۴۵۰ بسته حمایتی در مرحله دوم رزمایش کمک‌های مؤمنانه در ساوجبلاغ توزیع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری -  مرحله دوم رزمایش کمک‌های مؤمنانه با همکاری بسیج سازندگی ناحیه ساوجبلاغ و بنیادهای خیریه برگزار شد. در این مرحله، ۴۵۰ بسته حمایتی شامل ارزاق معیشتی و لوازم‌التحریر به ارزش بیش از یک و نیم میلیارد تومان تهیه و میان خانواده‌های نیازمند شهرستان توزیع شد.

این اقدام خداپسندانه همزمان با آستانه اجلاسیه بزرگداشت ۴۳۲ شهید ساوجبلاغ انجام شد تا یاد و راه شهدا گرامی داشته شود و فرهنگ همدلی و حمایت از محرومان در جامعه ترویج یابد. مسئولان بسیج و بنیادهای خیریه تأکید کردند که استمرار چنین رزمایش‌هایی می‌تواند در ارتقای همبستگی اجتماعی و کاهش مشکلات معیشتی خانواده‌های نیازمند نقش مؤثری ایفا کند.

توزیع ۴۵۰ بسته حمایتی کمک‌های مؤمنانه در ساوجبلاغ
