معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: هم اینک خط راه آهن چابهار به سمت زاهدان در حال اجرا است.

سید حمید پورمحمدی عصر پنجشنبه در شورای برنامه‌ریزی و توسعه خراسان رضوی اظهار کرد: خراسان رضوی علاوه بر بعد تاریخی و تمدنی می‌تواند الهام‌بخش و موتور محرک توسعه کشور باشد، از این رو محور شرق، یکی از مهم‌ترین محورهای اقتصادی کشور است و سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در آن انجام خواهد گرفت.

وی وجود معادن بزرگ، ظرفیت‌های تجاری با کشورهای همسایه و مسیرهای استراتژیک در این محور را فرصتی ویژه برای استان دانست و افزود: کریدور جاده‌ای از سواحل دریای عمان به سمت استان و ۲ کریدور مهم ریلی و جاده‌ای از سرخس تا مرز ترکیه نیز در دست ساخت است که ساخت بخشی از کریدور جاده‌ای به انجام رسیده و بخش‌های باقی‌مانده نیز در دستور تکمیل قرار دارد.

معاون رییس جمهور اضافه کرد: حجم عظیمی از معادن شرق کشور از جمله سنگان می‌تواند به محور ارتباطی و اقتصادی تبدیل شوند و شرکت‌های فعال در حوزه معدن باید با سرعت بیشتری سرمایه‌گذاری کنند.

پورمحمدی ادامه داد: در حوزه حمل‌ونقل شهری نیز اگرچه با اهتمام شهرداری مشهد در توسعه خطوط مترو وضعیتی بهتر از برخی استان‌ها در خراسان رضوی وجود دارد اما با میزان تردد فعلی باید سریع‌تر شبکه را تکمیل کرد.

وی حل مشکلات اساسی اقتصاد خراسان رضوی را منوط به ایجاد تفاهم نامه ای بین سازمان برنامه و بودجه، مدیران دستگاه‌ها و بخش خصوصی ذکر کرد و گفت: بنا به تدبیر استاندار خراسان رضوی، نشست‌های مشترک استانداران محور شرق برگزار شد و تقاضا داریم که نشستی نیز با استانداران محور شرق، نمایندگان و مدیران حوزه زیرساخت‌ها، آب و کشاورزی برگزار شود تا اولویت‌ها مشخص و منابع محدود به‌درستی تخصیص یابد و گلوگاه‌ها سریع‌تر رفع شود.

رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: فرصت‌های بخش خصوصی باید در ارتباط با کشورهای پیرامونی و با توجه به نقش خراسان به عنوان منفذ اقتصادی کشور تقویت شود، این استان باید با جلب سرمایه‌گذاران و ایجاد انگیزه برای آنان، از ظرفیت‌هایی که پیش‌تر منفی دیده می‌شد مانند گرمای کویر یا وزش باد به عنوان مزیت‌های تولید انرژی بهره‌برداری کند.

ارایه ۳۲ تقاضای بودجه‌ای خراسان رضوی از رییس سازمان برنامه

استاندار خراسان رضوی نیز با اشاره به سفر ۲ روز رییس سازمان برنامه و بودجه به استان گفت: در این سفر ۳۲ نامه شامل تقاضاها و درخواست‌های مطرح‌شده تنظیم وبرای تصمیم‌گیری به سازمان مزبور ارسال خواهد شد.

غلامحسین مظفری به ضرورت وجود نگاه ملی به طرح های زیرساختی استان اشاره کرد و افزود: زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان شامل ریلی، جاده‌ای و هوایی، تنها متعلق به مردم خراسان رضوی نیست.

وی اضافه کرد: مشهد مقصد حدود ۳۰ میلیون زائر داخلی و بیش از سه میلیون زائر خارجی است که نیازمند توجه ملی به توسعه مسیرها و تامین آب است.

استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: مدیران نباید مدیران هزینه‌ باشند و تنها منتظر تامین اعتبارات کشوری باشند، ظرفیت‌های استان را باید فعال کنیم تا سهم خراسان رضوی در تولید ناخالص ملی افزایش پیدا کند.

