رئیس‌جمهور گفت: جمهوری اسلامی ایران برای مواجهه با هر سناریو و شرایطی آمادگی کامل دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری پیش از ظهر امروز -پنجشنبه ۳ مهر ۱۴۰۴- به وقت محلی، در ادامه برنامه‌های سفر به نیویورک، با لوییس آرسه کاتاکورا، رئیس‌جمهور کشور بولیوی، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

رئیس‌جمهور در این دیدار با اشاره به سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایانه ایالات متحده آمریکا اظهار داشت: رویکرد آمریکا نه‌تنها علیه جمهوری اسلامی ایران، بلکه علیه تمامی کشور‌هایی است که با سیاست‌های آن همراهی نمی‌کنند. در چنین شرایطی، کشور‌هایی که خواهان استقلال و حفظ جایگاه خود در نظام بین‌الملل هستند، باید توانمندی‌های علمی، مهارتی و تخصصی خویش را ارتقاء بخشند تا بتوانند مقتدرانه از منافع و حاکمیت ملی‌شان صیانت کنند.

پزشکیان ضمن قدردانی از همکاری‌ها و تعاملات جمهوری بولیوی با جمهوری اسلامی ایران در مقاطع مختلف، به تحولات سیاسی اخیر در بولیوی اشاره و خاطرنشان کرد: آینده توسعه روابط و گسترش همکاری‌های تهران و لاپاز، منوط به اراده و عزم مشترک مقامات عالی دو کشور است. از سوی جمهوری اسلامی ایران، این اراده و عزم راسخ وجود دارد و بی‌تردید نوع سیاست‌گذاری و جهت‌گیری مسئولان بولیوی در تعیین مسیر همکاری‌های آینده، نقشی تعیین‌کننده خواهد داشت.

رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به احتمال اقدام برخی کشور‌های اروپایی در فعال‌سازی مکانیسم موسوم به اسنپ‌بک علیه جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد: امیدواریم چنین روندی رقم نخورد؛ با این حال، جمهوری اسلامی ایران برای مواجهه با هر سناریو و شرایطی آمادگی کامل دارد و بدیهی است که نوع تعامل و سیاست‌های ما نیز متناسب با وضعیت جدید تنظیم خواهد شد.

در ادامه این دیدار، لوییس آرسه کاتاکورا ضمن ابراز خرسندی از ملاقات با رئیس‌جمهور کشورمان، سیاست‌های جنگ‌طلبانه آمریکا به‌ویژه در منطقه کارائیب را تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی و موجب نگرانی کشور‌های مستقل دانست.

رئیس‌جمهور بولیوی همچنین با اشاره به روابط سازنده و تعاملات مثبت میان ایران و بولیوی طی سال‌های گذشته تصریح کرد: حضور جمهوری اسلامی ایران در آمریکای لاتین همواره تأثیری مثبت و سازنده برای کشور‌های این منطقه به همراه داشته است. ما خواستار تداوم و تعمیق روابط دوستانه و نیز توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های مختلف هستیم.

