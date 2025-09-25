فرمانده انتظامی کهنوج از دستگیری عامل تیراندازی منجر به خسارت خودروی یک شهروند کمتر از ۲۴ ساعت در کهنوج خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ احمدیوسفی گفت: در پی اعلام تیراندازی به سمت خودروی یک شهروند در یکی از مناطق شهرستان و متواری شدن متهم، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی بیان داشت: بدین منظور ماموران پلیس امنیت عمومی، طی انجام یک سری اقدامات اطلاعاتی و پلیسی موفق شدند متهم دخیل در این تیراندازی را شناسایی و کمتر از ۲۴ ساعت در مخفیگاهش دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی کهنوج با اشاره به تشکیل پرونده و معرفی متهم به مقامات قضایی، تصریح کرد: این فرد در تحقیقات اولیه پلیس به بزه ارتکابی اعتراف و علت و انگیزه خود را اختلافات شخصی اعلام کرد.

وی افزود: همواره از سوی پلیس برخودداری از رفتار‌های پرخطر و ایجاد سوء سابقه تاکید شده است.

منبع: پلیس کرمان 

برچسب ها: تیراندازی ، پلیس آگاهی
