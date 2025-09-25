باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - همزمان با ترخیص قطعات و لوازم یدکی از انبارها و افزایش حجم ورود قطعات لوازم یدکی به شرکتهای خودرو سازی شاهد افزایش میزان تولید خودرو در کشور هستیم از سوی دیگر همچنین با تامین قطعات لوازم یدکی به ویژه برای خودروی شاهین در شرکت خودرو سازی سایپا شاهد افزایش حجم تولید در شهریور ماه بودهایم.
براساس این گزارش طبق آخرین آمارهای اعلام شده از سوی شرکت خودرو سازی شهریورماه امسال با صدور فاکتور برای بیش از ۳۴ هزار دستگاه خودرو، رکورد ششماهه خود را شکست و همچنین بالاترین میزان فروش ریالی در تاریخ این شرکت را به ثبت رساند.
سایپا با برنامهریزی دقیق و اجرای استراتژیهای مؤثر فروش، نهتنها در تعداد فاکتورهای صادرشده رکورد جدیدی ثبت کرد، بلکه توانست رکورد تاریخی فروش ریالی خود را نیز ارتقا دهد. این شرکت در پنجماهه نخست امسال در بخش تحویل حضوری محصولات، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد بیش از ۸.۵ درصدی را تجربه کرده است.
با تداوم این روند و بهبود فرآیندهای تولید، فروش و تحویل، خودروها برای ماههای آتی افزایش پیدا میکند.
براساس این گزارش همچنین طبق اعلام مهدی رادمنش قائم مقام مدیرعامل سایپا پروژه P۹۰ که نخستین محصول آن «پارسنوآ» است، آغاز شده است گفت: این پلتفرم در گذشته میزبان یکی از پرفروشترین محصولات رنو بود که به دلیل کیفیت و ایمنی بالا با استقبال ویژه مردم مواجه شد. پس از اعمال تحریمها و محدودیت در تأمین قطعات، گروه سایپا احیای این پلتفرم را در دستور کار قرار داد و پروژه داخلیسازی آن کلید خورد.
وی ادامه داد: امروز پارسنوآ با امکانات و ایمنی فراتر از انتظار وارد مرحله تولید انبوه شده است. این خودرو از قوای محرکه پیشرفته با مصرف سوخت پایین و گشتاور بالا بهره میبرد و با گیربکس داخلی باکیفیت، قابلیت رقابت با L۹۰ را دارد.
رادمنش با اشاره به جایگاه بینالمللی پلتفرم P۹۰ خاطرنشان کرد: این پلتفرم در بسیاری از کشورهای دنیا مورد استفاده قرار گرفته و امتحان خود را در زمینه کیفیت و استحکام پس داده است. سایپا نیز قصد دارد پس از پارسنوآ، محصولات دیگری را بر پایه همین پلتفرم به تولید برساند تا ضمن ارتقای میانگین کیفیت خودروهای داخلی، سبد محصولات پارسخودرو تکمیلتر شود و حضور این شرکت باسابقه در بازار تقویت شود.
براساس این گزارش حال با توجه به افزایش میزان در خواست خودرو از سوی متقاضیان و از طرف دیگر هم با توجه به گزارشات شهروندخبرنگاران مبنی بر عدم تحویل خودرو از سوی شرکت های خودروسازی حال با تکمیل قطعات و لوازم یدکی شاهد بهبود وضعیت تحویل خودروها در این بخش خواهیم بود.