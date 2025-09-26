باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پروین رفیعی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی، کشاورزان از ورود روان آب به باغات و مزارع جلوگیری کنند.

وی با تاکید بر انتقال محصولات برداشت شده به انبار و مکان های مسقف افزود: با توجه به رخداد بارندگی، کشاورزان نسبت به تنظیم آبیاری باغات و مزارع اقدام کنند.

رفیعی ادامه داد: کشاورزان از محلول پاشی و سم پاشی باغات و مزارع در زمان بارندگی خودداری کنند.

کارشناس هواشناسی ‌کشاورزی با تاکید بر عایق بندی، مدیریت و تغذیه و انتقال کندوهای زنبور عسل به دور از حاشیه مسیل ها و رودخانه بیان کرد: گلخانه داران نسبت به عایق بندی سالن های پرورش و بستن دریچه گلخانه جهت جلوگیری از ورود آب باران اقدام کنند. همچنین کنترل استحکام تاسیسات کشاورزی، گلخانه و سایر سازه های موقت در دستور کار قرار بگیرد.

وی گفت: پرورش دهندگان افزایش هوادهی استخرهای پرورش آبزیان جهت تامین اکسیژن کافی را در دستور کار قرار دهند.

براساس آمار مجموع بارش سال زراعی گذشته ۱۴۲.۳ میلی متر بود که براین اساس سال زراعی گذشته با کم بارشی بیش از ۳۷ درصدی به پایان رسید.

طبق نقشه های هواشناسی، پنج شنبه در شرق سواحل دریای خزر بارش باران و رعد و برق و در برخی مناطق شمال شرق کشور رگبار و رعد و برق وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک پیش بینی می شود.جمعه در غالب مناطق کشور آسمان صاف خواهیم داشت و تنها در برخی نقاط شمال غرب و ساحلی دریای خزر بارش پراکنده رخ می دهد‌. شنبه در اردبیل، گیلان و مازندران و شمال آذربایجان شرقی و یکشنبه در گیلان و غرب مازندران بارش باران پیش بینی می شود‌.

طی ۲ روز آینده بویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب و ارتفاعات هرمزگان، جنوب سیستان و بلوچستان و کرمان رشد ابرهای همرفتی، رگبار و رعد و برق وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک خواهیم داشت.

طی روزهای جمعه و شنبه با شکل گیری توده گرد و خاک بر روی عراق و نفوذ به مناطق غرب و جنوب غرب دور از انتظار نیست و طی ۲ زوز اینده خلیج فارس و تنگه هرمز مواج است.