باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران از پرداخت ۹۵ درصد مطالبات گندمکاران خبر داد و گفت: سازمان برنامه و بودجه ۵ درصد مطالبات را برای بیمه تمام خطر محصول نگهداشتند تا تکلیف بیمه روشن شود، هرچند قول هایی در ابتدای فصل داده بودند که از محل منابع خرید تضمینی پرداخت شود تا کشاورز پرداختی نداشته باشد، اما اکنون کشاورز بیش از حق بیمه خود از دولت طلبکار است.

به گفته وی، بیش از یک ماه است که منابع پرداخت گندم را کشاورز نزد خود نگهداشته است،درحالیکه با آغاز سال زراعی کشاورز نیاز به نقدینگی دارد.

ایمانی ادامه داد: در استان های سردسیر بلافاصله پس از برداشت، آماده سازی بستر برای کشت آغاز می شود. اما کشاورزان با مشکل کمبود کود پایه فسفات و پتاس روبرو هستند و در حال حاضر کود اوره به کشاورز توزیع می کنند، درحالیکه کود اوره مناسب ابتدای فصل کشت نیست.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه کشاورزان با چالش های متعددی در تولید روبرو هستند، افزود: علی رغم مشکلات متعدد، کشاورزان کشت گندم را انجام می دهند تا تامین نان مردم دچار چالش نشود.

وی گفت: برآوردها حاکی از آن است که خرید تضمینی گندم به حدود ۸ میلیون تن برسد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۵ درصد کاهش داشته است.