مظفری ادامه داد: این استان سومین استان کشور از نظر ظرفیت معدنی است، اما هنوز بهره‌برداری کامل از معادن انجام نشده است، همچنین با توجه به موقعیت ژئوپولیتیک و مسیرهای تجاری در این استان، باید اقتصاد آن را در ابعاد مختلف متحول کنیم.

وی از معاون رییس جمهور خواست پیش از ارسال لایحه بودجه امسال، شاخص‌های استان در نظر گرفته شود تا سهم خراسان رضوی از میانگین کشوری بیشتر باشد و عقب‌ماندگی‌ها جبران شود.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه حوزه تمدنی و فرهنگی خراسان رضوی یک ظرفیت استثنایی است، گفت: مشهد می‌تواند شهر گفت‌وگو و شهر صلح شود.

مطفری افزود: امام رضا(ع) بنیان‌گذار گفت‌وگوی بین ادیان است و باید این ظرفیت در قالب طرح‌هایی چون مرکز بین‌المللی همایش‌های خراسان فعال شود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: امسال ۲ اتفاق مهم در حوزه برنامه‌ریزی رقم خورد؛ نخست، تدوین سند شعار سال که تمام دستگاه‌های اجرایی و همکاران بسیج شدند تا در قالب ۱۰ گروه کاری، این سند را عملیاتی کنند.

حسن پارسی پور افزود: در مجموع ۱۴۶ هدف کمی کلیدی شناسایی شد و حدود ۲۰۰ طرح در قالب سرمایه‌گذاری ۶۸۲ همت( هزار میلیارد تومان) برای چهار سال آینده و با اولویت سال نخست، تنظیم شد که سهم سال جاری ۲۱۱ همت برآورد سرمایه‌گذاری است.

وی اضافه کرد: دومین اقدام، تمرکز بر تهیه برش استانی برنامه هفتم توسعه بود، این کار در قالب ۱۸ گروه کاری یا کمیته تخصصی ذیل کارگروه‌های شورای برنامه‌ریزی استان انجام گرفت و اکنون در مرحله تصویب شورای برنامه‌ریزی قرار دارد.

تخصیص ۳۳ درصدی اعتبارات خراسان رضوی در نیمه نخست امسال

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی اظهار کرد: پارسال اعتبارات جاری استان ۲ هزار و ۸۷۶ میلیارد تومان بود که امسال با رشد ۲۲ درصدی به سه هزار و ۸۵۸ میلیارد تومان رسید.

پارسی پور افزود: همچنین اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای استان که سال گذشته ۶۴۵ میلیارد تومان با حدود ۶۰ درصد تخصیص بود، امسال به بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

وی اضافه کرد: تا کنون از اعتبارات تملک دارایی، هزار و ۳۶۵ میلیارد تومان تخصیص نقدی در خراسان رضوی صورت گرفته و ۲ هزار میلیارد تومان نیز از محل اوراق مرابحه تامین شده که استان را در زمره سه تا چهار استان اول از نظر هماهنگی و جذب منابع قرار داده است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی ادامه داد: در مجموع معادل ۳۳ درصد تخصیص اعتبارات خراسان رضوی در نیمه نخست سال برای پیشبرد برنامه‌ها ثبت شده است.

پارسی پور گفت: پارسال درآمد استان ۳۷ هزار میلیارد تومان بود که با وصولِ ۱۰۱ درصد تحقق یافت. امسال این رقم در قانون برنامه به ۴۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و در نیمه نخست سال باید بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان وصول می‌شد که تاکنون با رشد ۱۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۷ هزار میلیارد تومان معادل حدود ۷۵ درصد از هدف محقق شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مولدسازی املاک مازاد اشاره کرد و افزود: با همکاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی، ۱۲۹ فقره ملک مازاد دولتی در استان به ارزش ۳۱ هزار میلیارد تومان شناسایی شده که برای تکمیل ۱۶۳ طرح به ارزش ۲۹ هزار میلیارد تومان برنامه‌ریزی شده است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی اضافه کرد: تاکنون ۱۸ فقره ملک مازاد دولتی در خراسان رضوی به مرحله مزایده رسیده، هرچند به دلیل شرایط بازار مسکن و محدودیت‌های موجود، فروش چندانی صورت نگرفته اما با این وجود، دو تا سه ملک وارد فرآیند فروش شده است.

