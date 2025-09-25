براساس یک نظرسنجی جدید تقریبا ۸۰ درصد آمریکایی‌ها کشور را درگیر بحران سیاسی و نگرانی‌های فزاینده در مورد خشونت می‌بینند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بر اساس گزارش روزنامه انگلیسی «ایندیپندنت»، یک نظرسنجی از دانشگاه «کوین‌پیاک» نشان می‌دهد که ۷۹ درصد از رای‌دهندگان در آمریکا بر این باورند که این کشور «در یک بحران سیاسی» قرار دارد، در حالی که تنها ۱۸ درصد با این نظر مخالف هستند. ۹۳ درصد از دموکرات‌ها و ۶۰ درصد از جمهوری‌خواهان با این دیدگاه موافق بودند.

این نظرسنجی نگرانی گسترده‌ای را نسبت به افزایش خشونت با انگیزه‌های سیاسی آشکار کرد، به طوری که ۷۱ درصد آن را «یک مشکل بسیار جدی» و ۲۲ درصد آن را «یک مشکل نسبتا جدی» توصیف کردند. این نتایج در مقایسه با نظرسنجی مشابهی که دانشگاه در ۲۶ ژوئن انجام داده بود، جهش قابل توجهی را نشان می‌دهد؛ در آن نظرسنجی تنها ۵۴ درصد خشونت را یک مشکل بسیار جدی می‌دانستند.

علاوه بر این، ۵۸ درصد از رای‌دهندگان معتقد بودند که اوضاع سیاسی پرتنش قابل آرام شدن نیست، در حالی که تنها ۳۴ درصد نسبت به آرام شدن اوضاع خوش‌بین بودند. همچنین، ۵۴ درصد از شرکت‌کنندگان پیش‌بینی کردند که خشونت سیاسی در سال‌های آینده بدتر خواهد شد، ۲۷ درصد انتظار داشتند که وضعیت همین‌طور باقی بماند و تنها ۱۴ درصد بر این باور بودند که اوضاع بهتر خواهد شد.

این روزنامه افزود که بیش از نیمی از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی (۵۳ درصد) نسبت به آینده آزادی بیان در آمریکا بدبین بودند، در حالی که ۴۳ درصد خوش‌بین بودند.

تیم مالوی، تحلیلگر نظرسنجی در دانشگاه کوین‌پیاک، اظهار داشت که این نتایج «موجی از نگرانی و بدبینی را نشان می‌دهد که بخش بزرگی از رای‌دهندگان را در مورد شکنندگی دموکراسی تا حمله به آزادی بیان، در بر گرفته است.»

منبع: المیادین

