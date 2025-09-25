جانشین فرمانده انتظامی شیراز از کشف کالا‌های فاقد مجوز ۵۰ میلیارد ریالی در این شهرستان خبر داد. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سرهنگ فرهام عسکری اظهار داشت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران کلانتری "۱۹ بوستان" با انجام اقدامات پلیسی از دپو کالای قاچاق در یک انبار مطلع و رسیدگی به موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

او گفت: ماموران انتظامی پس از اشراف کامل اطلاعاتی طی هماهنگی با مرجع قضائی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن مکان تعداد ۲۰ هزار و ۱۲۸ عدد انواع ابزارآلات ساختمانی، قطعات یدکی خودرو، مواد خوراکی و لوازم جانبی تلفن همراه فاقد مجوز را کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان شیراز با اشاره به دستگیری یک متهم در این رابطه، گفت: ارزش محموله کشف شده برابر با نظر کارشناسان ۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

دستگیری اراذل و اوباش سابقه دار در کازرون

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان کازرون از دستگیری یک اراذل و اوباش سابقه دار که موجب سلب آسایش شهروندان شده بود، خبر داد. 

سرهنگ داوود فرهادی، در تشریح این خبر بیان داشت: به دنبال کسب خبری مبنی بر اینکه یک نفر اقدام به درگیری و ضرب و جرح و قدرت نمایی در فضای مجازی و موجب سلب آسایش عمومی شده است، دستگیری وی در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

او افزود: ماموران با شناسایی متهم و پس از انجام هماهنگی‌های قضائی وی را در اقدامی غافلگیرانه دستگیر و به مقر انتظامی انتقال دادند.

سرهنگ فرهادی گفت: متهم از اراذل و اوباش سابقه دار بوده است که با تشکیل پرونده به دستگاه قضائی معرفی شد.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان کازرون در پایان گفت: پلیس با پوشش اطلاعاتی کامل و حضور به موقع خود به هیچ عنوان اجازه عرض اندام به اراذل و اوباش و هنجار شکنان را نخواهد داد. 

دستگیری عامل نزاع و درگیری در زرین دشت

فرمانده انتظامی زرین دشت از دستگیری عامل نزاع و درگیری در عملیات ماموران انتظامی این شهرستان خبر داد. 

سرهنگ رحمت اله ارجمندی اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر نزاع و درگیری در مرکز شهرستان و مصدومیت یک نفر بر اثر اصابت سلاح سرد (چاقو) و انتقال وی به مراکز درمانی، بلافاصله ماموران انتظامی جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

او افزود: با اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، عامل نزاع و درگیری دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه وی یک قبضه سلاح سرد و یک قبضه اسلحه جنگی کشف شد.

سرهنگ ارجمندی با اشاره به اینکه تحقیقات تکمیلی از این متهم ادامه دارد، گفت: پلیس همواره با افرادی که بخواهند به هر طریقی اقدام به قدرت نمایی و مختل کردن نظم و امنیت عمومی مردم کنند، مقتدرانه و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.

برچسب ها: کشف کالاقاچاق ، نیروی نتظامی فارس
خبرهای مرتبط
کشف ۱۵۹ کیلوگرم شیشه و هروئین در فارس
دستگیری سارق به عنف در شیراز
کلاهبرداری از ۳۲۰ نفر از شهروندان در کشور؛ باند کلاهبرداران در فارس دستگیر شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قهرمان کشتی جهان، خادم حرم شاهچراغ (ع) شد + فیلم
رویداد ملی ایران‌جان در فارس کلید خورد
کشف کالا‌های فاقد مجوز ۵۰ میلیاردی در شیراز
آخرین اخبار
کشف کالا‌های فاقد مجوز ۵۰ میلیاردی در شیراز
قهرمان کشتی جهان، خادم حرم شاهچراغ (ع) شد + فیلم
رویداد ملی ایران‌جان در فارس کلید خورد
دولت نسبت به ساخت مترو در شهر صدرا وارد عمل شود
استقبال باشکوه از قهرمانان جهانی کشتی فارس در فرودگاه شیراز
جامعه مطلوب از دل مدرسه شکل می‌گیرد
کشف ۱۵۹ کیلوگرم شیشه و هروئین در فارس
متمرکز شدن خدمات متوفیان شیراز در بهشت احمدی
پروژه زندیه؛ نگین گردشگری شیراز/ میدان نقاره‌خانه طی چند ماه آینده به افتتاح می‌رسد
رفع تصرف از اراضی ملی نو آباد شهرستان مهر
کسب رتبه‌های پنجم و بیست‌ویکم جهان توسط استادان دانشگاه شیراز
ورزش زورخانه‌ای میراثی اصیل ایرانی ـ اسلامی و باید جهانی شود 
صدای انفجارهای نمایشی در شیراز/شبیه‌سازی نبرد چزابه در هفته دفاع مقدس
۳۴۰ هزار متقاضی اعزام به عمره در استان فارس ثبت نام کرده‌اند 