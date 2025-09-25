معاون وزیر راه وشهرسازی گفت : در راستای ارتقاء پتانسیل‌ها و افزایش تعداد سکوهای پروازی (پوزیشن‌ها) در فرودگاه رشت، مطالعات جامعی توسط مشاوران صورت گرفته که به زودی اجرای آن آغاز می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری-  محمد امیرانی مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی کشور با بیان اینکه طرح جمع‌آوری آب‌های سطحی اطراف باند فرودگاه رشت در دستور کار قرار گرفته است گفت: این طرح با پیشرفت فیزیکی قابل توجه حدود ۹۵ درصد، در آستانه اتمام قرار دارد و انتظار می‌رود در آینده نزدیک شاهد بهره‌برداری کامل از آن باشیم. این اقدام گامی مهم در جهت بهبود زیرساخت‌های عملیاتی فرودگاه خواهد بود.
وی ادامه داد: در راستای ارتقاء پتانسیل‌ها و افزایش تعداد سکوهای پروازی (پوزیشن‌ها) در فرودگاه رشت، مطالعات جامعی توسط مشاوران صورت گرفته است. مراحل نهایی انتخاب پیمانکار این پروژه در حال انجام است و با نهایی شدن آن، شاهد آغاز عملیات توسعه‌ای خواهیم بود. این طرح در دستور کار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران قرار دارد.

معاون وزیر راه وشهرسازی با اشاره به مسئله تملک اراضی واقع در انتهای باند فرودگاه رشت که سال‌ها به دلیل محدودیت‌های عملیاتی و وجود دیوار حفاظتی، موجب محدودیت‌هایی در عملیات پروازی شده بود، مورد بازبینی مجدد قرار گرفت گفت: فرآیند تملک این اراضی آغاز شده و امید است با حمایت‌های استاندار  گیلان، این طرح به زودی به نتیجه برسد تا بتوانیم نسبت به تکمیل باند اقدام نماییم.

امیرانی به اراضی جنوب فرودگاه و فرصت‌های سرمایه‌گذاری اشاره کرد و افزود: مطالعاتی در خصوص پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری در اراضی جنوب فرودگاه رشت صورت گرفته است. جلساتی در همین راستا برگزار خواهد شد تا با هدف رونق بخشیدن به فعالیت‌های فرودگاه از طریق جذب سرمایه‌گذار، گامی مؤثر در جهت تحقق یکی از خواسته‌های مهم مردم استان گیلان برداریم.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ابراز امیدواری کرد که با اجرای این طرح‌ها و حمایت‌های صورت گرفته، شاهد افزایش تعداد پروازها و رفع مشکلات دیرینه در سطوح پروازی فرودگاه رشت باشیم. این اقدامات در نهایت به نفع فرودگاه رشت و مردم استان گیلان خواهد بود.

