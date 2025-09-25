وزیر تجارت کمیسیون اقتصادی اتحادیه اورآسیایی اعلام کرد که نقشه راه سه ساله همکاری اقتصادی با ایران امضا شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - آندری اسلپنف، وزیر تجارت کمیسیون اقتصادی اورآسیایی، اعلام کرد که ایران و اتحادیه اقتصادی اورآسیایی توافق نامه نقشه راه همکاری اقتصادی سه ساله خود را امضا کرده‌اند.

وی تأکید کرد: یک نقشه راه ۳ ساله برای همکاری‌های مشترک تدوین شده و به امضای دو طرف رسیده است. این توافق نامه یک سند جامع است که حوزه‌های مختلف از جمله حمل و نقل و لجستیک و از همه مهم‌تر کوریدور شمال به جنوب را در بر می‌گیرد.

اسلپنف ادامه داد: ما برای ایجاد یک گمرک سبز، دیجیتال سازی، گذار به سمت ترانزیت الکترونیک که فرصت‌های جدیدی را برای شرکت‌های ایجاد می‌کند، توافق کردیم.

وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اورآسیایی همچنین گفت: تلاش‌های جدی برای رفع موانع وارداتی به ایران در دست انجام است.

اجرای کامل قرارداد تجارت آزاد بین اتحادیه اقتصادی اورآسیایی و ایران از روز ۱۵ می‌سال جاری کلید خورده است.

منبع: مهر

