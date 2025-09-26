زیر سایه معاملات: دیدار اردوغان و ترامپ در کاخ سفید

در سالن‌ کاخ سفید، جایی که هر لبخند و کلمه‌ای می‌تواند سرنوشت ملت‌ها را رقم بزند، دیدار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و رجب طیب اردوغان، همتای ترکیه‌ای او، صحنه‌ای از دیپلماسی پیچیده را به نمایش گذاشت.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهسا حنیفه - این گفت‌وگوها، که با وعده‌هایی چون لغو تحریم‌ها، مذاکره بر سر جنگنده‌های پیشرفته و تلاش برای حل بحران‌های منطقه‌ای همراه بود، نه‌تنها تلاشی برای بازسازی روابط دوجانبه، بلکه کوششی برای بازتعریف نقش ترکیه در معادلات جهانی بود. اما این مذاکرات، بیش از آنکه نشانه اقتدار یک‌جانبه باشد، پرده از شکنندگی توازن میان منافع متضاد برمی‌دارد.

دیپلماسی زیر نقاب احترام: "مردی بسیار محترم" یا مهره‌ای در شطرنج واشنگتن؟

دونالد ترامپ، در کاخ سفید، با لحنی که بیش از ادب دیپلماتیک، رنگ و بوی معامله‌گری داشت، گفت: "اردوغان مرد بسیار محترمی است که در آمریکا و سراسر اروپا و جهان از احترام بالایی برخوردار است. " این ستایش، که در ظاهر گرمی روابط شخصی را نشان می‌دهد، در باطن تلاشی است برای جلب نظر ترکیه در میانه تنش‌های جهانی. اشاره ترامپ به ارتش ترکیه، که "از بسیاری از تجهیزات ما استفاده می‌کند"، نه‌تنها یادآور وابستگی نظامی آنکارا به فناوری‌های آمریکایی است، بلکه نشانه‌ای از استراتژی واشنگتن برای حفظ این متحد کلیدی در ناتو. بحث خرید جنگنده‌های اف-۱۶ و اف-۳۵، که اردوغان آن را فرصتی برای بردن روابط به سطح جدیدی خواند، در واقع میدان آزمونی است برای سنجش میزان استقلال ترکیه در برابر شروط آمریکا.

این لحظه بیش از آنکه قدرت ترکیه را نشان دهد، شکنندگی موقعیت آنکارا را عیان می‌کند؛ کشوری که پس از سال‌ها تنش بر سر خرید سامانه‌های روسی، اکنون در پی جبران جایگاه خود در اردوگاه غربی است، اما این بازگشت، به بهای پذیرش شروط سنگین واشنگتن تمام می‌شود. ترکیه که ارتش‌اش با تکیه بر تسلیحات آمریکایی تقویت شده، در عین حال در برابر فشار‌های اقتصادی و سیاسی آسیب‌پذیر است. اگر این مذاکرات به قرارداد‌های کلان تسلیحاتی منجر شود، می‌تواند اقتصاد ترکیه را از فشار تحریم‌ها رها کند، اما هرگونه شرط جدید، مانند محدودیت در روابط با رقبای آمریکا، می‌تواند استقلال استراتژیک آنکارا را به خطر اندازد. آینده این گفت‌وگوها، به توانایی ترکیه در حفظ توازن میان شرق و غرب بستگی دارد؛ موفقیتی که می‌تواند جایگاه آنکارا را در ناتو تقویت کند، یا شکستی که بار دیگر ترکیه را به سوی رقبای شرقی سوق دهد، جایی که پیشنهاد‌های مالی و سیاسی وسوسه‌انگیز در انتظارند.

نفت روسیه، خط قرمز یا اهرم معامله؟

ترامپ، با صراحت همیشگی‌اش، اعلام کرد که مایل است ترکیه تا زمانی که درگیری در اوکراین ادامه دارد، خرید هرگونه نفت از روسیه را متوقف کند. این درخواست که در ظاهر ساده به نظر می‌رسد، در باطن تلاشی است برای قطع شریان‌های اقتصادی مسکو، که از طریق کشور‌هایی مانند ترکیه به بازار‌های جهانی دسترسی دارد. اما برای ترکیه که بخش قابل توجهی از نیاز‌های انرژی‌اش به نفت و گاز روسیه وابسته است، این شرط چالشی عظیم است. توقف خرید نفت، می‌تواند قیمت‌های داخلی را افزایش دهد و اقتصاد شکننده ترکیه را، که با تورم و بی‌ثباتی ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند، تحت فشار بیشتری قرار دهد.

 این درخواست آزمون دشواری برای سیاست خارجی ترکیه است؛ کشوری که سال‌هاست با سیاست موازنه میان شرق و غرب، از فشار‌های جهانی جان به در برده، اکنون باید میان منافع کوتاه‌مدت اقتصادی و وعده‌های بلندمدت غربی یکی را برگزیند. پذیرش این شرط، می‌تواند در‌های همکاری‌های گسترده‌تر با غرب را بگشاید و ترکیه را به هاب انرژی جایگزین برای اروپا بدل کند؛ نقشی که موقعیت جغرافیایی استراتژیک آنکارا آن را ممکن می‌سازد. اما مقاومت در برابر این درخواست، ممکن است تنش‌های جدیدی با غرب ایجاد کند و ترکیه را به سوی متحدان شرقی، مانند چین که با سرمایه‌گذاری‌های کلان نفوذ خود را در منطقه گسترش داده، سوق دهد.

