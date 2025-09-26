باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - هانی تحویل زاده رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد گفت: سازمان غذا و دارو ارز تخصیص دادند، اما بانک عامل ارز را تخصیص نمی دهند که این امر منجر یه توقف تولید ۳ کارخانه شده و ۲ کارخانه دیگر هم با حداقل ظرفیت کار می کنند.

به گفته وی، بنابر آمار در ۶ ماهه نخست سال ماهانه ۶.۵ تا ۷میلیون قوطی تولید شیرخشک داشتیم، درحالیکه نیاز کشور ۵ تا ۵.۵ میلیون قوطی در ماه است.

تحویل زاده ادامه داد: اکنون بدنبال تامین ذخایر استراتژیک هستیم، اما این امر منوط به تامین ارز است که امیدواریم بنابر وعده مسئولان مشکل تامین ارز در روزهای آتی مرتفع شود.

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد با بیان اینکه قیمت شیرخشک نوزاد تغییری نداشته است، افزود: از بهمن سال گذشته تاکنون قیمت تغییری نداشته به طوریکه هر قوطی شیرخشک ۱۶۰ تا ۲۲۰ هزارتومان است.

وی گفت: قیمت محصول تمام شده به سبب تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و تخصیص یارانه یک سوم کشور همسایه و بازارهای جهانی پایین است ، به شرط تامین نقدینگی و تخصیص ارز، ذخایر استراتژیک تا ۴ ماه آینده تکمیل کنیم، هرچند در شرایط کنونی به اندازه نیاز ۲ ماه کشور ذخیره داریم.