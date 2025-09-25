سامانه املاک واسکان چشم انتظار کاهش کم کاری بانک مرکزی در اتصال

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- ایوب محمودی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه سامانه ملی املاک و اسکان، که با هدف شفافسازی وضعیت مالکیت و سکونت املاک در کشور راهاندازی شده است، گفت: اجرای این طرح نقش حیاتی در شناسایی خانههای خالی، جلوگیری از سفتهبازی و همچنین اجرای طرحهای حمایتی مسکن ایفا میکند.
وی ادامه داد: اتصال کامل بانکها به این سامانه، به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام اقتصادی، از اهمیت بالایی برخوردار است. این اتصال به بانکها امکان میدهد تا با استعلام وضعیت ملک، در فرآیندهای اعطای تسهیلات، ارزیابی وثایق و همچنین شناسایی متقاضیان واقعی مسکن، دقت و کارایی بیشتری داشته باشند.
محمودی با بیان اینکه آمارها حاکی از آن است که کم کاری در فرآیند اتصال بانک ها به سامانه املاک واسکان وجود دارد افزود: دلایل این امر میتواند چندوجهی باشد؛ از جمله پیچیدگیهای فنی در تبادل اطلاعات بین سامانههای مختلف بانکی و سامانه املاک و اسکان، عدم وجود اولویتدهی کافی از سوی برخی بانکها برای اجرای این طرح، و یا ملاحظات احتمالی در خصوص دسترسی به اطلاعات هویتی و مالی مشتریان.
او تاکید کرد: بررسی ها حاکی از آن است که بانک مرکزی نیز به عنوان نهاد ناظر، نتوانسته است سازوکار لازم برای الزام و پیگیری جدی این اتصال را به طور کامل فراهم آورد.
این کارشناس سیاست گذاری مسکن با بیان اینکه عدم اتصال کامل بانکها به سامانه املاک و اسکان، آسیبهای قابل توجهی را به همراه دارد افزود: در بعد اقتصادی، این وضعیت میتواند به سفتهبازی در بازار مسکن دامن زده و از ورود سرمایههای سرگردان به سمت تولید جلوگیری کند. همچنین، اجرای طرحهای مسکن حمایتی با چالش مواجه شده و شناسایی خانههای خالی و اعمال مالیات بر آنها با دشواری روبرو میشود. از منظر اجتماعی، این امر نابرابری در دسترسی به مسکن را تشدید کرده و به افزایش شکاف طبقاتی کمک میکند.
محمودی تاکید کرد: در حوزه نظارتی نیز، ضعف در دسترسی به اطلاعات جامع و بهروز، توانایی نهادهای دولتی برای برنامهریزی و اتخاذ تصمیمات صحیح را محدود میسازد. رفع این موانع و تسریع در اتصال کامل بانکها به سامانه املاک و اسکان، گامی ضروری برای ایجاد ثبات و عدالت در بازار مسکن کشور محسوب میشود.