 آینده این تصمیم، پیامد‌های عمیقی خواهد داشت. توقف خرید نفت می‌تواند به انزوای بیشتر روسیه کمک کند، اما به بهای فشار اقتصادی بر مردم ترکیه. از سوی دیگر، ادامه همکاری با مسکو، می‌تواند ترکیه را در برابر انتقادات تند غربی‌ها قرار دهد و جایگاهش را در ائتلاف ناتو تضعیف کند. این بازی ظریف، نیازمند هوش دیپلماتیک است تا ترکیه بدون از دست دادن استقلال، از این تنگنا عبور کند.

تحریم‌ها در لبه پرتگاه

ترامپ، با سبک معامله‌گرانه‌اش، اعلام کرد که در صورت موفقیت‌آمیز بودن دیدار با اردوغان، تحریم‌های ترکیه را فوراً لغو خواهد کرد. این وعده که به مثابه کلیدی برای رهایی اقتصاد ترکیه از فشار‌های سنگین است، پاسخی به سال‌ها تنش بر سر مسائل نظامی و سیاسی، به‌ویژه خرید سامانه‌های دفاعی از روسیه است. تحریم‌ها که بخش‌های کلیدی اقتصاد ترکیه، از صنایع دفاعی تا بازار‌های مالی را هدف قرار داده، مانعی جدی برای رشد این کشور بوده‌اند. لغو آنها می‌تواند راه را برای تجارت گسترده‌تر با غرب و سرمایه‌گذاری‌های جدید هموار کند، به‌ویژه در حوزه تسلیحات که ترکیه به شدت به آن چشم دوخته است. اما این وعده، مشروط به موفقیت دیدار است؛ شرطی که نشان‌دهنده شکنندگی این توافق است.

این پیشنهاد بیش از آنکه نشانه حسن نیت باشد، اهرمی است برای واداشتن ترکیه به پذیرش شروط آمریکا، از جمله در حوزه انرژی و سیاست منطقه‌ای. لغو تحریم‌ها می‌تواند اقتصاد ترکیه را از رکود نجات دهد و فرصت‌های جدیدی برای همکاری‌های نظامی ایجاد کند، اما به بهای محدود شدن استقلال عمل آنکارا. آینده این وعده، به توانایی دو طرف در یافتن نقطه تعادل بستگی دارد؛ اگر تحریم‌ها لغو شوند، ترکیه می‌تواند نفوذ خود را در منطقه تقویت کند، اما اگر این وعده با شروط سنگین همراه شود، ممکن است اعتماد میان دو طرف خدشه‌دار شود و ترکیه را به سوی گزینه‌های شرقی سوق دهد، جایی که رقبا با پیشنهاد‌های مالی و سیاسی در کمین‌اند.

خاورمیانه در پیچ تاریخی: ترکیه در میانه صلح غزه و بازسازی سوریه

ترامپ، با اشاره به نقش ترکیه در منطقه، گفت: اردوغان نفوذ گسترده‌ای در خاورمیانه دارد و ما برای دستیابی به صلح در آنجا با هم همکاری خواهیم کرد.

او افزود: ما جلسه‌ای عالی با رهبران خاورمیانه در مورد غزه برگزار کردیم و به دستیابی به توافق نزدیک هستیم. ما می‌خواهیم همه گروگان‌های اسیر در غزه به طور همزمان آزاد شوند، نه به صورت گروهی. من باید طرف اسرائیلی را متقاعد کنم که برای آزادی گروگان‌ها اقدام کند و همه می‌خواهند پایان جنگ غزه را ببینند. 

این اظهارات، به دیدار‌های اخیر با رهبران قطر، عربستان سعودی، امارات و اردن گره می‌خورد، جلساتی که به گفته ترامپ فوق‌العاده بود.

او همچنین نقش ترکیه را در تحولات سوریه ستود و گفت: اردوغان مسئول دستیابی به یک دستاورد فوق‌العاده بود، که حذف رژیم قبلی در سوریه بود. ما به درخواست عربستان سعودی، ترکیه و قطر، تحریم‌های سوریه را لغو کردیم تا به این کشور فرصتی برای نفس کشیدن بدهیم.

این سخنان پرده از موقعیت پیچیده ترکیه برمی‌دارند؛ کشوری که با روابط دوگانه با گروه‌های منطقه‌ای و قدرت‌های جهانی، در تلاش است نقش میانجی را ایفا کند، اما خود در معرض فشار‌های متعدد قرار دارد. در غزه، میانجی‌گری برای آزادی گروگان‌ها می‌تواند به آتش‌بسی شکننده منجر شود، اما متقاعد کردن رژیم صهیونیستی که بر مواضع سختگیرانه‌اش پافشاری می‌کند، چالشی عظیم است. در سوریه، لغو تحریم‌ها می‌تواند راه را برای بازسازی این کشور هموار کند، اما نقش ترکیه در تحولات اخیر که با عملیات نظامی در شمال سوریه همراه بوده، همچنان جنجال‌برانگیز است و می‌تواند تنش‌هایی با دیگر بازیگران منطقه‌ای ایجاد کند. آینده این تلاش‌ها، به توانایی ترکیه در مدیریت این نقش دوگانه بستگی دارد؛ موفقیت می‌تواند جایگاه آنکارا را به عنوان میانجی تقویت کند، اما هرگونه سوء‌محاسبه، ممکن است ترکیه را در برابر انتقادات داخلی و خارجی آسیب‌پذیر سازد و نفوذش را در منطقه کاهش دهد.

