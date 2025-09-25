باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد – محمد امین نصیری دبیرانجمن تغدیه سالم استان کرمان دراین همایش با اشاره به منویات رهبر انقلاب درخصوص حرکت‌های رو به جلو مردمی گفت: خوشبختانه در کرمان موفق شدیم درجنگ ۱۲ روزه با آموزش بیش از ۱ هزار نفر از مردم درمساجد کرمان دراین زمینه پیشتاز کشور باشیم.

وی افزود: این برنامه همکاری مشترکی بین بسیج جامعه پزشکی وانجمن سلامت استان کرمان بود وخوشبختانه با استقبال مردم رو‌به‌رو شد.

نصیری با تشریح حرکت‌های مردمی مدنظر رهبری بیان کرد: همچنین هسته‌های اصلی شبکه مردمی سلامت در کرمان فعال شده ودراین راستا آموزش‌های مختلف سلامت محور مانند سبک زندگی سالم واصول تغذیه سالم در دستور کار این شبکه هاست.

وی تاکید کرد: انجمن سلامت استان کرمان از استان‌های پیشتاز درحرکت‌های مردمی است و درجنگ ۱۲ روزه نیز در مساجد وبرخی محلات کرمان با حضور ۱ هزار نفر از مردم آموزش طب رزم برای مواجهه با بحران‌های احتمالی ونیز جهاد تبیین برای درک شرایط کشور، انجام شد.

همچنین تقوی مسئول بسیج جامعه پزشکی کرمان نیز گفت: در چند روز آینده تفاهم نامه همکاری بین جامعه علوم پزشکی و انجمن سلامت استان امضا می‌شود تا همکاری‌های بیشتری به منظور ارتقا سلامت جسم و روان جامعه را شاهد باشیم.

معاون هماهنگ کننده سپاه ثارالله کرمان نیز دراین همایش اظهار کرد: دوره‌های آموزشی طب رزم، کار ابتکاری بود که درکشور چنین اتفاقی نداشتیم که بالای ۵۰۰ نفر در چنین حوزه‌ای آموزش بدهیم وحتی توسط مجموعه هلال احمر نیزاستقبال شد.

سرهنگ مرادی زاده افزود: اگر درجنگ ۱۲ روزه عزت و اقتدار خلق کردیم عقبه و پیشینه آن جنگ تحمیلی ۸ ساله بود و اگر مادر جنگ ۸ ساله پیروز و سربلند بیرون نیامده بودیم درجنگ ۱۲ روزه موفق نبودیم.

وی گفت: دشمن هم در این ۳۶ سال مدام درمرحله تهدید بود واگرورود به جنگ نمی‌کردند به سبب همان رشادت‌های ۸ سال جنگ بود.

سرهنگ مرادی زاده با اشاره به هفته دفاع مقدس، افزود: جنگ ۸ ساله و ۱۲ روزه دو صحنه ازیک حقیقت مسلم بود وآن دشمنی همیشگی قدرت استکباری با اسلام به سردستگی آمریکا و اسراییل و اروپا بود.

وی بیان کرد: چه درجنگ ۸ ساله چه ۱۲ روزه وعده قرآن بر پیروزی ماست، اگربخواهیم دشمنی با ایران از دیروز تا امروزرا بررسی کنیم، باید موقعیت ژئوپلیتیکی ایران را که چشم طمع دشمنان را به خود باز کرده مطرح کنیم شاید از ۱۲۰ سال قبل و قرارداد ۱۹۰۷ تقسیم کشور بین روسیه و انگلیس این دشمنی‌ها آغاز شد.

سرهنگ مرادی زاده افزود: سال ۱۹۱۹ انگلیس یک تنه وارد شد تصرف کامل ارتش و آموزش ایران به عهده بگیرد وبه عبارتی کشور مستعمره شود که با شجاعت مردم آن روز محقق نشد.

معاون هماهنگ کننده سپاه ثارالله کرمان تصریح کرد: این دشمنی در سال ۱۲۹۹ و باروی کار آمدن رضاخان وبا کنارزدن قاجار ادامه یافت و ۱۳۳۲ بعد از اعلام ملی شدن نفت، مصدق را کنار زدند که نفت ما را در دست بگیرند این مطالب نشان می‌دهد دشمنی ازکجا نشات میگیرد.

وی گفت: بعد از تشکیل انقلاب بحران سازی‌های دشمن علیه ما ادامه یافت، درنتیجه ترور شخصیت‌ها وتوطئه‌ها برای تجزیه طلبی رخ داد.

سرهنگ مرادی زاده بیان کرد: دشمن پول و سلاح می‌داد به ترک و کرد و عرب تا هرکسی به نفع خودش گوشه‌ای ازکشوررا بگیرد با هدف جلوگیری از قوی شدن ایران وبعد که موفق نشدند جنگ تحمیلی را شروع کردند، اما با وجود دو نعمت بزرگ خدا یعنی رهبری و ملت فهیم باعث شده کشور حفظ شود.

وی افزود: عهدنامه‌هایی که منعقد شد بخش‌هایی از ایران جداکرده بود و در دوره پهلوی نیز کشور بحرین کامل جدا شد و اینها نشانه دست اندازی‌ها دشمن با این خاک بود.

وی تصریح کرد: درنهایت امسال نیز با جنگ ۱۲ روزه علیه ما این دشمنی به حد اعلای خود رسید وذات خبیث دشمن بر تمام مردم واضح وآشکار شد.

وی با قدردانی از تلاش‌های مردمی برای اتحاد ودوستی درجریان این جنگ از حرکت مردمی طب رزم توسط بسیج جامعه پزشکی وانجمن سلامت قدردانی کرد.

درپایان این همایش از فعالان عرصه طب رزم در استان با اهدای لوح تجلیل شد.