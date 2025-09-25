باشگاه خبرنگاران جوان - نمازجمعه این هفته تهران (۴ مهر) به امامت حجتالاسلام والمسلمین سید محمدحسن ابوترابیفرد در دانشگاه تهران برگزار میشود.
دربهای دانشگاه از ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه برای حضور نمازگزاران محترم باز و شروع برنامهها از ساعت ۱۱ میباشد.
در بخش معرفی کتاب منتخب هفته، به مناسبت هفته دفاع مقدس، کتاب «آب هرگز نمیمیرد» نوشته حمید حسام معرفی خواهد شد.
این کتاب که انتشارات صریر منتشر نموده است، روش و طرحی نو در تاریخ شفاهی است که با محوریت خاطرات سردار میرزا محمد سلگی و روایت جمعی از رزمندگان گردان حضرت ابوالفضل (علیه السلام) و چهار فرمانده لشگر انصار الحسین (علیهم السلام) به سامان رسیده است که این روش برای جامعیت روایت با توجه به اینکه راوی روایت خاطرات خود را حدیث نفس میدانست، انجام شد. استشمام عطر علقمه را از خاطرات علمدار گردان حضرت ابوالفضل (علیه السلام) در این کتاب میتوان دریافت.
کتاب آب هرگز نمیمیرد که در سال ۱۳۹۳ توانست جایزه نخست جشنواره جلال آل احمد را از آن خود کند، مزین به تقریظ مبارک مقام معظم رهبری (مدظله العالی) میباشد.
علاقمندان میتوانند کتاب «آب هرگز نمیمیرد» را با ۳۰ درصد تخفیف از غرفه کتاب آدینه واقع در چهار راه مسجد دانشگاه در جوار شهدای گمنام تهیه نمایند.
مهد معارفی آدینه و کانون دانش آموزی در محوطه مسجد دانشگاه هر هفته در بخشهای مختلف قرآنی، علمی، مهارتی، بازی و سرگرمی میزبان کودکان و نوجوانان عزیز میباشند.
به مناسبت هفته دفاع مقدس بیش از هزار بسیجی جوان و نوجوان در قالب حلقههای صالحین در محل برگزاری نماز حضور خواهند داشت.
مجموعههایی که این هفته در محل میزهای خدمت در محل میزهای خدمت در جوار شهدای گمنام، برای خدمت به نمازگزاران محترم حضور دارند:
• بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران
• آموزش و پرورش شهر تهران
• صنعت معدن تجارت استان تهران
• بانک تجارت
• کمیته امداد امام خمینی (ره)
• فرمانداری تهران
• مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه
• شهرداری تهران
در بخش فعالیتهای فرهنگی، فرهنگسرای منتظر، معاونت اجتماعی شهرداری، غرفههای عرضه محصولات فرهنگی، نان قدس رضوی و کتابدانه نیز در چهارراه مسجد در جوار شهدای گمنام مستقر و به نمازگزاران محترم ارائه خدمت مینمایند.