جنگنده‌ها و توازن شکننده روابط

اردوغان، در پاسخ به وعده‌های ترامپ، گفت: ما می‌توانیم روابط با واشنگتن را به سطح جدیدی برسانیم و فرصتی برای بحث در مورد مسائل مربوط به اف-۳۵ و اف-۱۶ داریم.

 این سخنان، که در ظاهر نوید همکاری‌های نظامی می‌دهد، در باطن تلاشی است برای رهایی از انزوای سیاسی و اقتصادی ناشی از تنش‌های گذشته. اما این مذاکرات، بیش از آنکه نشانه اقتدار باشد، وابستگی ترکیه به فناوری‌های غربی و نیاز به جلب رضایت واشنگتن را نشان می‌دهد. این لحظه نقطه عطفی شکننده است؛ همکاری‌های نظامی می‌تواند جایگاه ترکیه را در ناتو تقویت کند، اما شروط آمریکا، از جمله در حوزه انرژی و سیاست منطقه‌ای، می‌تواند استقلال آنکارا را محدود کند.

آینده این روابط، به توانایی ترکیه در مدیریت این معامله بستگی دارد؛ اگر اردوغان بتواند بدون قربانی کردن استقلال، از این فرصت بهره ببرد، ترکیه می‌تواند جایگاه خود را در معادلات جهانی تثبیت کند؛ اما اگر مذاکرات به بن‌بست برسد، آنکارا ممکن است بار دیگر به سوی شرق متمایل شود؛ جایی که رقبا با پیشنهاد‌های وسوسه‌انگیز در انتظارند.

نظرات کاربران
انتخابات یافته: ۵۸
واشنگتن همدست تل‌آویو در نسل‌کشی غزه است. غرب همدست تل‌آویو در نسل‌کشی غزه است.
واشنگتن همدست تل‌آویو در نسل‌کشی غزه است. غرب همدست تل‌آویو در نسل‌کشی غزه است.
ترامپ، اردوغان، نیانیاهو، داعش برای ما یکی هستند
ترامپ، اردوغان، نیانیاهو، داعش برای ما یکی هستند
ناشناس
از سال 1389 تاکنون برای همه مردم منطقه و جهان ثابت شده است که در هر جای سوریه جنایتی رخ می دهد که دست آمریکا جنایتکار در کار است.
از سال 1389 تاکنون برای همه مردم منطقه و جهان ثابت شده است که در هر جای سوریه جنایتی رخ می دهد که دست ترکیه جنایتکار در کار است.
از سال 1389 تاکنون برای همه مردم منطقه و جهان ثابت شده است که در هر جای سوریه جنایتی رخ می دهد که دست اسرائیل جنایتکار در کار است.
ناشناس
شهر حلب به دست تروریست های مورد حمایت ترکیه سقوط کرد

9 قوس 1403 ساعت 20:53


از دو روز قبل و دقیقا پس از اعلام آتش بس میان اسرائیل و حزب الله؛ نیروهای معارض سوریه شامل تمامی گروههای تروریستی حول محور هیئت تحریرالشام، حملات خود را علیه نیروهای دولت سوریه آغاز کردند.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ گروههای تروریستی مقیم لاذقیه و ادلب با حمایت مستقیم ترکیه از صبح امروز موفق شدند شهرهای خان طومان و سرادق و شهرجدید حلب، مناطق الفرقان و الزهرا و صلاح الدین در مرکز و نهایتا کل شهر حلب را تصرف کنند.

گزارش ها حاکیست که علیرغم بمباران هوایی علیه کاروانهای تروریستی توسط جنگنده های روسیه و سوریه؛ جنگجویان تحریرالشام موفق شدند بدون مقاومت جدی و مؤثر ارتش سوریه وارد شهر حلب شوند. جنگجویان تحریرالشام و سایر گروههای تروریستی پس از تصرف شهر حلب در مرکز این شهر، جشن گرفتند.

گزارش های میدانی حاکیست که ورود هزاران جنگجوی اوزبک و اویغور تحت حمایت ترکیه با پشتیبانی تسلیحاتی رژیم اردوغان، ورق جنگ را به نفع گروههای معارض سوری تغییر داده است.

حلب بزرگترین شهر سوریه ومرکز اقتصادی آن به شمار می رود. سقوط این شهر مهم برای حکومت سوریه و کشورهای حامی سوریه همچون ایران و روسیه بسیار سنگین و ضربه ای سخت محسوب می شود.

این سقوط همچنین می تواند حلقه محاصره حزب الله لبنان را بسیار تنگ تر از حال، بسازد. رژیم اسرائیل از پیروزی های معارضین تروریست سوریه اعلام خشنودی کرده و رسانه های اسرائیلی اعلام کردند که تحولات سوریه، مقدمه ای برای ترسیم خاورمیانه جدید است.

حکومت ترکیه نیز با استقبال از سقوط شهرهای مهم سوریه اعلام کرده روند بازگشت پناهجویان سوری به کشورشان آغاز می شود.

