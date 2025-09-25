باشگاه خبرنگاران جوان - محمد اسلامی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ظهر امروز (پنجشنبه، سوم مهرماه) در مجمع جهانی اتم در مسکو به شرح مواضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص موضوعات هستهای و ضرورت توسعه نیروگاههای اتمی بزرگ و کوچک مقیاس (SMR) پرداخت.
متن کامل سخنرانی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در مجمع جهانی اتم به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
سلام علیکم
جناب آقای ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور محترم فدراسیون روسیه
جناب آقای لیخاچف، ریاست محترم شرکت دولتی روس اتم
عالیجنابان؛ خانمها و آقایان
در آغاز، هشتادمین سالگرد صنعت هستهای روسیه را تبریک عرض میکنم و برای دولت و ملت روسیه و همکار عزیزم جناب آقای لیخاچف و همکاران ایشان آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.
عالیجنابان
ما سال گذشته پنجاهمین سالگرد تاسیس سازمان انرژی اتمی ایران را جشن گرفتیم. ۵۰ سال تلاش دانشمندان و متخصصان صنعت هستهای ایران، این صنعت پرافتخار و امیدآفرین را به یک نماد موفق و پیشتاز در توسعه علم و فناوری تبدیل کرده است و علیرغم موانع سخت و طاقتفرسا که توسط آمریکا و سه کشور اروپایی ایجاد گردیده، توانسته است ترازهای برتر فناوری و صنعت را از آن خود نماید. این دستاورد بزرگ ملی همواره با دشمنی آمریکا و این سه کشور اروپایی مواجه بوده است. جلوه عینی این دشمنیها عملیات روانی و سیاسی، تحریم، تهدید، ترور، خرابکاری صنعتی و عملیات نظامی بوده است که البته محدود به این دوره زمانی نبوده و ریشهای تاریخی دارد.
آنها خود این حقیقت را به خوبی میدانند و در خلوت خود به آن اعتراف میکنند که برنامه هستهای ایران اهداف نظامی ندارد. آنها میگویند که ایران نباید صنعت هستهای داشته باشد. این فشارها از بیش از ۵۰ سال پیش آغاز گردید. در دوره جرالد فورد، رئیسجمهور وقت آمریکا مکاتبات و گفتوگوهای زیادی صورت گرفته و برای سرمایهگذاری در صنعت سوخت هستهای ایران به میزان یک میلیارد دلار در شرکت اروپایی اوریدیف (اورانوی فعلی) سرمایهگذاری نمود و ایران سهامدار این شرکت شد. همزمان طرحهای احداث نیروگاههای اتمی توسط شرکتهای آلمانی و فرانسوی هم در ایران آغاز شد. لیکن آنها با بدعهدی تمام آن پروژهها را نیمه تمام رها کردند و منابع مالی ملت ایران را ربودند و کشور ما را ترک کردند. از آن پس هر شرکت دیگری هم که قصد همکاری با ما را داشت، با مداخله اجازه ندادند که کار را انجام بدهد.
پرونده هستهای ایران را با نقش آفرینی رژیم صهیونیستی تشکیل دادند و بهانههای واهی و مدارک جعلی تولید کردند. جمهوری اسلامی ایران را با تحریم و فشار حداکثری مواجه نمودند بلکه بتوانند آن را متوقف و تسلیم کنند که البته هرگز به این نتیجه نخواهند رسید.
به این سه کشور اروپایی و آمریکا اعلام میکنم شما نمیتوانید ملت بزرگ و فرهیخته ایران را تسلیم اراده ناپاک خودتان کنید. بیایید از این پس دروغ نگویید و حقیقت را به مردم جهان بگویید. دست از سیاستهای مبتنی بر حکمرانی بلامنازع بردارید. به دنبال غارت منابع مردم جهان همانطور که در دوره بردهداری و استعمار چنین کردید، نباشید. برنامه هستهای ایران کاملاً شفاف است. آژانس بینالمللی انرژی اتمی اساساً در بخش پادمان با فشار سهمگین شما با هزینهکرد ۸۰ درصد بودجه پادمان فقط طرح ایجاد مزاحمت و اشکالتراشی علیه برنامه ایران را دنبال میکند.
بس کنید: مسیر ایران و برنامه ایران کاملاً شفاف است و از آن برنمیگردد.
عالیمقامان
پروژه نیمه کاره نیروگاه اتمی بوشهر را که شرکت آلمانی رها کرده بود پس از گذشت چندین سال توانستیم با کمک «روس اتم» که قدردان آنها هستیم، تکمیل کنیم.
این کار سخت و پیچیده، پروژه بینظیر و کم سابقهای است که با موفقیت انجام شد. امروز سال دوازدهم بهرهبرداری این نیروگاه است براساس ارزیابی انجمن (وانو) در سه سال گذشته توانسته است امتیاز ۱۰۰ از ۱۰۰ را کسب کند و درخشان عمل نماید. این نیروگاه تاکنون ۷۲ میلیارد کیلووات ساعت برق تولید کرده است. واحدهای دوم و سوم هم در حال پیشرفت هستند که با همکاری شرکت «روس اتم» ساخته میشود.
عالیجنابان
ما امروز در مسکو هستیم با اراده روسای جمهور دو کشور جناب آقای مسعود پزشکیان و جناب آقای ولادیمیر پوتین که قدردان آنها هستیم. برنامههایی برای آینده را در دستور کار قرار دادهایم. ما توافق کردیم تا علاوه بر نیروگاههای بزرگ جدید، نیروگاههای کوچک مقیاس SMR را در ایران با همکاری «روس اتم» ایجاد کنیم.
ما با تجارب کسب شده در گذشته با توکل بر خدای متعال این راه پرافتخار را تا پیروزی نهایی ادامه خواهیم داد.
متشکرم، السلام علیکم والرحمه الله و برکاته
منبع: سازمان انرژی اتمی