به گفته مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان با تولید داروهای بایو و بیوتکنولوژی در کشور سبب صرفه جویی ارزی ۵۰ میلیون دلاری در سال شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ حمید جنیدی‌مقدم- علی فرجی دانایی مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان در نشست خبری در حاشیه نمایشگاه ایران فارما در جمع خبرنگاران گفت: در حوزه تولید داروهای بیوتکنولوژی و بایو تکنولوژی در زمینه درمانی فعال هستیم.

او افزود: اکنون دو داروی جدید با اثر بخشی بیشتر و حساسیت زایی کمتر که بیوتکنولوژی بوده دانش آن بومی شده است و حتی بیشتر مواد اولیه آن توسط خود ما تولید می شود و کمترین نیاز را به واردات مواد اولیه داریم.

فرجی تاکید کرد: بررسی ها نشان می دهد که تولید داروهای فلج مغزی، صرفه جویی ۵۰ میلیون دلاری در بر داشته است.

وی افزود: داروهای تولیدی در زمینه بیماران فلج مغزی حتی بیمارانی که دچار مشکلات مثانه بوده کاربرد دارد. بیماری های خود ایمنی و بعضی از بیماری های سرطانی هم مصرف دارد.

فرجی تصریح کرد: شرکت ما یک سرم برای برطرف کردن لک های پوستی تولید کرده است‌. این سرم در بازار عرضه شده است و سبب صرفه جویی ارزی شده است. در سال توانسته ایم حدود ۳ میلیون سرم را تولید کنیم.