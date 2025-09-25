باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی - آیین «مهمانی لالهها» عصر امروز با حضور پرشور مردم در شهرها و روستاهای استان قم برگزار شد. این مراسم که به مناسبت هفته دفاع مقدس تدارک دیده شده بود، با هدف تجدید میثاق با آرمانهای شهدا و پاسداشت فرهنگ ایثار و مقاومت برگزار شد.
حجتالاسلام حسن هنرمند، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم، در حاشیه این مراسم گفت: آیین مهمانی لالهها بهصورت همزمان در ۹۲ نقطه از استان اجرا شد و مردم با حضور در گلزار شهدا با غبارروبی و عطرافشانی، یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، مدافعان حرم و امنیت را گرامی داشتند.
او با اشاره به آمار شهدای استان قم افزود: در مجموع، ۶۰۹۰ شهید در دوران هشتساله دفاع مقدس و ۳۶ شهید در دفاع مقدس ۱۲ روزه در استان قم آرمیدهاند که امروز مزار این عزیزان با حضور خانوادهها، مسئولان و اقشار مختلف مردم غبارروبی و عطرافشانی شد.
هنرمند هدف از برگزاری این مراسم را زنده نگهداشتن یاد شهدا و انتقال فرهنگ ایثار به نسلهای آینده عنوان کرد و گفت: مردم قم همواره در صیانت از ارزشهای انقلاب اسلامی پیشگام بودهاند و حضور گسترده آنان در این آیین، گواهی بر استمرار این مسیر نورانی است.