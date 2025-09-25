مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور گفت: ترافیک سنگین در تمامی محور‌های شمالی کشور به ویژه چالوس گزارش شده است.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- ایمان محرابی نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های کشور اظهار داشت:ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر(جنوب به شمال) حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه و مسیر (شمال به جنوب) محدوده ولی آباد، آزادراه تهران – شمال مسیر(جنوب به شمال) حدفاصل تونل البرز تا انتهای آزادراه ومحور هراز مسیر (رفت و برگشت) محدوده کلرد گزارش شده است. 

او بیان کرد: ترافیک سنگین در محور فیروزکوه مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل گیلاوند تا دماوند،آزادراه تهران – پردیس محدوده بابایی و محور قدیم تهران – بومهن حدفاصل سعید آباد تا جاجرود را شاهد هستیم. 

وی توضیح داد: تردد روان در آزادراه قزوین - رشت مسیر(رفت و برگشت) و محور فیروزکوه ، آزادراه تهران - شمال مسیر(شمال به جنوب) را شاهد هستیم. 

محرابی نیا گفت:محور فیروزکوه دارای بارش باران و مه گرفتگی در ارتفاعات و محور چالوس دارای مه گرفتگی در ارتفاعات و سایر محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی است.

وی در خصوص آخرین وضعیت جوی ترافیکی سایر محور ها گفت:ترافیک سنگین در آزادراه تهران - کرج – قزوین حدفاصل گرمدره تا استاندارد و حدفاصل مهرشهر تا کمالشهر و آزادراه قزوین – کرج – تهران محدوده کمالشهر و حدفاصل حصارک تا امامزاده طاهر و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک گزارش شده است. 

او بیان کرد:ترافیک سنگین در آزادراه قم – تهران حدفاصل نعمت آباد تا انتهای حوزه آزادراه ومحور تهران – شهریار در برخی از مقاطع و بزرگراه تهران – ورامین محدوده قلعه نو را شاهد هستیم. 

وی گفت:بارش باران در برخی از محورهای استان های سمنان ، خراسان شمالی ، مازندران و گلستان را شاهد هستیم. 

