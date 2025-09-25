رئیس‌جمهور آمریکا، پس از دیدار با همتای ترکیه‌ای خود اعلام کرد که واشنگتن آماده است «فوراً» تحریم‌های اعمال‌شده علیه آنکارا را لغو کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا امروز پنجشنبه اعلام کرد که واشنگتن «فورا» آماده لغو تحریم‌های اعمال‌شده علیه آنکارا است، به شرطی که مذاکرات با همتای ترکیه‌ای خود، «رجب طیب اردوغان»، به خوبی پیش برود. این اظهارات در یک کنفرانس خبری پس از پذیرایی از او در کاخ سفید بیان شد.

ترامپ همچنین به تمایل اردوغان برای خرید هواپیما‌های جنگنده پیشرفته اف-۳۵ اشاره و تاکید کرد که واشنگتن این درخواست را «به طور جدی» بررسی خواهد کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا روابط درون ناتو را «در بهترین حالت خود» توصیف کرد و به تعهد همه کشور‌های عضو برای اختصاص ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود به هزینه‌های دفاعی اشاره کرد.

ترامپ در مورد مسئله فلسطین تاکید کرد که دو طرف «بسیار به توافق نزدیک شده‌اند» و ابراز تمایل کرد که «اسرا آزاد شوند.» او فاش کرد که نزدیک به «۲۰ اسرا زنده و ۳۸ جسد» در نوار غزه وجود دارد و بر هدف آزادی تمام اسرای زنده «به طور یکجا» تاکید کرد.

پیش‌تر، «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهور ترکیه ابراز اطمینان کرده بود که دیدارش با همتای آمریکایی خود، دونالد ترامپ، در واشنگتن، در چارچوب دیدگاه مشترک آنها برای صلح بین‌المللی، به پایان جنگ‌ها و درگیری‌ها در منطقه کمک خواهد کرد.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: تحریم ترکیه ، رجب طیب اردوغان
خبرهای مرتبط
اردوغان از سایر کشورها خواست کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند
آیا ترکیه هدف بعدی اسرائیل در منطقه است؟
ترامپ و اردوغان دیدار می‌کنند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هواپیمای نتانیاهو از بیم حکم بازداشت دادگاه لاهه حریم هوایی اروپا را دور زد
دیدار ترامپ با جولانی
حمله ارتش اسرائیل به پایتخت یمن
ناتو: در صورت لزوم هواپیما‌های روسی را هدف قرار می‌دهیم
زلنسکی از آمادگی برای کناره‌گیری پس از جنگ خبر داد
سوریه و اوکراین روابط خود را از سر گرفتند
بیش از ۱۰۰۰ دانش‌آموز در مدارس اندونزی دچار مسمومیت غذایی شدند
سارکوزی به پنج سال زندان محکوم شد
اعزام کشتی‌های نیروی دریایی ایتالیا و اسپانیا برای محافظت از ناوگان جهانی صمود
سئول: کره شمالی می‌تواند تا ۲ تن اورانیوم با غنای بالا داشته باشد
آخرین اخبار
ترامپ: آماده لغو فوری تحریم‌های ترکیه هستیم
تحریم‌های جدید روسیه، دامن امارات و چین را می‌گیرد
اسپانیا یک قرارداد ۲۰۰ میلیون یورویی دیگر با اسرائیل را لغو کرد
ترامپ وعده «اعلان مهم» درباره سوریه داد
رهبر انصارالله: حزب‌الله دژ مستحکم امت در برابر تجاوز اسرائیل است
شهادت دو نفر در پی حمله رژیم صهیونیستی به یمن
آمریکا تحریم‌هایی مرتبط با کره شمالی اعمال کرد
 سانچز: از ناوگان امدادرسانی «صمود» محافظت خواهیم کرد
فشار رویترز و آسوشیتدپرس بر اسرائیل برای قتل خبرنگاران در غزه
پوتین از راه‌اندازی اولین سامانه هسته‌ای نسل جدید در جهان خبر داد
حمله ارتش اسرائیل به پایتخت یمن
محمود عباس: جنایات اسرائیل در غزه، یکی از وحشتناک‌ترین فصل‌ها در کتاب‌های تاریخی خواهد بود
مدودف با تهدید به تسلیحات جدید به زلنسکی پاسخ داد
خاطرات جنجالی مشاور ترامپ: «آمریکا با خودش در جنگ است»
ناتو: در صورت لزوم هواپیما‌های روسی را هدف قرار می‌دهیم
بدبینی شدید شهروندان آمریکا به آینده سیاسی این کشور
انفجار خودرو در تل آویو
سارکوزی به پنج سال زندان محکوم شد
زلنسکی از آمادگی برای کناره‌گیری پس از جنگ خبر داد
هواپیمای نتانیاهو از بیم حکم بازداشت دادگاه لاهه حریم هوایی اروپا را دور زد
۱۴ کشته و ۳۳ مفقود در پی طوفان راگاسا در تایوان
اعزام کشتی‌های نیروی دریایی ایتالیا و اسپانیا برای محافظت از ناوگان جهانی صمود
حرکت تحقیرآمیز ترامپ علیه بایدن/ تصویر اتوپن به جای تصویر چهره!
محمود عباس امروز به صورت مجازی در سازمان ملل سخنرانی می‌کند
بیش از ۱۰۰۰ دانش‌آموز در مدارس اندونزی دچار مسمومیت غذایی شدند
سوریه و اوکراین روابط خود را از سر گرفتند
سئول: کره شمالی می‌تواند تا ۲ تن اورانیوم با غنای بالا داشته باشد
دیدار ترامپ با جولانی
ترامپ خواستار تحقیق در مورد «خرابکاری سه‌گانه» در سازمان ملل شد
ترامپ و اردوغان دیدار می‌کنند