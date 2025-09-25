مدیرکل آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه به اتهامات واهی نخست‌وزیر استرالیا علیه ایران واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «علی‌اصغر محمدی» دستیار وزیر و مدیرکل آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایرنا، اتهام نخست‌وزیر استرالیا علیه ایران در جریان سخنرانی‌اش در مجمع عمومی سازمان ملل را «دروغی بزرگ» و «فرافکنی آشکار» توصیف کرد و گفت: اصرار مقامات استرالیا برای توحیه اقدام نسنجیده خود در تخریب روابط دیرپای دیپلماتیک دو کشور بنا بر ادعای بی‌اساس تلاش ایران برای تعرض به جامعه یهودی استرالیا را غیر قابل قبول توصیف کرد.

اقدام دولت استرالیا در کاهش سطح روابط دیپلماتیک با ایران مطلقا غیرقابل توجیه است

محمدی خاطر نشان کرد: ما اقدام دولت استرالیا در اتهام‌زنی علیه ایران و هدف قراردادن روابط دیپلماتیک دو کشور را در راستای تمکین به خواسته رژیم صهیونیستی و انحراف افکار عمومی از فاجعه نسل‌کشی در فلسطین اشغالی و جریان اصیل مخالفت‌های گسترده مردمی در استرالیا علیه این جنایات می‌دانیم.

محمدی تصریح کرد: اقدام دولت استرالیا در کاهش سطح روابط دیپلماتیک با ایران مطلقا غیرقابل توجیه بوده و نشان‌دهنده تاثیرپذیری برخی ارکان دولت استرالیا از القائات و فشار‌های رژیم صهیونیستی است.

اتهام یهودی‌ستیزی از سوی ایران بی‌اساس و مردود است

دستیار وزیر خارجه ضمن دعوت مجدد از طرف استرالیایی برای تجدید نظر در این تصمیم ناصواب تاکید کرد مسئولیت آثار و تبعات مترتب بر این تصمیم، از جمله مشکلاتی که برای جامعه ایرانی مقیم استرالیا ایجاد خواهد شد را مستقیما متوجه تصمیم‌گیران استرالیایی توصیف کرد.

مدیر کل آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه هچنین اتهام یهودی‌ستیزی از سوی ایران را بی‌اساس و مردود شمرد و توجه دولت استرالیا را به این واقعیت تاریخی جلب کرد که پدیده یهودی‌ستیزی اساسا پدیده‌ای غربی-اروپایی است که در برهه‌های زمانی مختلف به اشکال گوناگون در کشور‌های غربی بروز و ظهور یافته است، اما در سال‌های اخیر از این مفهوم برای سرکوب هر نوع اعتراض نسبت به اشغالگری، آپارتاید و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان سوء استفاده شده است.

منبع: ایرنا

