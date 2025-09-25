بازنگری در دستورالعمل برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز

معاونت برق و انرژی وزارت نیرو در چارچوب مقررات تامین برق مراکز استخراج رمزارزها، با ابلاغ ویرایش چهارم دستورالعمل نحوه برخورد با مراکز استخراج رمزارز غیرمجاز، تغییرات مهمی را در سازوکار شناسایی و برخورد با این مراکز اعمال کرد.

بر اساس این دستورالعمل، ایجاد وحدت رویه در شناسایی و برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز، یکسان‌سازی شیوه محاسبه هزینه‌ها و خسارات وارده به صنعت برق و پیشگیری از تضییع حقوق عمومی به‌عنوان اهداف کلیدی تعیین شده است.

همچنین تاکید شده که استفاده غیرقانونی از برق برای استخراج رمزارز‌ها علاوه بر تحمیل بار سنگین به شبکه، منجر به کاهش پایداری و افزایش ریسک خاموشی می‌شود.

از مهم‌ترین تغییرات ویرایش چهارم، بازنگری در بخش پرداخت پاداش به گزارش‌دهندگان و شناسایی‌کنندگان مراکز غیرمجاز است. طبق مصوبه جدید، پاداش گزارش مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز به ازای هر دستگاه یک و نیم میلیون تومان محاسبه می‌شود که سقف آن نیز تا ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. این اقدام با هدف افزایش انگیزه مردمی، جلوگیری از فعالیت غیرمجاز و تقویت شفافیت در برخورد با تخلفات طراحی شده است. این تغییرات از ابتدای مهرماه قابل اجرا خواهد بود.

کارشناسان صنعت برق معتقدند اجرای این دستورالعمل ضمن تسهیل شناسایی مراکز غیرمجاز، به کاهش تلفات انرژی، صیانت از سرمایه‌های عمومی و پایداری بیشتر شبکه برق کشور منجر خواهد شد.

منبع: توانیر

برچسب ها: استخراج رمزارز ، شرکت توانیر
