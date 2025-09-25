باشگاه خبرنگاران جوان - در چهارمین روز از هفته دفاع مقدس آیین میهمانی لاله‌ها و عطر افشانی گلزار شهدای شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی برگزار شد. در این مراسم دکتر عبدالهی فرماندار محترم شهرستان، حجت الاسلام والمسلمین دکتر گلدوست امام جمعه محترم شهرستان، جناب سرهنگ عبادی فرمانده سپاه ناحیه هریس و جمعی ازاعضای شورای اداری و شورای

تامین در گلزار شهدای این شهرستان حضور داشتند.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

