مادری در بیمارستان افضلی‌پور کرمان موفق شد نوزادان پنج‌قلوی خود را با سلامتی زایمان کند.

 باشگاه خبرنگاران جوان_ مهدیه مقدسی با اشاره  به اینکه مادری در بیمارستان افضلی‌پور کرمان موفق شد نوزادان پنج‌قلوی خود را با سلامتی زایمان کند،  گفت: مادر این نوزادان متولد سال ۱۳۷۹ است که در پنجمین بارداری خود با علائم درد زایمان و در سن بارداری ۳۱ هفته، تحت عمل سزارین از سوی دکتر الهام دانش قرار گرفت و پنج نوزاد خود را به دنیا آورد.

وی  افزود: این عمل در روز اول مهرماه ساعت ۱۸ و ۳۰  دقیقه با موفقیت انجام شد و حال عمومی مادر مطلوب گزارش شده است.

سرپرستار بخش مامایی بیمارستان افضلی پور بیان کرد: حال نوزادان نیز مساعد گزارش شده، اما به دلیل نارس بودن، هر پنج نوزاد در بخش آی‌سی‌یو نوزادان بیمارستان، تحت مراقبت ویژه قرار دارند.

مقدسی یادآور شد: این مادر پیش از این دو بار تجربه‌ی زایمان موفق داشته که حاصل آن دو دختر ۷ ساله و یک‌ساله‌وچهارماهه است و دو بارداری دیگر وی منجر به سقط شده بود.

بر اساس این گزارش، وزن و جنسیت نوزادان به شرح زیر است:

قل اول: دختر، یک کیلو و ۲۵۰ گرم

قل دوم: پسر، یک کیلو و ۳۷۰ گرم

قل سوم: دختر، یک کیلو و ۱۴۰ گرم

قل چهارم: پسر، یک کیلو و ۱۲۰ گرم

قل پنجم: دختر، ۹۰۰ گرم

 

مادری در کرمان پنج قلو به دنیا آورد+عکس

منبع: علوم پزشکی کرمان 

برچسب ها: چند قلو ، علوم پزشکی
