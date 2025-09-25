برگزاری جشنواره‌های بخش کشاورزی کمک شایانی به جذب گردشگر می‌کند و گردشگری کشاورزی رونق پیدا میکند.

باشگاه خبرنگاران جوان- سنجری- محمدعلی طالبی استاندار کرمان در نخستین جشنواره گردو در ساردوئیه گفت: در بحث محصولات کشاورزی مثل گردو، پسته، گندم، سیب و گلابی و... رویداد‌های زیادی در مناطق استان کرمان اجرا شده است.

او افزود: سوژه‌های متعددی در منطقه وجود دارد می‌تواند به جذب گردشگر کمک کند.

استاندار کرمان افزود: اقدامی که امروز در ساردوئیه انجام شد گام موثری در بخش جذب گردشگر می‌باشد و این جشنواره ادامه دار خواهد بود و در تقویم گردشگری استان ثبت خواهد شد.

طالبی بیان کرد: ساردوئیه یکی از بخش‌های غنی برای توسعه معادن است که با محدودیت‌هایی رو‌به‌رو هستیم.

استاندار کرمان گفت: امیدوارم بتوانیم این بخش زیبا را به دولت معرفی کنیم و قطعا با همکاری مردم و دولتمردان اتفاقات خوبی رخ می‌دهد.
احمد احمد پور رئیس سازمان جهاد کشاورزی نیز گفت: استان کرمان در حال حاضر اولین سطح زیر کشت گردو را دارد و دومین استان تولید گردو هستیم.

او افزود: عملکرد تولید گردو در کشور ۱ونیم تن در کشور و یک و دو دهم تولید در استان می‌باشد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت: در جنوب کرمان در دو دوره ۴ ساله بیش از ۵۰ ژنوتیپ برتر گردو را شناسی کردیم. 

احمد پور بیان کرد: تولید نهال پیوندی گردو برای اولین بار در جنوب کرمان انجام شده است.

او افزود: یکی از مشکلات باغداران منطقه آفت کرم خراط گردو است و همه باغداران دچار چالش شده‌اند و با پست قرنطینه‌ای می‌توانیم از ورود نهال به منطقه جلوگیری کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گفت: دربحث صنایع تبدیلی دستگاه پوستگیری گردو نداریم و دربحث فرآوری ضعیف است.

احمدپور تصریح کرد: با ایجاد بومگردی‌های محلی گردشگری کشاورزی را می‌توانیم رونق دهیم.

عباسعلی بخشدار ساردوئیه در جشنواره گردو گفت: امروز روز طلایی برای ساردوئیه است. ساردوییه یک سوم جمعیت جیرفت را دارد.

او افزود: ساردوئیه تبدیل شده به یکی از ظرفیت‌های گردشگری و کشاورزی کشور این جشنواره به دو منظور رفاه اجتماعی و ظرفیت کشاورزی برگزار شده است.

مسلمی با بیان این اینکه بزرگترین قطب تولید گردو در ساردوییه دولت آباد بحرآسمان است، بیان کرد: رونق بخش گردشگری کشاورزی منطقه ساردوئیه از اهداف استانداری است.

برچسب ها: گردشگری ، گردو
خبرهای مرتبط
تولید ۷۰ هزار اصل نهال لیبل‌دار در منطقه جنوب کرمان
پیش بینی برداشت۴ هزار و ۸۰۰ تن گردو در جنوب کرمان
چالش‌های تولید گردو آفت سفره کشاورزان کرمانی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مادری در کرمان پنج قلو به دنیا آورد+عکس
کشف کلاهبرداری ۸۵۰ میلیونی با ارائه رسید جعلی
افزایش پوشش گازرسانی در استان کرمان به ۹۱.۱ درصد
استاندار کرمان: جشنواره گردو در تقویم گردشگری استان ثبت خواهد شد
آخرین اخبار
استاندار کرمان: جشنواره گردو در تقویم گردشگری استان ثبت خواهد شد
کشف کلاهبرداری ۸۵۰ میلیونی با ارائه رسید جعلی
مادری در کرمان پنج قلو به دنیا آورد+عکس
افزایش پوشش گازرسانی در استان کرمان به ۹۱.۱ درصد