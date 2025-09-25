فرمانده انتظامی کرمان گفت: در عملیات هوشمندانه پلیس کرمان در مسیر انتقال بین استان فارس و جنوب شرق کشور، گروگان ۳۷ ساله در جازموریان نجات پیدا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سردار موقوفه‌ئی گفت: اوایل شهریور ماه امسال، یک مورد گروگانگیری در شهرستان داراب استان فارس رخ داد که در آن فردی ۳۷ ساله از سوی دو سرنشین یک دستگاه پژو ۴۰۵ در خیابان اصلی ربوده شد.

وی تصریح کرد: بدین منظور مأموران پاسگاه انتظامی پنگ به محض اینکه با اقدامات اطلاعاتی متوجه حضور خودروی گروگان گیران شدند، در محور‌های مواصلاتی این شهرستان، سد راه خودروی گروگان گیران شده و آن را متوقف کنند.

فرمانده انتظامی استان کرمان بیان کرد: با انجام طرح مهار، آدم ربایان عرصه را بر خود تنگ دیده و فرد ربوده شده را پس از ۲۹ روز در یک نقطه رها و از محل متواری شدند که تحقیقات تخصصی پلیس برای دستگیری متهمان متواری این پرونده ادامه دارد.

