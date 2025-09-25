باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حسین مهرعلیان امروز -پنجشنبه ۳ مهرماه- اظهار کرد: پس از تماس شهروندان با کلانتری ۱۱۹ مهرآباد و اعلام گزارش درگیری، تیم عملیات سریعا به محل اعزام شد و مجرمان در صحنه حضور داشتند؛ با مشاهده ماموران، متهمان تلاش کردند متواری شوند، اما در کوتاه‌ترین زمان دستگیر شدند.

وی افزود: پس از اخذ دستور قضایی، ماموران به منزل یکی از این اراذل و اوباش وارد شدند و یک قبضه سلاح گرم به همراه تعدادی فشنگ کشف کردند.

سرهنگ مهرعلیان ادامه داد: متهمان پس از انتقال به کلانتری به ارتکاب جرم اعتراف کرده و پرونده آنان برای بررسی جرائم احتمالی دیگر به مقامات قضایی تحویل شد.

دستگیری سارقان محتویات خودرو

سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری پایتخت نیز از دستگیری ۲ سارق حرفه‌ای لوازم و محتویات خودرو‌ها خبر داد.

سرهنگ رسول بهرامی گفت: ماموران کلانتری ۱۵۷ مسعودیه، ۲ نفر را هنگام سرقت از خودروی پراید مشاهده و پس از تعقیب کوتاه دستگیر کردند که از خودرو‌های آنان رینگ، گوشی تلفن همراه، پنل ضبط و افشانه گاز اشک‌آور کشف شد.

وی افزود: متهمان به همراه پرونده برای پیگیری قانونی تحویل دستگاه قضایی شدند.

سرهنگ بهرامی به شهروندان توصیه کرد خودرو‌های خود را مجهز به قفل و دزدگیر کنند و از پارک در محل‌های خلوت خودداری کنند.

سارق موتورسوار در دام پلیس

همچنین سرکلانتر هشتم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری سارق موتورسیکلت خبر داد که در حال تردد با موتورسیکلت مسروقه بود.

سرهنگ عبدالرضا محمدی اضافه کرد: متهم هنگام سرقت یک دستگاه موتورسیکلت دیگر دستگیر شد و در ادامه، دو دستگاه موتورسیکلت مسروقه دیگر نیز کشف شد.

وی افزود: متهم به پنج فقره سرقت مشابه اعتراف و پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل دستگاه قضایی شد.

سارقان موبایل‌قاپ، متوقف شدند

از سوی دیگر سرکلانتر چهارم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری باند سارقان موبایل قاپ خبر داد.

سرهنگ صادق ضرونی گفت: ماموران با شناسایی سارقان و تعقیب کوتاه، آنان را دستگیر کردند و از مخفیگاهشان پنج دستگاه تلفن همراه مسروقه و دو قبضه سلاح سرد کشف شد.

وی افزود: متهمان به ۲۰ فقره سرقت موبایل قاپی اعتراف کردند و شکات شناسایی شدند. پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل دستگاه قضایی شد.

سرکلانتر چهارم از شهروندان درخواست کرد: در معابر شلوغ و هنگام استفاده از تلفن همراه هوشیار باشند و در خودرو شیشه‌ها را بالا نگه دارند.

لور رفتن سارقان سابقه‌دار با موتورسیکلت مسروقه

سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری ۲ سارق موتورسیکلت که با موتورسیکلت مسروقه اقدام به سرقت می‌کردند، خبر داد.

سرهنگ سید امین موسوی بیان کرد: پس از مشاهده موتورسیکلت پلاک مخدوش و تعقیب کوتاه، سارقان دستگیر شدند و مشخص شد هر دو سابقه‌دار هستند.

وی افزود: متهمان به چند فقره سرقت مشابه اعتراف و پرونده آنان برای شناسایی مالباختگان و کشف جرائم احتمالی دیگر به دستگاه قضایی تحویل شد.

سرهنگ موسوی به شهروندان توصیه کرد: موتورسیکلت‌های خود را به تجهیزات ایمنی مجهز کنند و از پارک در مکان‌های کم تردد پرهیز کنند.

منبع: پلیس