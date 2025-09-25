باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا امروز پنجشنبه اعلام کرد که واشنگتن «فورا» آماده لغو تحریمهای اعمالشده علیه آنکارا است، به شرطی که مذاکرات با همتای ترکیهای خود، «رجب طیب اردوغان»، به خوبی پیش برود. این اظهارات در یک کنفرانس خبری پس از پذیرایی از او در کاخ سفید بیان شد.
ترامپ همچنین به تمایل اردوغان برای خرید هواپیماهای جنگنده پیشرفته اف-۳۵ اشاره و تاکید کرد که واشنگتن این درخواست را «به طور جدی» بررسی خواهد کرد.
رئیسجمهور آمریکا روابط درون ناتو را «در بهترین حالت خود» توصیف کرد و به تعهد همه کشورهای عضو برای اختصاص ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود به هزینههای دفاعی اشاره کرد.
ترامپ در مورد مسئله فلسطین تاکید کرد که دو طرف «بسیار به توافق نزدیک شدهاند» و ابراز تمایل کرد که «اسرا آزاد شوند.» او فاش کرد که نزدیک به «۲۰ اسرا زنده و ۳۸ جسد» در نوار غزه وجود دارد و بر هدف آزادی تمام اسرای زنده «به طور یکجا» تاکید کرد.
پیشتر، «رجب طیب اردوغان»، رئیسجمهور ترکیه ابراز اطمینان کرده بود که دیدارش با همتای آمریکایی خود، دونالد ترامپ، در واشنگتن، در چارچوب دیدگاه مشترک آنها برای صلح بینالمللی، به پایان جنگها و درگیریها در منطقه کمک خواهد کرد.
منبع: اسپوتنیک