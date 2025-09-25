سامانه املاک واسکان چشم انتظار کاهش کم کاری بانک مرکزی در اتصال

کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: آمار‌ها و بررسی‌ها حاکی از آن است که کم کاری در حوزه اتصال بانک مرکزی به سامانه املاک و اسکان همچنان ادامه دارد و این امر خود زمنیه ساز افزایش سوداگری در این بخش شده است.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- ایوب  محمودی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه سامانه ملی املاک و اسکان، که با هدف شفاف‌سازی وضعیت مالکیت و سکونت املاک در کشور راه‌اندازی شده است،  گفت: اجرای این طرح نقش حیاتی در شناسایی خانه‌های خالی، جلوگیری از سفته‌بازی و همچنین اجرای طرح‌های حمایتی مسکن ایفا می‌کند.

وی ادامه داد:  اتصال کامل بانک‌ها به این سامانه، به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام اقتصادی، از اهمیت بالایی برخوردار است. این اتصال به بانک‌ها امکان می‌دهد تا با استعلام وضعیت ملک، در فرآیندهای اعطای تسهیلات، ارزیابی وثایق و همچنین شناسایی متقاضیان واقعی مسکن، دقت و کارایی بیشتری داشته باشند.

محمودی با بیان اینکه آمارها حاکی از آن است که کم کاری در فرآیند اتصال بانک ها به سامانه املاک واسکان وجود دارد افزود: دلایل این امر می‌تواند چندوجهی باشد؛ از جمله پیچیدگی‌های فنی در تبادل اطلاعات بین سامانه‌های مختلف بانکی و سامانه املاک و اسکان، عدم وجود اولویت‌دهی کافی از سوی برخی بانک‌ها برای اجرای این طرح، و یا ملاحظات احتمالی در خصوص دسترسی به اطلاعات هویتی و مالی مشتریان. 

او تاکید کرد: بررسی ها حاکی از آن است که  بانک مرکزی نیز به عنوان نهاد ناظر، نتوانسته است سازوکار لازم برای الزام و پیگیری جدی این اتصال را به طور کامل فراهم آورد.

این کارشناس سیاست گذاری مسکن با بیان اینکه عدم اتصال کامل بانک‌ها به سامانه املاک و اسکان، آسیب‌های قابل توجهی را به همراه دارد افزود: در بعد اقتصادی، این وضعیت می‌تواند به سفته‌بازی در بازار مسکن دامن زده و از ورود سرمایه‌های سرگردان به سمت تولید جلوگیری کند. همچنین، اجرای طرح‌های مسکن حمایتی با چالش مواجه شده و شناسایی خانه‌های خالی و اعمال مالیات بر آن‌ها با دشواری روبرو می‌شود. از منظر اجتماعی، این امر نابرابری در دسترسی به مسکن را تشدید کرده و به افزایش شکاف طبقاتی کمک می‌کند.

محمودی تاکید کرد: در حوزه نظارتی نیز، ضعف در دسترسی به اطلاعات جامع و به‌روز، توانایی نهادهای دولتی برای برنامه‌ریزی و اتخاذ تصمیمات صحیح را محدود می‌سازد. رفع این موانع و تسریع در اتصال کامل بانک‌ها به سامانه املاک و اسکان، گامی ضروری برای ایجاد ثبات و عدالت در بازار مسکن کشور محسوب می‌شود.

برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
خبرهای مرتبط
پیشرفت فیزیکی بیمارستان گیلان به ۹۰ درصد رسید
مقابله با پولشویی در بازار مسکن از طریق اتصال بانک مرکزی به سامانه املاک واسکان
رونق بازار ساخت و ساز در شمال کشور/ سازندگان پای کار آمدند
پیشرفت ۱۵ تا ۵۳ درصدی اجرای نهضت ملی مسکن
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳ مهرماه ۱۴۰۴
فروش فوق‌العاده ۱۱ محصول ایران خودرو از ۶ مهر ماه+ عکس
تحویل ۳۴ هزار دستگاه خودرو به مشتریان در شهریور ماه
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۳ مهر ماه
ناترازی برق در استان تهران کاهش یافت+ فیلم
شکل گیری توده گردوخاک طی دو روز آینده
ایجاد نماد اسکناس دلار و یورو در تالار مرکز مبادله از هفته آینده
نخستین جلسه ستاد ملی گذر مرز به مرز برگزار شد
گواهی سپرده بیت‌کوین در راه بورس کالا
۳۲۰۶ میلیارد تومان مطالبات گندمکاران پرداخت شد
آخرین اخبار
کشاورزان کنترل استحکام تاسیسات کشاورزی را در دستور کار قرار دهند
فروش فوق‌العاده ۱۱ محصول ایران خودرو از ۶ مهر ماه+ عکس
ضرورت تسریع در پرداخت ۵ درصد باقی مانده طلب کشاورزان
ترافیک سنگین در تمامی محور‌های شمالی کشور
شکل گیری توده گردوخاک طی دو روز آینده
آغاز پاییز طلایی مرکز مبادله ایران از ششم مهر
ناترازی برق در استان تهران کاهش یافت+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۳ مهر ماه
بازنگری در دستورالعمل برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز
۳۲۰۶ میلیارد تومان مطالبات گندمکاران پرداخت شد
از ابتدای سال تاکنون مجموعا بیش از ۲۷ میلیارد دلار از نیازهای وارداتی تأمین شده است
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳ مهرماه ۱۴۰۴
پیشرفت فیزیکی بیمارستان گیلان به ۹۰ درصد رسید
ایجاد نماد اسکناس دلار و یورو در تالار مرکز مبادله از هفته آینده
گواهی سپرده بیت‌کوین در راه بورس کالا
نخستین جلسه ستاد ملی گذر مرز به مرز برگزار شد
امضای نقشه راه همکاری اقتصادی بین ایران و اتحادیه اورآسیایی
تحویل ۳۴ هزار دستگاه خودرو به مشتریان در شهریور ماه
طرح توسعه اپرون فرودگاه رشت به زودی آغاز می شود+ فیلم
سامانه املاک واسکان چشم انتظار کاهش کم کاری بانک مرکزی در اتصال
جزییات حادثه خروج قطار تهران_ مشهد از ریل
تبادل ۸۷ درصد از کالا بین ایران و اتحادیه اوراسیا با تعرفه صفر
پرداخت حدود ۱۲۰ همت وام ازدواج و فرزند به ۳۵۰ هزار متقاضی طی ۶ ماه توسط شبکه بانکی
تمامی خطوط در مسیر ایستگاه راه آهن مشهد باز است/ مشکلی برای مسافران رخ نداد
قیمت بلیت در برخی از مسیر‌های به دلیل مازاد صندلی کاهش یافت/ مشکل ناوگان هوایی در برخی از شهر‌ها داریم+ فیلم
خرید یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت ایران توسط چین+ فیلم
میانگین مصرف بنزین در هفته پایانی شهریور؛ ۱۴۰ میلیون لیتر در روز
کاهش ۱۵ درصدی قیمت میوه از نیمه مهرماه
مقابله با پولشویی در بازار مسکن از طریق اتصال بانک مرکزی به سامانه املاک واسکان
۱۵ درصد از نیروگاه‌ها می‌توانند از سوخت مازوت استفاده کنند