۲ روزه، مطابق وظایف ذاتی خود، ایستادند»، گفت: رزمندگان ما در هوا، زمین، دریا و پدافند آگاهانه ایستادند، کوشیدند و جنگیدند و در نهایت به شهادت رسیدند. رزمندگان ما در پدافند میدانستند که احتمال شهادتشان، ۹۵ درصد است، اما میدان را خالی نکردند. ما دانشجوی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش را داشتیم که درس را رها کرد و به میدان رفت و در نهایت به شهادت رسید.
سیاری با یادآوری رشادتهای نیروهای مسلح، بیان کرد: فداکاریهای سپاه، ارتش و فرماندهی انتظامی را در این جنگ ۱۲ روزه تماشا کردید. این فداکاریها باعث شد مرزهای زمینی و هوایی کشور حفظ شود. دشمنان ما به دنبال این بودند که از مرزهای زمینی هم اقداماتی را انجام دهند، اما به واسطه کوششهای صورت گرفته، ناکام ماندند. بسیجیهای ما هم مردانه ایستادند. مجموع نیروهای مسلح ما با همبستگی و دلبستگی، مثال مشتی واحد، ایستادند تا در نهایت دشمن، خود پیشنهاد آتش بس داد. اگر این ایستادگیها نبود، این موفقیتها هم، حاصل نمیشد.
وی قویتر شدن را راه تضمین امنیت دانست و تصریح کرد: فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) فرمودند که تنها راه خروج از مشکلاتی که استکبار جهانی ایجاد میکند، قوی شدن است. این یعنی ما در تمام حوزهها باید قوی شویم از جمله در حوزه نظامی. این مؤلفه، مهمترین مؤلفه قدرت ملی ایران اسلامی است. دنیا، امروز مثل جنگل شده و ما چارهای نداریم جز قویتر شدن. قویتر که باشیم، کسی جرأت تعرض به ما را پیدا نخواهد کرد. تا زمانی که آماده جنگ باشیم، صلح برقرار خواهد بود. اگر آماده نباشیم، طمع دشمن افزایش یافته و به دین، وطن و منافع ما آسیب خواهند رساند.
وی با بیان اینکه «بازدارندگی یعنی آنقدر باید قوی باشیم که کسی جرأت تعرض دوباره به ما و منافع ما را به خود ندهد»، گفت: اگر این بازدارندگی را داشته باشیم که داریم، هیچ کس جرأت تعرض به ما را به خود نخواهد داد. ما پس از دفاع مقدس هشت ساله، برای تأمین مهمات مورد نیاز خود، چند راهکار داشتیم، یکی سر خم کردن مقابل دشمنان بود. ملت ما هرگز این مسأله را قبول نمیکردند. راه دیگر، ساختن مهمات مورد نیاز بود. ما این مسیر را انتخاب کردیم و امروز بیش از ۹۰ درصد تجهیزاتمان تولید داخل است. زمانی در جنگ ۸ ساله، برخی مهمات ما جیرهبندی شده بود، چون توان تولید نداشتیم ولی امروز، ناوشکن و موشک نقطهزن ساختهایم، آن هم از بهترین نوعاش. ما تمام آموزشهایمان را نیز از وابستگی به غرب جدا کردهایم و متکی به خود هستیم. ما شدهایم ایرانی قوی. دشمنان هم، همین ایران قوی را نمیخواهند.
رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش با اشاره به ایستادگیهای ملت ایران، اظهار کرد: دشمنان ملتی ضعیف را میخواهند که التماس میکند، اما ملت ما، ملتی قوی و سرافراز است. ملت ما ثابت کرده هرجا که پای میهن در میان باشد، خواهد ایستاد. پس از دفاع مقدس هشت ساله، ما را تحریم کردند، توطئه کردند، تهاجم فرهنگی کردند و…، اما ملت ما ایستاد. ما افتخار میکنیم که نیروی مسلح ملتی هستیم که تمام قد پشت ما ایستاده و لحظهای مقابل دشمن سرخم نکرده است.
وی ادامه داد: ما امروز از توان بازدارندگی بسیار خوبی برخورداریم و آمادگی داریم تا مقابل هر دشمنی بایستیم. ما مردان جنگیم، جنگطلب نیستیم، اما جنگ را خوب بلدیم. ما آمادهایم، اما نباید به آنچه داریم، بسنده کنیم. نگاه ما باید به آینده باشد. باید تهدیدات آینده را تشخیص دهیم و بدانیم با توجه به سرعت پیشرفت فناوریها، در آینده به چه مواردی نیاز داریم و به سمت تأمین نیازهای خود حرکت کنیم. ما در این مسیر در حال حرکتیم. ما امروز با تجهیزات، تاکتیک و تکنیک دفاع مقدس ۸ ساله نمیتوانیم مقابل دشمن بایستیم، دفاع امروز به تاکتیک، تکنیک و تجهیزات مختص خود نیاز دارد و باید به روز باشیم.
