وزیر راه در رشت، از نشست ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان در باکو خبر داد و گفت: یکی از موضوعات اصلی این نشست طرح اتصال راه آهن رشت – آستاراست.

باشگاه خبرنگاران جوان _ فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در نشست بررسی طرح راه آهن رشت – آستارا در پسیخان رشت، با بیان اینکه رئیس جمهور بر احیاء کریدور‌های مرزی از جمله راه آهن رشت - آستارا تاکید دارد و همواره پیگیر میزان پیشرفت چنین پروژه‌هایی است، گفت: ماه آینده نشستی با مقامات روسیه و جمهوری آذربایجان در باکو خواهیم داشت و یکی از موضوعات اصلی آن طرح اتصال راه آهن رشت - آستارا است که در صورت تکمیل، هندوستان را به دانمارک وصل خواهد کرد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه مسیر راه آهن رشت تا آستارا ۱۶۲ کیلومتر است که تاکنون ۸۰ کیلومتر از مسیر تملک شده گفت: ۲۰ کیلومتر از این مسیر در دست ساخت است و بقیه ۶۲ کیلومتر این مسیر تا پایان سال تملک اراضی خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت گذرگاه‌های کشور با وجود موقعیت جغرافیایی استراتژیک ایران بار دیگر تاکید کرد: باوجود مشکلات اعتباری و تحریم‌های ادامه دار، پروژه‌های مهم اتصال مرز به مرز را دنبال می‌کنیم.

منبع : خبرگزاری صداوسیما