باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سرهنگ فرهام عسکری اظهار داشت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران کلانتری "۱۹ بوستان" با انجام اقدامات پلیسی از دپو کالای قاچاق در یک انبار مطلع و رسیدگی به موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

او گفت: ماموران انتظامی پس از اشراف کامل اطلاعاتی طی هماهنگی با مرجع قضائی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن مکان تعداد ۲۰ هزار و ۱۲۸ عدد انواع ابزارآلات ساختمانی، قطعات یدکی خودرو، مواد خوراکی و لوازم جانبی تلفن همراه فاقد مجوز را کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان شیراز با اشاره به دستگیری یک متهم در این رابطه، گفت: ارزش محموله کشف شده برابر با نظر کارشناسان ۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

دستگیری اراذل و اوباش سابقه دار در کازرون

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان کازرون از دستگیری یک اراذل و اوباش سابقه دار که موجب سلب آسایش شهروندان شده بود، خبر داد.

سرهنگ داوود فرهادی، در تشریح این خبر بیان داشت: به دنبال کسب خبری مبنی بر اینکه یک نفر اقدام به درگیری و ضرب و جرح و قدرت نمایی در فضای مجازی و موجب سلب آسایش عمومی شده است، دستگیری وی در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

او افزود: ماموران با شناسایی متهم و پس از انجام هماهنگی‌های قضائی وی را در اقدامی غافلگیرانه دستگیر و به مقر انتظامی انتقال دادند.

سرهنگ فرهادی گفت: متهم از اراذل و اوباش سابقه دار بوده است که با تشکیل پرونده به دستگاه قضائی معرفی شد.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان کازرون در پایان گفت: پلیس با پوشش اطلاعاتی کامل و حضور به موقع خود به هیچ عنوان اجازه عرض اندام به اراذل و اوباش و هنجار شکنان را نخواهد داد.

دستگیری عامل نزاع و درگیری در زرین دشت

فرمانده انتظامی زرین دشت از دستگیری عامل نزاع و درگیری در عملیات ماموران انتظامی این شهرستان خبر داد.

سرهنگ رحمت اله ارجمندی اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر نزاع و درگیری در مرکز شهرستان و مصدومیت یک نفر بر اثر اصابت سلاح سرد (چاقو) و انتقال وی به مراکز درمانی، بلافاصله ماموران انتظامی جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

او افزود: با اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، عامل نزاع و درگیری دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه وی یک قبضه سلاح سرد و یک قبضه اسلحه جنگی کشف شد.

سرهنگ ارجمندی با اشاره به اینکه تحقیقات تکمیلی از این متهم ادامه دارد، گفت: پلیس همواره با افرادی که بخواهند به هر طریقی اقدام به قدرت نمایی و مختل کردن نظم و امنیت عمومی مردم کنند، مقتدرانه و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.