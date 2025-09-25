باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- همزمان با برنامه‌ریزی برای افزایش میزان تولید خودرو و رسد تولید خودرو پیش فروش محصولات ایران خودرو آغاز شد.

طبق اعلام ايران خودرو تعدادی از محصولات خود را در هشتمین دوره ثبت درخواست خرید متقاضیان به صورت فروش فوری با موعد تحویل ۳۰ روزه، فروش فوق‌العاده با موعد تحویل ۹۰ روزه و پیش‌فروش با موعد تحویل دست‌کم چهار ماه پس از انعقاد قرارداد، عرضه می شود.

این طرح که از یک‌شنبه ششم مهرماه آغاز می‌شود و تا پایان ساعت ۲۴ پنج‌شنبه ۱۰ مهرماه ادامه دارد، شامل متقاضیان عادی (از این مرحله بدون نیاز به افتتاح حساب وکالتی)، مشمولان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و مشمولان طرح جایگزینی خودروهای فرسوده است.

در این طرح خانواده محصولات پژو ۲۰۷، تارا، سورن، دنا و رانا پلاس عرضه می‌شوند. هر متقاضی مجاز به انتخاب فقط یک دستگاه خودرو است.

براساس این گزارش طبق آخرین آمارهای اعلام شده تا پايان شهریورماه ۲۴۶ هزار و ۱۰۳ دستگاه خودرو سواری و وانت به تولید رسیده است.

در همین حال صورت‌حساب ۲۳۷ هزار و ۹۸۹ دستگاه خودرو نیز در همین بازه زمانی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد بیش از پنج درصدی را به ثبت رسانده است. سال گذشته صورت‌حساب ۲۲۵ هزار و ۸۶۸ دستگاه خودرو صادر شده بود.

گفتی است از ابتدای امسال تا ۲۱ شهریورماه، ۲۵۰ هزار و ۲۴۲ دستگاه تحویل مشتریان داده و به بازار عرضه کرده است. سال گذشته در همین بازه زمانی ۲۲۳ هزار و ۶۴۹ دستگاه تحویل مشتریان شده که امسال رشد ۱۲ درصدی در این عدد به ثبت رسیده است.