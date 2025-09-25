باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - در ۱۵ کیلومتری مسیر قم به جعفریه و پیش از رسیدن به شهر دامشهر، یکی از شگفت‌انگیزترین جلوه‌های طبیعت ایران رخ می‌نماید.

گنبد نمکی قم، پدیده‌ای زمین‌شناختی با قدمتی میلیون‌ها ساله است که بلور‌های درخشانش زیر تابش آفتاب، چشم هر رهگذری را خیره می‌سازند.

چشم انداز سطح ترک‌خورده، بلورهای درخشان و رنگ‌های سرخ و سفید، گنبد نمکی طغرود، تکه‌ای از مریخ در دل کویر قم است.

به گفته کارشناسان زمین‌شناسی، این گنبد حاصل حرکت لایه‌های نمک از اعماق زمین به سطح، در پی فعالیت‌های زمین‌ساختی است؛ فرایندی که طی میلیون‌ها سال، این ساختار منحصر‌به‌فرد را شکل داده است.

ارتفاع گنبد به حدود ۴۰۰ متر می‌رسد و همچون کوهی سفیدرنگ در دل چشم‌انداز خشک منطقه، جلوه‌ای متفاوت از کویر را به نمایش می‌گذارد. پیرامون این گنبد، چشمه‌های نمکی با آب‌هایی سرشار از املاح معدنی جریان دارند؛ منابعی که نه‌تنها برای پژوهشگران زمین‌شناسی، بلکه برای علاقه‌مندان به طبیعت‌گردی نیز محیطی خاص و الهام‌بخش فراهم کرده‌اند.