باشگاه خبرنگاران جوان- سنجری- محمدعلی طالبی استاندار کرمان در نخستین جشنواره گردو در ساردوئیه گفت: در بحث محصولات کشاورزی مثل گردو، پسته، گندم، سیب و گلابی و... رویدادهای زیادی در مناطق استان کرمان اجرا شده است.
او افزود: سوژههای متعددی در منطقه وجود دارد میتواند به جذب گردشگر کمک کند.
استاندار کرمان افزود: اقدامی که امروز در ساردوئیه انجام شد گام موثری در بخش جذب گردشگر میباشد و این جشنواره ادامه دار خواهد بود و در تقویم گردشگری استان ثبت خواهد شد.
طالبی بیان کرد: ساردوئیه یکی از بخشهای غنی برای توسعه معادن است که با محدودیتهایی روبهرو هستیم.
استاندار کرمان گفت: امیدوارم بتوانیم این بخش زیبا را به دولت معرفی کنیم و قطعا با همکاری مردم و دولتمردان اتفاقات خوبی رخ میدهد.
احمد احمد پور رئیس سازمان جهاد کشاورزی نیز گفت: استان کرمان در حال حاضر اولین سطح زیر کشت گردو را دارد و دومین استان تولید گردو هستیم.
او افزود: عملکرد تولید گردو در کشور ۱ونیم تن در کشور و یک و دو دهم تولید در استان میباشد.
رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت: در جنوب کرمان در دو دوره ۴ ساله بیش از ۵۰ ژنوتیپ برتر گردو را شناسی کردیم.
احمد پور بیان کرد: تولید نهال پیوندی گردو برای اولین بار در جنوب کرمان انجام شده است.
او افزود: یکی از مشکلات باغداران منطقه آفت کرم خراط گردو است و همه باغداران دچار چالش شدهاند و با پست قرنطینهای میتوانیم از ورود نهال به منطقه جلوگیری کنیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گفت: دربحث صنایع تبدیلی دستگاه پوستگیری گردو نداریم و دربحث فرآوری ضعیف است.
احمدپور تصریح کرد: با ایجاد بومگردیهای محلی گردشگری کشاورزی را میتوانیم رونق دهیم.
عباسعلی بخشدار ساردوئیه در جشنواره گردو گفت: امروز روز طلایی برای ساردوئیه است. ساردوییه یک سوم جمعیت جیرفت را دارد.
او افزود: ساردوئیه تبدیل شده به یکی از ظرفیتهای گردشگری و کشاورزی کشور این جشنواره به دو منظور رفاه اجتماعی و ظرفیت کشاورزی برگزار شده است.
مسلمی با بیان این اینکه بزرگترین قطب تولید گردو در ساردوییه دولت آباد بحرآسمان است، بیان کرد: رونق بخش گردشگری کشاورزی منطقه ساردوئیه از اهداف استانداری است.