خبرگزاری جمهور- امور بین الملل
ناشناس
آقای ترامپ! دهانت را ببند و به مشکلات مردم آمریکا رسیدگی کن
مقامات آمریکا فکری به حال دهان ترامپ کنند.
حامیان اصلی داعش چه کسانی هستند؟/ آمریکا حامیان داعش را مدیریت می‌کند
حامیان داعش چه کسانی هستند؟
داعش و گروهک‌های تکفیری دست‌پرورده آمریکا هستند
حامیان اصلی داعش چه کسانی هستند؟/ آمریکا حامیان داعش را مدیریت می‌کند+عکس
داعش و گروهک‌های تکفیری دست‌پرورده آمریکا هستند
آمریکا و صهیونیست‌ها بزرگترین حامی داعش و تروریست هستند.
ویدیو/ چرا گروه‌های تروریستی و آمریکا هر دو در سوریه هستند؟
حامیان داعش چه کسانی هستند؟
داعش مورد حمایت آمریکا است.
آمریکا از داعش حمایت می کند.
ناشناس
اردوغان ،خائن تروریست
ناشناس
حتما اینها برای توطعه علیه ایران می‌کنند اردوان خود شیطان است
ناشناس
همکاری با ترامپ دوسر باخت است برای اردوان متل سوریه
ناشناس
لعنت بر ترامپ قمار باز سگ زرد ،مرگ بر اردوغان خائن
ناشناس
آمریکا، ترکیه، جمهوری آذربایجان باکو، رژیم صهیونیستی همراه با چند کشور دیگر 100 درصد فقط عامل اصلی مشکلات منطقه و جهان هستند.
ناشناس
نیروهای ترکیه جنایتکار از سال 2011 تاکنون در شمال سوریه و هم شمال عراق چه غلطی می کنند.
ناشناس
نیروهای آمریکا جنایتکار از سال 2001 تاکنون در منطقه خاورمیانه چه غلطی می کنند.
نیروهای آمریکا جنایتکار از سال 2003 تاکنون در عراق و لیبی چه غلطی می کنند.
نیروهای آمریکا جنایتکار از سال 2011 تاکنون در سوریه چه غلطی می کنند.
ناشناس
خدا نعلت کند ترامپ کثافت را یزید زمان را
ناشناس
دو تا هزار چهره باهم ملاقات کردند
همدیگر را هم خوب می‌شناسند
ترامپ میگه .فقط من قادر هستم .اردوعان را مهار کنم
ناشناس
حامیان اصلی تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و دیگر گروه های تروریستی چه کسانی هستند؟
1 - آمریکا جنایتکار
2 - انگلیس جنایتکار
3 - فرانسه جنایتکار
4 - آلمان جنایتکار
5 - عربستان سعودی جنایتکار
6 - امارات جنایتکار
7 - ترکیه جنایتکار
8 - رژیم صهیونیستی جنایتکار
9 - سازمان های بین المللی هم همه جانبه حامیان اصلی تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و سایر گروه های تروریستی همکاری می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند.
ناشناس
آمریکا، ترکیه، جمهوری آذربایجان باکو، رژیم صهیونیستی همراه با چند کشور دیگر 100 درصد فقط عامل اصلی مشکلات منطقه و جهان هستند.
ناشناس
نیروهای ترکیه جنایتکار از سال 2011 تاکنون در شمال سوریه و هم شمال عراق چه غلطی می کنند.
ناشناس
نیروهای آمریکا جنایتکار از سال 2001 تاکنون در منطقه خاورمیانه چه غلطی می کنند.
نیروهای آمریکا جنایتکار از سال 2003 تاکنون در عراق و لیبی چه غلطی می کنند.
نیروهای آمریکا جنایتکار از سال 2011 تاکنون در سوریه چه غلطی می کنند.
ناشناس
شهر حلب به دست تروریست های مورد حمایت ترکیه سقوط کرد

9 قوس 1403 ساعت 20:53


از دو روز قبل و دقیقا پس از اعلام آتش بس میان اسرائیل و حزب الله؛ نیروهای معارض سوریه شامل تمامی گروههای تروریستی حول محور هیئت تحریرالشام، حملات خود را علیه نیروهای دولت سوریه آغاز کردند.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ گروههای تروریستی مقیم لاذقیه و ادلب با حمایت مستقیم ترکیه از صبح امروز موفق شدند شهرهای خان طومان و سرادق و شهرجدید حلب، مناطق الفرقان و الزهرا و صلاح الدین در مرکز و نهایتا کل شهر حلب را تصرف کنند.

گزارش ها حاکیست که علیرغم بمباران هوایی علیه کاروانهای تروریستی توسط جنگنده های روسیه و سوریه؛ جنگجویان تحریرالشام موفق شدند بدون مقاومت جدی و مؤثر ارتش سوریه وارد شهر حلب شوند. جنگجویان تحریرالشام و سایر گروههای تروریستی پس از تصرف شهر حلب در مرکز این شهر، جشن گرفتند.

گزارش های میدانی حاکیست که ورود هزاران جنگجوی اوزبک و اویغور تحت حمایت ترکیه با پشتیبانی تسلیحاتی رژیم اردوغان، ورق جنگ را به نفع گروههای معارض سوری تغییر داده است.

حلب بزرگترین شهر سوریه ومرکز اقتصادی آن به شمار می رود. سقوط این شهر مهم برای حکومت سوریه و کشورهای حامی سوریه همچون ایران و روسیه بسیار سنگین و ضربه ای سخت محسوب می شود.

