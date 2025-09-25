از یکشنبه ۶ مهرماه فروش فوق‌العاده ۱۱ محصول ایران خودرو بدون حساب وکالتی آغاز می‌شود.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- همزمان با برنامه‌ریزی برای افزایش میزان تولید خودرو و رسد تولید خودرو  پیش فروش   محصولات ایران خودرو  آغاز شد.

طبق اعلام ايران خودرو  تعدادی از محصولات خود را در هشتمین دوره ثبت درخواست خرید متقاضیان به صورت فروش فوری با موعد تحویل ۳۰ روزه، فروش فوق‌العاده با موعد تحویل ۹۰ روزه و پیش‌فروش با موعد تحویل دست‌کم چهار ماه پس از انعقاد قرارداد، عرضه می شود.

براساس این گزارش در هشتمین دوره ثبت درخواست خرید متقاضیان به صورت فروش فوری با موعد تحویل ۳۰ روزه، فروش فوق‌العاده با موعد تحویل ۹۰ روزه و پیش‌فروش با موعد تحویل دست‌کم چهار ماه پس از انعقاد قرارداد، عرضه کند.

این طرح که از یک‌شنبه ششم مهرماه آغاز می‌شود و تا پایان ساعت ۲۴ پنج‌شنبه ۱۰ مهرماه ادامه دارد، شامل متقاضیان عادی (از این مرحله بدون نیاز به افتتاح حساب وکالتی)، مشمولان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و مشمولان طرح جایگزینی خودروهای فرسوده است.

در این طرح خانواده محصولات پژو ۲۰۷، تارا، سورن، دنا و رانا پلاس عرضه می‌شوند. هر متقاضی مجاز به انتخاب فقط یک دستگاه خودرو است.

براساس این گزارش طبق آخرین آمارهای اعلام شده تا پايان شهریورماه  ۲۴۶ هزار و ۱۰۳ دستگاه خودرو سواری و وانت به تولید رسیده است.

در همین حال صورت‌حساب ۲۳۷ هزار و ۹۸۹ دستگاه خودرو نیز در همین بازه زمانی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد بیش از پنج درصدی را به ثبت رسانده است. سال گذشته صورت‌حساب ۲۲۵ هزار و ۸۶۸ دستگاه خودرو صادر شده بود.

گفتی است از  ابتدای امسال تا ۲۱ شهریورماه، ۲۵۰ هزار و ۲۴۲ دستگاه تحویل مشتریان داده و به بازار عرضه کرده است. سال گذشته در همین بازه زمانی ۲۲۳ هزار و ۶۴۹ دستگاه تحویل مشتریان شده که امسال رشد ۱۲ درصدی در این عدد به ثبت رسیده است.

فروش فوق‌العاده ۱۱ محصول ایران خودرو از ۶ مهر ماه

برچسب ها: تولید خودرو ، فروش خودرو
خبرهای مرتبط
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲ مهر ماه
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۳ مهر ماه
تحویل ۳۴ هزار دستگاه خودرو به مشتریان در شهریور ماه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳ مهرماه ۱۴۰۴
جزییات حادثه خروج قطار تهران_ مشهد از ریل
تحویل ۳۴ هزار دستگاه خودرو به مشتریان در شهریور ماه
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۳ مهر ماه
ناترازی برق در استان تهران کاهش یافت+ فیلم
قیمت بلیت در برخی از مسیر‌های به دلیل مازاد صندلی کاهش یافت/ مشکل ناوگان هوایی در برخی از شهر‌ها داریم+ فیلم
طرح توسعه اپرون فرودگاه رشت به زودی آغاز می شود+ فیلم
ایجاد نماد اسکناس دلار و یورو در تالار مرکز مبادله از هفته آینده
نخستین جلسه ستاد ملی گذر مرز به مرز برگزار شد
گواهی سپرده بیت‌کوین در راه بورس کالا
آخرین اخبار
فروش فوق‌العاده ۱۱ محصول ایران خودرو از ۶ مهر ماه+ عکس
ضرورت تسریع در پرداخت ۵ درصد باقی مانده طلب کشاورزان
ترافیک سنگین در تمامی محور‌های شمالی کشور
شکل گیری توده گردوخاک طی دو روز آینده
آغاز پاییز طلایی مرکز مبادله ایران از ششم مهر
ناترازی برق در استان تهران کاهش یافت+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۳ مهر ماه
بازنگری در دستورالعمل برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز
۳۲۰۶ میلیارد تومان مطالبات گندمکاران پرداخت شد
از ابتدای سال تاکنون مجموعا بیش از ۲۷ میلیارد دلار از نیازهای وارداتی تأمین شده است
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳ مهرماه ۱۴۰۴
پیشرفت فیزیکی بیمارستان گیلان به ۹۰ درصد رسید
ایجاد نماد اسکناس دلار و یورو در تالار مرکز مبادله از هفته آینده
گواهی سپرده بیت‌کوین در راه بورس کالا
نخستین جلسه ستاد ملی گذر مرز به مرز برگزار شد
امضای نقشه راه همکاری اقتصادی بین ایران و اتحادیه اورآسیایی
تحویل ۳۴ هزار دستگاه خودرو به مشتریان در شهریور ماه
طرح توسعه اپرون فرودگاه رشت به زودی آغاز می شود+ فیلم
سامانه املاک واسکان چشم انتظار کاهش کم کاری بانک مرکزی در اتصال
جزییات حادثه خروج قطار تهران_ مشهد از ریل
تبادل ۸۷ درصد از کالا بین ایران و اتحادیه اوراسیا با تعرفه صفر
پرداخت حدود ۱۲۰ همت وام ازدواج و فرزند به ۳۵۰ هزار متقاضی طی ۶ ماه توسط شبکه بانکی
تمامی خطوط در مسیر ایستگاه راه آهن مشهد باز است/ مشکلی برای مسافران رخ نداد
قیمت بلیت در برخی از مسیر‌های به دلیل مازاد صندلی کاهش یافت/ مشکل ناوگان هوایی در برخی از شهر‌ها داریم+ فیلم
خرید یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت ایران توسط چین+ فیلم
میانگین مصرف بنزین در هفته پایانی شهریور؛ ۱۴۰ میلیون لیتر در روز
کاهش ۱۵ درصدی قیمت میوه از نیمه مهرماه
مقابله با پولشویی در بازار مسکن از طریق اتصال بانک مرکزی به سامانه املاک واسکان
۱۵ درصد از نیروگاه‌ها می‌توانند از سوخت مازوت استفاده کنند
تضاد میان وعده‌ها و اجرا؛ از یک ضامن برای تسهیلات ازدواج تا سهام عدالت برای وثیقه