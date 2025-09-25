نماینده مردم کرمان وراور درمجلس گفت: تنها راه برون رفت مشکل اشتغال درکشور ایجاد مشاغل خرد وخانگی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مرضیه السادات حسینی راد – مجید دوستعلی در مراسم بهره برداری از کارگاه جوار صنعت فرز درمجتمع قطعه سازی شهرک سدید کرمان گفت: راه برون رفت مشکل اشتغال کشورچیزی جز اشتغالهای کوچک و یا حتی اشتغالهای خانگی نیست و ما هرچه بخواهیم برویم اشتغال را مدیریت کنیم باید دراین جهت هزینه کنیم.
وی تصریح کرد: تفاوت ایجاد شغل در بنگاههای بزرگ اقتصادی با اشتغال خرد درارائه بهتر تسهیلات ونیز میزان شغل و مدیریت نیروی انسانی است وبه عبارتی اگر دراشتغال خرد ۱ هزار شغل ایجاد شود دربنگاه بزرگ ۲۰۰ شغل ایجاد میشود.
نماینده مردم کرمان وراور درمجلس اظهار کرد: تقسیم توان تولید به بخشهای کوچکتر بخش مهمی ازروند تولید است این اتفاق خوب میتواند کشور را نجات دهد حتی چین ودیگرکشورهای مانند به این سمت دارند میروند که اشتغالهای کوچک را دنبال کنند.
وی بیان کرد: باوجود چنین واحدهای قطعه سازی، انگیزه حضور صنعتکار وکارگر زیاد میشود چرا که دراین مراکز زنجیره آموزش وتولید درکنار یکدیگر هستند واگرتولید زنجیره وار اگر بتوانید درشهرک داشته باشید خوب است والا شهرک مانند دیگرشهرکهای استان ودیگر نقاط کشور تعطیل میشود.
وی تصریح کرد: این نمونه کارشهرک سدید بایدبه عنوان نمونه معرفی شود چه درزنجیره تولید و بعد بازار فروش برایش تعریف شود دراین صورت کار ماندنی بوده و جز اشتغال پایدار خواهد شد والا هر روزدر یک بخش چه تامین مواد اولیه، قطعه، تامین مالی ودیگر نیازهای خود میماند.
همچنین علی معینی رئیس هیات مدیره شهرک سدید کرمان نیز گفت: با دوستان شروع کردیم ازچندین ماه قبل وبا جوانان شهرک موفق شدیم مجتمع قطعه سازی را با ۱۳ واحد احداث کنیم واغلب واحدهای این مجتمع مهم قطعه سازی در بحث تولید کمک زیادی خواهند کرد ویک قسمت مهم از این مجتمع نیز این بود که واحدی بزنیم بحث مهارت را نیز درجوار این مجتمع داشته باشیم که امروز محقق شد.
وی افزود: این واحد جوار صنعت میتواند نیاز برخی واحدهای تولید کننده استان را رفع کند، بعد ازنیازسنجی اولین نیاز ما همین پلن سی ان سی بود چرا که برخی تولیدکنندههای استان نیاز به قطعات خود را به دیگراستانها واگذار میکنند.
وی تصریح کرد:۳۰۰ واحد دیگر قطعه سازی نیز حوزه به حوزه احداث میشود.
افتتاح کارگاه آموزشی تراش و فرز در مجتمع قطعهسازی شهرک صنعتی سدیدبا همکاری سازمان فنیوحرفهای، انجام شد.
این کارگاه به عنوان بخشی از مرکز جوار صنعت، با هدف آموزش عملی و توانمندسازی نیروی متخصص در حوزه ماشینسازی و قطعهسازی راهاندازی شده و حلقهای تکمیلی در چرخه فعالیتهای این مجتمع به شمار میرود.
یکی از ویژگیهای مهم این مرکز، دو کارکرد کلیدی آموزش و ارتقای مهارت نیروی انسانی در یک کارگاه تولیدی است.
همچنین با حضور مدیران مرتبط از دیگر بخشهای مجتمع شامل کارگاه تولید مصنوعات چوبی، ساخت دستگاههای سیانسی وتابلو برق نیز بازدید کردند.
با راهاندازی این کارگاه، مجتمع قطعهسازی شهرک صنعتی سدید گام دیگری در جهت تکمیل چرخه تولید، آموزش، نوآوری و اشتغال وحرکت به سمت خوشه صنعتی ماشینسازی و قطعهسازی کشوربرداشت.