این سقوط همچنین می تواند حلقه محاصره حزب الله لبنان را بسیار تنگ تر از حال، بسازد. رژیم اسرائیل از پیروزی های معارضین تروریست سوریه اعلام خشنودی کرده و رسانه های اسرائیلی اعلام کردند که تحولات سوریه، مقدمه ای برای ترسیم خاورمیانه جدید است.

حکومت ترکیه نیز با استقبال از سقوط شهرهای مهم سوریه اعلام کرده روند بازگشت پناهجویان سوری به کشورشان آغاز می شود.

خبرگزاری جمهور- امور بین الملل
ناشناس
سوال اینحاست که چرا تروریست ها مورد حمایت آمریکا و متحدانش در سوریه در این مدت 14 سال به ترکیه، اردن و اسرائیل حمله نکردند و حمله نمی کنند چرا؟

بشدت نگران کمک، حمایت و پشتیبانی نظامی آمریکا، اروپا،ناتو، ترکیه و اسرائیل از تروریست ها در حلب سوریه هستیم.

حضور دو خبرنگار شبکه CNN TURK ترکیه در حلب سوریه ثابت کرد و نشان داد که کشور ترکیه همه جانبه از تروریست ها در شمال سوریه و حلب حمایت نظامی می کند.

تحرکات تروریست‌ها در سوریه با حمایت‌های آمریکا، اروپا، ناتو، اوکراین، ترکیه و رژیم صهیونیستی صورت می‌گیرد.

بیش از ۲۰۰ تروریست مورد حمایت آمریکا و متحدانش در حماه و ادلب سوریه به هلاکت رسیدند.

