باشگاه خبرنگاران جوان_ مهدیه مقدسی با اشاره به اینکه مادری در بیمارستان افضلیپور کرمان موفق شد نوزادان پنجقلوی خود را با سلامتی زایمان کند، گفت: مادر این نوزادان متولد سال ۱۳۷۹ است که در پنجمین بارداری خود با علائم درد زایمان و در سن بارداری ۳۱ هفته، تحت عمل سزارین از سوی دکتر الهام دانش قرار گرفت و پنج نوزاد خود را به دنیا آورد.
وی افزود: این عمل در روز اول مهرماه ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه با موفقیت انجام شد و حال عمومی مادر مطلوب گزارش شده است.
سرپرستار بخش مامایی بیمارستان افضلی پور بیان کرد: حال نوزادان نیز مساعد گزارش شده، اما به دلیل نارس بودن، هر پنج نوزاد در بخش آیسییو نوزادان بیمارستان، تحت مراقبت ویژه قرار دارند.
مقدسی یادآور شد: این مادر پیش از این دو بار تجربهی زایمان موفق داشته که حاصل آن دو دختر ۷ ساله و یکسالهوچهارماهه است و دو بارداری دیگر وی منجر به سقط شده بود.
بر اساس این گزارش، وزن و جنسیت نوزادان به شرح زیر است:
قل اول: دختر، یک کیلو و ۲۵۰ گرم
قل دوم: پسر، یک کیلو و ۳۷۰ گرم
قل سوم: دختر، یک کیلو و ۱۴۰ گرم
قل چهارم: پسر، یک کیلو و ۱۲۰ گرم
قل پنجم: دختر، ۹۰۰ گرم
منبع: علوم پزشکی کرمان