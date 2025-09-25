دبیر کل ناتو می‌گوید که این ائتلاف ممکن است در صورت لزوم پهپاد یا هواپیما‌های روسی که وارد حریم هوایی آن شده را هدف قرار دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مارک روته، دبیر کل ناتو به اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا درباره پهپاد‌ها و هواپیما‌های روسی واکنش نشان داد.

روته در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز، ضمن تایید نظر ترامپ، گفت که «اگر لازم باشد» در صورتی که پهپاد‌ها و هواپیما‌های روسی وارد حریم هوایی ناتو شوند، هدف قرار خواهند گرفت. 

رئیس‌جمهور آمریکا روز گذشته، در دیدار با ولودیمیر زلنسکی، همتای اوکراینی خود در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، گفت که کشور‌های ناتو باید هواپیما‌های روسی که حریم هوایی آنها را نقض می‌کنند، سرنگون کنند.

ناتو هشدار داده است که از «تمام ابزار‌های نظامی و غیرنظامی لازم» برای دفاع از خود استفاده خواهد کرد. این اتفاق پس از حادثه‌ای در روز جمعه رخ داد که در آن سه جت جنگنده میگ-۳۱ روسی به مدت ۱۲ دقیقه وارد حریم هوایی استونی شدند و سپس جت‌های جنگنده ایتالیایی ناتو آنها را اسکورت کردند.

در واکنش به این حادثه، اوزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا نیز روز چهارشنبه در مصاحبه‌ای با سی‌ان‌ان گفت: «نظر من این است که ما باید از هر سانتی‌متر مربع از خاک خود دفاع کنیم. این بدان معناست که اگر تجاوزی به حریم هوایی ما صورت گیرد، پس از هشدار، پس از اینکه کاملاً واضح بود، گزینه سرنگونی یک جت جنگنده که وارد حریم هوایی ما شده است، روی میز خواهد بود.»

منبع: رویترز

برچسب ها: ائتلاف ناتو ، مارک روته ، روسیه
خبرهای مرتبط
ترامپ و اردوغان دیدار می‌کنند
ترامپ خواستار سرنگونی جنگنده‌های روسی توسط ناتو شد
مدودف سخنان ترامپ درباره روسیه را به سخره گرفت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سخنرانی پزشکیان: طنین عدالت از تریبون ملل
ترامپ خواستار تحقیق در مورد «خرابکاری سه‌گانه» در سازمان ملل شد
ترس از رژیم صهیونیستی: سایه‌ی تسلیم بر روی دمشق؟
خدمت نتانیاهو به تصویر «ایران قوی»
هواپیمای نتانیاهو از بیم حکم بازداشت دادگاه لاهه حریم هوایی اروپا را دور زد
اروپا و آزمون جنگ: وابستگی، دوگانگی و بحران مشروعیت 
دیدار ترامپ با جولانی
زلزله ۶.۲ ریشتری ونزوئلا را لرزاند
زلنسکی از آمادگی برای کناره‌گیری پس از جنگ خبر داد
سوریه و اوکراین روابط خود را از سر گرفتند
آخرین اخبار
مدودف با تهدید به تسلیحات جدید به زلنسکی پاسخ داد
خاطرات جنجالی مشاور ترامپ: «آمریکا با خودش در جنگ است»
ناتو: در صورت لزوم هواپیما‌های روسی را هدف قرار می‌دهیم
بدبینی شدید شهروندان آمریکا به آینده سیاسی این کشور
انفجار خودرو در تل آویو
سارکوزی به پنج سال زندان محکوم شد
زلنسکی از آمادگی برای کناره‌گیری پس از جنگ خبر داد
هواپیمای نتانیاهو از بیم حکم بازداشت دادگاه لاهه حریم هوایی اروپا را دور زد
۱۴ کشته و ۳۳ مفقود در پی طوفان راگاسا در تایوان
اعزام کشتی‌های نیروی دریایی ایتالیا و اسپانیا برای محافظت از ناوگان جهانی صمود
حرکت تحقیرآمیز ترامپ علیه بایدن/ تصویر اتوپن به جای تصویر چهره!
محمود عباس امروز به صورت مجازی در سازمان ملل سخنرانی می‌کند
بیش از ۱۰۰۰ دانش‌آموز در مدارس اندونزی دچار مسمومیت غذایی شدند
سوریه و اوکراین روابط خود را از سر گرفتند
سئول: کره شمالی می‌تواند تا ۲ تن اورانیوم با غنای بالا داشته باشد
دیدار ترامپ با جولانی
ترامپ خواستار تحقیق در مورد «خرابکاری سه‌گانه» در سازمان ملل شد
ترامپ و اردوغان دیدار می‌کنند
پلیس دانمارک: پهپادها بر فراز چهار فرودگاه مشاهده شدند
زلزله ۶.۲ ریشتری ونزوئلا را لرزاند
اروپا و آزمون جنگ: وابستگی، دوگانگی و بحران مشروعیت 
خدمت نتانیاهو به تصویر «ایران قوی»
ترس از رژیم صهیونیستی: سایه‌ی تسلیم بر روی دمشق؟
سخنرانی پزشکیان: طنین عدالت از تریبون ملل
نتانیاهو خواستار خلع سلاح جنوب سوریه شد
ترامپ فردا قرارداد واگذاری تیک‌تاک را امضا می‌کند
اظهارات تکراری فرستاده کاخ سفید درباره پیشرفت مذاکرات غزه
مکرون: توافق هسته‌ای هنوز ممکن است
الجولانی در سازمان ملل خواستار لغو کامل تحریم‌های سوریه شد
چین با دعوت از وزیر دفاع طالبان به پکن، به هیاهوی بگرام پاسخ داد