پایگاه آمریکا در شرق سوریه غیر قانونی است و هم نقض قوانین بین المللی بوده است. حضور آمریکا در سوریه تجاوز به حاکمیت ملی سوریه محسوب می شود نیروهای آمریکا حق حضور در سوریه را ندارند.
ناشناس
نیروهای ترکیه حق حضور در عراق و سوریه را ندارند چون به خاطر که تهدیدی برای عراق، سوریه و هم منطقه محسوب می شود. و هم از تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و سایر گروه های تروریستی حمایت می کنند.
و از سال 2011 تاکنون هم برای همه مردم عراق، سوریه، منطقه و جهان ثابت شده است.
آمریکا و متحدانش بیش از 50 سال است که گروهک تروریستی پ ک ک در ترکیه، عراق و سوریه حمایت می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند. و متأسفانه سران بی ادب ترکیه هم با آمریکا و متحدانش همه جانبه همکاری می کنند چرا؟
حضور نیروهای ترکیه در شمال عراق غیر قانونی است و هم نقض قوانین بین المللی بوده است.
حضور نیروهای ترکیه در شمال عراق تجاوز به حاکمیت عراق محسوب می شود.
مسئولان اقلیم کردستان عراق هم شریک جرم جنایت های ترکیه در شمال عراق بوده است.
و این در حالی است که ترکیه جنایتکار از سال 2011 تاکنون با کمک مالی برخی کشورهای اروپایی و هم کمک مالی برخی کشورهای عربی بیش از 999 هزار تروریست را وارد خاک سوریه و عراق کرده است و همچنان نیز ادامه می دهد.
آمریکا و متحدانش بیش از 50 سال است که گروهک تروریستی پ ک ک در ترکیه، عراق و سوریه حمایت می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند. و متأسفانه سران بی ادب ترکیه هم با آمریکا و متحدانش همه جانبه همکاری می کنند چرا؟
وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه گفته تورم این کشور در مسیر بهبودی است.باید گفت چرا نباشد؟ در این نسل‌کشی علیه مسلمانان این ترکیه است که فقط به منافع اقتصادی خود فکر می‌کند و کشتی کشتی بار می‌زند و به کودک‌کش‌ها کمک می‌کند.
سوال اینجاست که پس نیروهای ناتو جنایتکار در عراق چه غلطی می کنند؟
سوال اینجاست که پس نیروهای ائتلاف بین المللی جنایتکار به رهبری آمریکا جنایتکار از سال 1393 تاکنون در عراق و هم سوریه چه غلطی می کنند؟
آمریکا جنایتکار همراه چند کشور جنایتکار دیگر و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار از سال 2001 تاکنون تسلیحات تروریسم تامین می کند و همچنان نیز ادامه می دهد.
شاخه خراسان گروه تروریستی داعش مورد حمایت آمریکا و متحدانش فعالیت خود را از سال 2014 از شرق افغانستان آغاز کرد.
ترامپ جنایتکار است و هم تروریسم بین المللی بوده است
ترامپ در سوریه، عراق، یمن و افغانستان مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده است و باید در دادگاه لاهه محاکمه شود.
آمریکا جنایتکار از سال 2011 تاکنون همراه با چند کشور جنایتکار دیگر و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های به اصطلاح بین المللی خیانتکار بیش از 999 هزار تروریست را از کشورهای مختلف جهان به سوریه، عراق و منطقه آورد و همچنان نیز ادامه می دهد.
پایگاه‌های آمریکا در خاک سوریه اصالتا غیرقانونی هستند
آمریکا نمی‌تواند مانع حفظ ثبات و حاکمیت سوریه شود
حضور آمریکا در سوریه هدیه‌ای برای داعش است
آمریکایی‌ها هزاران بشکه نفت سوریه را سرقت می‌کنند
حضور آمریکا در سوریه غیر قانونی است و هم نقض قوانین بین المللی بوده است.
آمریکا فورا از نقض آشکار و هدفمند حقوق بین‌الملل دست بردارد.
از سال 2011 تاکنون برای همه مردم دنیا ثابت شده که آمریکا جنایتکار از داعش در سوریه، عراق، منطقه خاورمیانه و جهان همه جانبه کمک، حمایت و پشتیبانی نظامی می کند و همچنان نیز ادامه می دهد.
آمریکا جنایتکار حامی اصلی تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و گروه های تروریستی در سراسر منطقه خاورمیانه و جهان بوده است.
جو بایدن بی ادب رئیس جمهور آمریکا جنایتکار دیگر نمی تواند بر تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری وغیر انسانی آمریکا جنایتکار و مزدورانشان در افغانستان، عراق، لیبی، سوریه، یمن وغیره سرپوش بگذارد.
ناشناس
کارشناسان بی ادب شبکه CNN TURK HD تلویزیونی ماهواره ای ترکیه جنایتکار همه جانبه از حمله، تجاوز و جنایات وحشیانه، وحشی گری وغیر انسانی تروریست ها مورد حمایت آمریکا، اروپا، ترکیه و اسرائیل در حلب دفاع، حمایت و استقبال می کنند و هم ضد علیه ایران و دولت سوریه شعار سر می دهند.
و این در حالی است که بیش از 12 هزار تروریست مورد حمایت آمریکا و ترکیه و اسرائیل در شمال سوریه و جلب فعالیت می کنند.
آمریکا، ترکیه و اسرائیل در جنایات تروریست ها علیه ارتش سوریه شریک جرم هستند.
ناشناس
که نیرو‌های آمریکایی از داعش و سایر گروه های تروریستی در سوریه و هم عراق همه جانبه حمایت می کنند و از سال 2011 تاکنون برای همه مردم سوریه، عراق، منطقه و جهان شده است.
ناشناس
که نیرو‌های آمریکایی از داعش و سایر گروه های تروریستی در سوریه و هم عراق همه جانبه حمایت می کنند و از سال 2011 تاکنون برای همه مردم سوریه، عراق، منطقه و جهان شده است.
ناشناس
دلیل و علت سکوت بی شرمانه دولت اردوغان جنایتکار در مورد حمله تروریست ها به حلب چیست؟
حضور سه خبرنگار شبکه CNN TURK ترکیه به همراه گروه های تروریستی در حلب ثابت می کند که 100 درصد فقط ارتش ترکیه حمله تروریست ها به حلب همدست بوده است.
ناشناس
سوال اینحاست که چرا تروریست ها در سوریه در این مدت 16 سال به ترکیه، اردن و اسرائیل حمله نکردند و حمله نمی کنند چرا؟
ناشناس
سر مسئولین ایران را با مذاکره با اروپا گرم میکنند وبعد تروریست ها مورد حمایت آمریکا، اروپا، ناتو، ترکیه و اسرائیل به سوریه حمله میکنند.
تروریست‌ها را با کمک دوستان‌مان نابود می‌کنیم
ناشناس
شیوع تروریسم اگر در منطقه به نفع هیچ کشوری نیست سوال اینجاست که پس چرا برخی کشورهای منطقه به همراه آمریکا، اروپا و ناتو از تروریسم در عراق، سوریه و منطقه همه جانبه حمایت می کنند.
ناشناس
آمریکا جنایتکار از سال 2011 تاکنون ثابت کرد و نشان داد که فقط زبان زور می‌فهمد.
اروپا جنایتکار از سال 2011 تاکنون ثابت کرد و نشان داد که فقط زبان زور می‌فهمد.
تراکیه جنایتکار از سال 2011 تاکنون ثابت کرد و نشان داد که فقط زبان زور می‌فهمد.
اسرائیل جنایتکار از سال 2011 تاکنون ثابت کرد و نشان داد که فقط زبان زور می‌فهمد.
ناشناس
از سال 1389 تاکنون برای همه مردم منطقه و جهان ثابت شده است که در هر جای سوریه جنایتی رخ می دهد که دست آمریکا جنایتکار در کار است.
از سال 1389 تاکنون برای همه مردم منطقه و جهان ثابت شده است که در هر جای سوریه جنایتی رخ می دهد که دست ترکیه جنایتکار در کار است.
از سال 1389 تاکنون برای همه مردم منطقه و جهان ثابت شده است که در هر جای سوریه جنایتی رخ می دهد که دست اسرائیل جنایتکار در کار است.
ناشناس
ارمنستان نباید با ترکیه جنایتکار همکاری کند چون به خاطر که ترکیه جنایتکار به همراه ارتش جمهوری آذربایجان در منطقه قره باغ نیروهای ارمنستان را قتل عام کرده است.
ناشناس
رئیس جمهور آذربایجان، الهام علی اف باید رسما از مردم ایران و حکومت نظام جمهوری اسلامی عذرخواهی کند به خاطر اینکه شبکه های تلویزیون دولت باکو؛ هر روز به ایران توهین و خیانت می کنند.

افزایش جان‌باختگان زلزله ترکیه به بیش از 54 هزار نفر خیلی کم است و این در حالی است که از سال 2011 تاکنون در جنگ سوریه و عراق بیش از 999 هزار نفر مردم مظلوم، بی دفاع و بی گناه سوری و عراقی توسط تروریست های داعش مورد حمایت ترکیه و متحدانش جان خود را از دست دادند.