وی ایستادگی مردم را عامل شکست دشمنان بیان کرد و گفت: در جنگ ۱۲ روزه، بازنشستگان ما تومار امضا کردند که سن ما بالاست و نمیتوانیم مثل جوانها بجنگیم، اما میتوانیم سنگری مقابل گلوله شویم. سربازان ما که خدمتشان تمام شده بود هم آمدند و میخواستند مقابل دشمن بایستند. باید دست این ملت را بوسید. مردم عادی هم بارها و بارها نشان دادند که از کشورشان دفاع میکنند. اگر این ایستادگیها نبود، رژیم صهیونیستی به سادگی دست برنمیداشت. این ملت کنار هم، بازدارندگی ما را شکل دادند. همین جوانان ما که میگویند در فضای مجازی هستند و فلان و بهمان، همچون جوانان دوران دفاع مقدس ۸ ساله، بازهم مقابل دشمن خواهند ایستاد. مگر میشود دشمن به خانه شما حمله کند و جوان ما، مقابل آن نایستد؟ امکان ندارد.
سیاری با بیان اینکه «رکن اساسی دفاع مردم هستند»، گفت: مردم ما با دست خالی، در مقابل رژیم طاغوتی تا بن دندان مسلح پهلوی ایستادند و در روزهایی، چون ۱۷ شهریور، شهید دادند ولی ایستادند و در نهایت، انقلاب پیروز شد. در دفاع مقدس هم، وقتی که جنگ آغاز شد، تکیه ما به مردم بود. تعداد نیروهای مسلح ما، پاسخگوی جنگ هشت ساله نبود، اگر مردم و بسیج مردمی و دانشجو پای کار نمیآمد، ما با کمبود نیرو مواجه میشدیم. مردم در جابجایی نیروهای مسلح و پشتیبانی رزمندگان هم کمک کردند. این مردم بودند که پای انقلاب ایستادند که ما پیروز شدیم. اگر مردم سختی تحریم را تحمل نمیکردند، شکنندگی اقتصاد ما بیشتر از این نمیشد؟ در ۱۲ روز جنگ هم، اگر مردم نبودند، دشمن درخواست آتشبس نمیکرد. ملت ما، ملتی سرافراز است که باید دستشان را بوسید.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش، به نقش رسانه در جنگ امروز پرداخت و با یادآوری نقش رسانهها در نمایش قدرت کشور در رزمایشها، اظهار کرد: رسانه نقشی بسیار مهمی در جهان امروز دارد. رسانه از مهمترین اجزاء نمایش توان بازدارندگی کشور است. دشمن در همین دفاع مقدس ۱۲ روزه، رسانهها را در اختیار خودش گرفته بود و محل اصابت موشکها و پهپادهای ما را به نمایش نمیگذاشت؛ بنابراین اصحاب رسانه هم نقش بزرگی دارند و هم وظیفهای بزرگ در نمایش قدرت و بازدارندگی کشور. حقیقت آن است که در نمایش قدرت بازدارندگی کشور، ۵۰ درصد کار برعهده ماست و ۵۰ درصد، برعهده اصحاب رسانه.
وی با بیان اینکه «ما درس آموختههای بسیاری از دفاع مقدس هشت ساله داریم و این دفاع، یک گنجینه است»، گفت: ما نمیتوانیم با سلاح و تجهیزات آن زمان بجنگیم، اما میتوانیم از آن زمان، بیاموزیم که جوانانمان چطور به صحنه آمدند، دانشگاهیان چطور به میدان آمدند، فرماندهان چطور فرماندهی و اقدام کردند، همه اینها درس آموخته است. واقعیت آن است که تکیه کشور، به جوانان است. همه باید برای مقابله با تهدیدات آینده آماده شویم. بایستی از این درس آموختهها، استفاده کنیم. ما در حال مذاکره بودیم که ما را بمباران کردند، این خود درس آموخته است. مردم، شما ملتی سرافراز، قدرتمند و افتخار آفرینید. مملکت برای شماست. دست به دست هم دهیم و با وحدت و انسجام و همدلی، به پیش برویم و مطمئن باشیم که مادامی که راه شهدا را با وحدت و همدلی ادامه میدهیم، موفق خواهیم بود.