باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مارک روته، دبیر کل ناتو به اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا درباره پهپادها و هواپیماهای روسی واکنش نشان داد.
روته در مصاحبهای با فاکس نیوز، ضمن تایید نظر ترامپ، گفت که «اگر لازم باشد» در صورتی که پهپادها و هواپیماهای روسی وارد حریم هوایی ناتو شوند، هدف قرار خواهند گرفت.
رئیسجمهور آمریکا روز گذشته، در دیدار با ولودیمیر زلنسکی، همتای اوکراینی خود در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، گفت که کشورهای ناتو باید هواپیماهای روسی که حریم هوایی آنها را نقض میکنند، سرنگون کنند.
ناتو هشدار داده است که از «تمام ابزارهای نظامی و غیرنظامی لازم» برای دفاع از خود استفاده خواهد کرد. این اتفاق پس از حادثهای در روز جمعه رخ داد که در آن سه جت جنگنده میگ-۳۱ روسی به مدت ۱۲ دقیقه وارد حریم هوایی استونی شدند و سپس جتهای جنگنده ایتالیایی ناتو آنها را اسکورت کردند.
در واکنش به این حادثه، اوزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا نیز روز چهارشنبه در مصاحبهای با سیانان گفت: «نظر من این است که ما باید از هر سانتیمتر مربع از خاک خود دفاع کنیم. این بدان معناست که اگر تجاوزی به حریم هوایی ما صورت گیرد، پس از هشدار، پس از اینکه کاملاً واضح بود، گزینه سرنگونی یک جت جنگنده که وارد حریم هوایی ما شده است، روی میز خواهد بود.»
منبع: رویترز