در پاسخ به شبکه ANT TV تلویزیونی ماهواره ای در جمهوری آذربایجان ...دست نشانده آمریکا جنایتکار
1 - آمریکا جنایتکار به همراه غرب جنایتکار به اسم مبارزه با تروریسم، القاعده و طالبان از سال 2001 تاکنون و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار در سراسر منطقه مسلمانان را قتل عام می کنند، جنایت می کنند، آدم می کشند و هم دست به اقدامات تروریستی می زنند و همچنان نیز ادامه می دهند.
2 - آمریکا جنایتکار به همراه غرب جنایتکار به اسم مبارزه با تروریست های داعش از سال 2011 تاکنون و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار در سراسر منطقه مسلمانان را قتل عام می کنند، جنایت می کنند، آدم می کشند و هم دست به اقدامات تروریستی می زنند و همچنان نیز ادامه می دهند.
ناشناس
عراقی ها خودشان مقصر اصلی هستند
به خاطر که حضور نظامی آمریکا و انگلیس از سال 2003 تاکنون در عراق غیر قانونی است و هم نقض قوانین المللی بوده است.
آمریکا و انگلیس و مزدورانشان همچنان حامی تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و سایر گروه های تروریستی هستند.
ناشناس
کشورهای ناتو و مزدورانشان از سال 2001 تاکنون عامل اصلی جنگ در افغانستان هستند.
کشورهای ناتو و مزدورانشان از سال 2003 تاکنون عامل اصلی جنگ در عراق و لیبی هستند.
کشورهای ناتو و مزدورانشان از سال 2011 تاکنون عامل اصلی جنگ در سوریه هستند.
کشورهای ناتو و مزدورانشان از سال 2015 تاکنون عامل اصلی جنگ در یمن هستند
ناشناس
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بارها در رسانه های اعتراف و اعلام کرده است که ناتو تسلیحات مورد نیاز داعش را تامین می کند.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بارها در رسانه های اعتراف و اعلام کرده است که ناتو تسلیحات مورد نیاز داعش را تامین می کند.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بارها در رسانه های اعتراف و اعلام کرده است که ناتو تسلیحات مورد نیاز داعش را تامین می کند.
ناشناس
اوکراین علیه مسکو و دیگر شهرهای روسیه از پهپاد های ساخت آمریکا، کشورهای اروپایی، ترکیه و اسرائیل استفاده کرده است و هنوز هم استفاده می کند.
آمریکا بزرگ‌ترین مانع پایان جنگ اوکراین است.
غرب بزرگ‌ترین مانع پایان جنگ اوکراین است.
ناتو بزرگ‌ترین مانع پایان جنگ اوکراین است.
ترکیه بزرگ‌ترین مانع پایان جنگ اوکراین است.
ناشناس
در پاسخ به شبکه ANT TV تلویزیونی ماهواره ای در جمهوری آذربایجان سگ دست نشانده آمریکا جنایتکار
1 - آمریکا جنایتکار به همراه غرب جنایتکار به اسم مبارزه با تروریسم، القاعده و طالبان از سال 2001 تاکنون و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار در سراسر منطقه مسلمانان را قتل عام می کنند، جنایت می کنند، آدم می کشند و هم دست به اقدامات تروریستی می زنند و همچنان نیز ادامه می دهند.
2 - آمریکا جنایتکار به همراه غرب جنایتکار به اسم مبارزه با تروریست های داعش از سال 2011 تاکنون و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار در سراسر منطقه مسلمانان را قتل عام می کنند، جنایت می کنند، آدم می کشند و هم دست به اقدامات تروریستی می زنند و همچنان نیز ادامه می دهند.
ناشناس
جمهوری آذربایجان باکو در حمله به نظامیان ارمنستان از پهپاد های ساخت ترکیه و اسرائیل استفاده کرده‌است
ترکیه متأسفانه در مورد منطقه قره باغ کوهستانی دخالت و مداخله می کند و به همراه نیروهای جمهوری آذربایجان باکو در منطقه قره باغ کوهستانی سربازان ارمنستان را قتل عام کردند.
برگزاری انتخابات در منطقه ارمنشی نشین قره باغ کوهستانی هیچ ارتباطی و ربطی به ترکیه ندارد
ترکیه حق دخالت و مداخله برگزاری انتخابات در منطقه ارمنشی نشین قره باغ کوهستانی را ندارد.
ناشناس
اتهام‌زنی سوناک علیه ایران در سایه اعلام وفاداری به رژیم صهیونیستی
نخست وزیر انگلیس مدعی شد که به تل‌آویو برای اطمینان از عدم دست‌یابی ایران به سلاح هسته‌ای کمک خواهد کرد.
نخست وزیر انگلیس جنایتکار دیگر نمی تواند بر تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری و غیر انسانی آمریکا، کشورهای اروپایی، عربستان سعودی، امارات، ترکیه، اسرائیل و مزدورانشان سرپوش بگذارد.
دیگر هیچ کش در لندن نمی تواند بر تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری و غیر انسانی آمریکا، کشورهای اروپایی، عربستان سعودی، امارات، ترکیه، اسرائیل و مزدورانشان سرپوش بگذارد.
