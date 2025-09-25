همزمان با هفته دفاع مقدس، آیین «مهمانی لاله‌ها»در تجدید بیعت با آرمان های شهدا و امام راحل با حضور گسترده مردم در ۹۲ نقطه از استان قم برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -  آیین «مهمانی لاله‌ها» عصر امروز با حضور پرشور مردم در شهرها و روستاهای استان قم برگزار شد. این مراسم که به مناسبت هفته دفاع مقدس تدارک دیده شده بود، با هدف تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا و پاسداشت فرهنگ ایثار و مقاومت برگزار شد.

حجت‌الاسلام حسن هنرمند، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم، در حاشیه این مراسم گفت: آیین مهمانی لاله‌ها به‌صورت همزمان در ۹۲ نقطه از استان اجرا شد و مردم با حضور در گلزار شهدا با غبارروبی و عطرافشانی، یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، مدافعان حرم و امنیت را گرامی داشتند.

او با اشاره به آمار شهدای استان قم افزود: در مجموع، ۶۰۹۰ شهید در دوران هشت‌ساله دفاع مقدس و ۳۶ شهید در دفاع مقدس ۱۲ روزه در استان قم آرمیده‌اند که امروز مزار این عزیزان با حضور خانواده‌ها، مسئولان و اقشار مختلف مردم غبارروبی و عطرافشانی شد.

هنرمند هدف از برگزاری این مراسم را زنده نگه‌داشتن یاد شهدا و انتقال فرهنگ ایثار به نسل‌های آینده عنوان کرد و گفت: مردم قم همواره در صیانت از ارزش‌های انقلاب اسلامی پیشگام بوده‌اند و حضور گسترده آنان در این آیین، گواهی بر استمرار این مسیر نورانی است.

برچسب ها: مهمانی لاله ها ، دفاع مقدس
خبرهای مرتبط
فراخوان ارسال آثار به چهارمین جشنواره استانی «ره‌آورد سرزمین نور» در قم
کتاب الکترونیکی «۱۲ روز دفاع مقدس» منتشر شد
برگزاری بیش از یک‌هزار برنامه در قم به مناسبت هفته دفاع مقدس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هوش مصنوعی فرصت بزرگ حوزه برای تحول و کارآمدسازی است
تامین۲۰۰ مگاوات برق خورشیدی در قم تا پایان سال
نقش کلیدی نهادهای مردمی در ارتقای فرهنگ فرزندآوری
راهپیمایی جمعه‌ خشم و نصر فردا در قم برگزار می‌شود
آغاز اجرای فیبرنوری در سایت ۲۷ هکتاری مسکن ملی قم
جلوه‌های حیرت انگیز از گنبد نمکی طغرود قم + تصاویر
مرگ زندگی بخش جوان قمی
آخرین اخبار
مرگ زندگی بخش جوان قمی
جلوه‌های حیرت انگیز از گنبد نمکی طغرود قم + تصاویر
تامین۲۰۰ مگاوات برق خورشیدی در قم تا پایان سال
نقش کلیدی نهادهای مردمی در ارتقای فرهنگ فرزندآوری
هوش مصنوعی فرصت بزرگ حوزه برای تحول و کارآمدسازی است
آغاز اجرای فیبرنوری در سایت ۲۷ هکتاری مسکن ملی قم
راهپیمایی جمعه‌ خشم و نصر فردا در قم برگزار می‌شود
برخورد قاطع و عادلانه با تخلفات در اولویت است
قم آماده گسترش همکاری با پاکستان است
تعطیلی حدود ۶۰ پایگاه سلامت استان قم
ثبت‌نام دوره قرآنی ویژه کودکان ۴ و ۵ سال در حرم بانوی کرامت