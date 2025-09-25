حادثه ریلی صبح امروز در ایستگاه راه آهن مشهد موجب تاخیر در حرکت قطارهای مسافربری در پرتردترین ایستگاه راه آهن کشور شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان _ حرکت قطار مسافربری که قرار بود ساعت ۱۶ امروز انجام شود، حدود ساعت ۱۹ انجام شد و حرکت قطار مسافربری ساعت ۱۷ نیز با بیش از ۲ ساعت همراه بوده است.

تیتکانلو افزود: با توجه به تاخیرهای چند ساعته برای مسافران پیامکی آمده است هرکس می خواهد بلیت خود را پس داده و سفر با قطار را لغو کند.

مصطفی نصیری ورگ، مدیر کل راه آهن خراسان نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ضمن تایید تاخیر در حرکت قطارها از ایستگاه راه آهن مشهد ارائه اطلاعات بیشتر را به زمان دیگری موکول کرد.

تا زمان ارسال خبر راه آهن خراسان هیچ گزارش رسمی از تعداد و میزان تاخیر قطارها ارائه نکرده است.

این در حالی است ظهر امروز سید مسعود یاوری، مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی اعلام کرده بود: در پی حادثه خروج قطار در ایستگاه راه آهن مشهد، با تدابیر انجام‌شده، هیچ‌گونه اختلالی در حرکت سایر قطارها و ارائه خدمات به زائران و مسافران ایجاد نشده است.

براساس اعلام اداره کل راه آهن خراسان، صبح امروز پنجشنبه سوم مهرماه یک واگن از قطار مسافری تهران-مشهد در حین ورود به ایستگاه شهید رئیسی مشهد از خط خارج شد و خوشبختانه این حادثه هیچ گونه خسارت جانی و مالی نداشته است.

روزانه ۷۶ رام قطار مسافربری به صورت رفت و برگشت در مسیر مشهد به ۲۸ شهر و مرکز استان تردد دارند که این قطارها ۷۰ درصد ترددهای ریلی مسافری بین شهری کشور را به خود اختصاص می دهند، از این رو ایستگاه راه‌آهن مشهد پرترددترین ایستگاه ریلی کشور محسوب می‌شود.

منبع ایرنا