دیگر هیچ کش در بریتانیا نمی تواند بر تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری و غیر انسانی آمریکا، کشورهای اروپایی، عربستان سعودی، امارات، ترکیه، اسرائیل و مزدورانشان سرپوش بگذارد.
ناشناس
اسرائیل با حمایت آمریکا و اروپا مرکتب جنایت علیه بشریت شد. رژیم آمریکا انتقام شکست خود را از کودکان و زنان غزه می‌گیرد. رژیم صهیونیستی انتقام شکست خود را از کودکان و زنان غزه می‌گیرد. نمی‌توان در برابر جنایت‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا و برخی کشورهای غربی سکوت کرد.
حمله رژیم صهیونیستی به اردوگاه جبالیا جنایت جنگی است و هم جنایت علیه بشریت بوده است. ارتش اسرائیل مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در نوار غزه شده است و باید دادگاه دیوان کیفری بین المللی محاکمه شود. ارتش آمریکا هم شریک جرم جنایت های صهیونیست ها در نوار غزه بوده است.
آمریکا، اسرائیل، داعش، هر سه برای ما یکی هستند.
سازمان ملل همدست آمریکا و اسرائیل در کشتار کودکان غزه است سازمان ملل عملکرد بسیار ضعیفی از آغاز جنگ در غزه داشته و توانایی مقابله با آمریکا در ادامه کشتار را ندارد.
ناشناس
سکوت در برابر جنایات جنگی رژیم صهیونیستی، دروغگویی مدعیان حقوق بشر را ثابت کرد
حمایت از جنایات رژیم اسرائیل در واقع به تجاوزکاران و اشغالگران مشروعیت می‌دهد در حالی که جامعه جهانی همواره به دنبال اعلام شعارهایی از قبیل حقوق بشر و دموکراسی می باشد که معمولا هم دروغ است.
ماندگاری و ادامه حضور رژیم صهیونیستی در فلسطین به این معناست که هر کشوری می‌تواند به اشغال گروه قلدری که صاحب زر و زور و ثروت است، درآید و این موضوع فقط متوجه سرزمین فلسطین نیست و هر کشور دیگری می‌تواند دچار این مسئله شود.
حمایت از جنایات رژیم اسرائیل در واقع به تجاوزکاران و اشغالگران مشروعیت می‌دهد در حالی که جامعه جهانی همواره به دنبال اعلام شعارهایی از قبیل حقوق بشر و دموکراسی می باشد که معمولا هم دروغ است.
تجاوز و اشغالگری در ذهن ملت‌ها محکوم به فناست
ناشناس
اگر اسرائیلی‌ها تمام کودکان غزه را هم بکُشند باز هم مادری کودکش را در سبدی خواهد گذاشت و خدا این کودک داخل سبد را بزرگ می‌کند. آن ‌قدر بزرگ که کاخ فرعونیان صهیونیست را فرو بریزد.
ناشناس
جهان از اشغالگری آمریکایی‌ها به ستوه آمده است نیروهای تروریست آمریکایی در عراق، لیبی، سوریه، یمن، فلسطین، غزه و منطقه خاورمیانه چه غلطی می کنند.
ناشناس
آمریکا به همراه کشورهای اروپایی و هم سازمان های بین المللی از سال 1945 تاکنون شریک جرم جنایت های صهیونیست ها در فلسطین اشغالی بوده است.
اسرائیل و حامیان آن مسئول کشتار کودکان و زنان هستند
غرب می‌داند که رژیم کودک کش صهیونیستی نمی‌تواند پیروز شود.
غرب در حال کشاندن خاورمیانه به جنگی بزرگ است
که دولت‌های غربی با اقدامات خود در کشورهایی مانند عراق، سوریه و فلسطین اشغالی، کل منطقه را در آستانه وقوع جنگی عظیم قرار داده‌اند.
ناشناس
کودک‌کُشی، تنها دستاورد اسرائیل و آمریکا در جنگ غزه است.
در غزه نسل کشی انجام می‌شود/ آمریکا جنایتکار مسئول جنگ در غزه است.
ناشناس
آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، عربستان سعودی وامارات در حمله تروریستی تهران، اهواز و سایر شهرهای ایران دست داشتند.
هیچ کسی در کشورما دیگر حق ندارد در باره برجام و برنامهٔ هسته‌ای ایران با خیانتکاران و جنایتکاران مذاکره، گفت وگو و همکاری کند.
ناشناس
رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا و غرب از جنگ جهانی دوم بیشتر خبرنگار کشته است
ناشناس
کودک کشی صهیونیست ها و با حمایت آمریکا و غرب در جنین و غزه با نام مقابله با نیروهای مقاومت برای جامعه جهانی شرم آور و تاسف بار است.
ناشناس
حمله تروریستی به پاسگاه پلیس راسک ثابت کرد و نشان داد که دشمنان درجه یک ملت ایران و هم دشمنان درجه یک حکومت نظام جمهوری اسلامی هنوز هم در سیستان و بلوچستان فعالیت می کنند.
ناشناس
منظور ترامپ اینه از ایران دلالی نفت و ب وفور بکن
بفرست ب اروپا و اسراییل

ولی از روسیه نگیر

ترکیه دلال هس فقط
و بیشترین نفع و از تحریم ها کشورا مثل روسیه و ایران میبره!
حسین
تحریم ها برای همه دنیا مانعه ولی برای مامنفعت ..خخخ
