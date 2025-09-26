خبرنگار روزنامه وال‌استریت ژورنال ادعا می‌کند که احتمال بازدید قریب‌الوقوع بازرسان آژانس از یکی از سایت‌های ایران وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - لارنس نورمن، خبرنگار وال استریت ژورنال در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که طبق شنیده‌های او، ممکن است به زودی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به یکی از سایت‌های هسته‌ای ایران بروند.

نورمن در ادامه گفت که مشخص نیست آیا این بازدید از تاسیسات آسیب دیده (فردو، اصفهان و نطنز) صورت می‌گیرد یا تاسیسات بوشهر. 

رافائل گروسی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که تلاش‌های دیپلماتیک برای حل اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای ایران در «مرحله دشواری» قرار دارد، اما گفت‌و‌گو ادامه خواهد یافت. 

او همچنین به طور جداگانه، در مصاحبه با روزنامه تایمز گفت که ایران پس از حملات هوایی رژیم اسرائیل و آمریکا در سال جاری، هنوز ظرفیت توسعه برنامه هسته‌ای خود را دارد. او ادعا کرد: «آن‌ها این توانایی را دارند. شاید تعدادی از سانتریفیوژ‌ها از آسیب در امان مانده باشند. آنها مکان‌هایی دارند که این قطعات در آنجا تولید می‌شوند و تمام کار‌ها را در آنجا انجام می‌دهند. بنابراین، اگر بخواهند، فقط مسئله زمان مطرح است.»

گروسی ابتدای این هفته با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از دیدار با عباس عراقچی، وزیر خارجه کشورمان و «رایزنی‌های فشرده درباره برنامه هسته‌ای ایران» خبر داد.

منبع شبکه‌های اجتماعی

برچسب ها: آژانس انرژی اتمی ، بازرسان آژانس ، سایت هسته‌ای
خبرهای مرتبط
رویترز: روسیه و چین به دنبال رأی‌گیری شورای امنیت درباره تعویق تحریم‌های ایران
ادعای گروسی درباره توانایی هسته‌ای ایران
دیپلمات فرانسوی:
وزرای ایران و اروپا مذاکرات هسته‌ای را در نیویورک برگزار می‌کنند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هواپیمای نتانیاهو از بیم حکم بازداشت دادگاه لاهه حریم هوایی اروپا را دور زد
حمله ارتش اسرائیل به پایتخت یمن
ناتو: در صورت لزوم هواپیما‌های روسی را هدف قرار می‌دهیم
زلنسکی از آمادگی برای کناره‌گیری پس از جنگ خبر داد
رویترز: روسیه و چین به دنبال رأی‌گیری شورای امنیت درباره تعویق تحریم‌های ایران
سارکوزی به پنج سال زندان محکوم شد
اعزام کشتی‌های نیروی دریایی ایتالیا و اسپانیا برای محافظت از ناوگان جهانی صمود
حرکت تحقیرآمیز ترامپ علیه بایدن/ تصویر اتوپن به جای تصویر چهره!
محمود عباس امروز به صورت مجازی در سازمان ملل سخنرانی می‌کند
فرانسه از شکایت از ایران صرف‌نظر کرد
آخرین اخبار
وال استریت ژورنال: بازرسان آژانس انرژی اتمی احتمالا از یک سایت هسته‌ای ایران بازدید می‌کنند
لاوروف تحریم‌های یکجانبه را تهدیدی برای اقتصاد جهانی خواند
وزارت جنگ آمریکا صد‌ها فرمانده نظامی را فوری احضار کرد
امضای توافق‌نامه جدید اتحادیه اروپا و سازمان ملل برای حمایت از زنان افغانستان
رشد قابل توجه حمل و نقل ریلی افغانستان با جابجایی بیش از ۴۲۱ هزار تن کالا در شهریور
تشدید محدودیت‌های مرزی پاکستان در گذرگاه "سپین‌بولدک – چمن" و انباشت ۱۸ هزار وسیله نقلیه تجاری
امضای تفاهمنامه همکاری بین وزارت معادن طالبان و کمیته نروژ
فرانسه از شکایت از ایران صرف‌نظر کرد
برتراند جایگزین نیکلسون در افغانستان شد
تأکید بر تقویت روابط فرهنگی ایران و افغانستان در دیدار مقامات ایران و طالبان
ثبت‌نام ۵۰ هزار دانش‌آموز مهاجر باقی‌مانده در دستور کار آموزش و پرورش
رویترز: روسیه و چین به دنبال رأی‌گیری شورای امنیت درباره تعویق تحریم‌های ایران
قطار بشردوستانه قزاقستان وارد هرات شد
توافق تاریخی عراق برای صادرات نفت اقلیم کردستان
مایکروسافت دسترسی رژیم اسرائیل به یکی از سرویس‌های خود را قطع کرد
ترامپ: آماده لغو فوری تحریم‌های ترکیه هستیم
تحریم‌های جدید روسیه، دامن امارات و چین را می‌گیرد
اسپانیا یک قرارداد ۲۰۰ میلیون یورویی دیگر با اسرائیل را لغو کرد
ترامپ وعده «اعلان مهم» درباره سوریه داد
رهبر انصارالله: حزب‌الله دژ مستحکم امت در برابر تجاوز اسرائیل است
شهادت دو نفر در پی حمله رژیم صهیونیستی به یمن
آمریکا تحریم‌هایی مرتبط با کره شمالی اعمال کرد
 سانچز: از ناوگان امدادرسانی «صمود» محافظت خواهیم کرد
فشار رویترز و آسوشیتدپرس بر اسرائیل برای قتل خبرنگاران در غزه
پوتین از راه‌اندازی اولین سامانه هسته‌ای نسل جدید در جهان خبر داد
حمله ارتش اسرائیل به پایتخت یمن
محمود عباس: جنایات اسرائیل در غزه، یکی از وحشتناک‌ترین فصل‌ها در کتاب‌های تاریخی خواهد بود
مدودف با تهدید به تسلیحات جدید به زلنسکی پاسخ داد
خاطرات جنجالی مشاور ترامپ: «آمریکا با خودش در جنگ است»
ناتو: در صورت لزوم هواپیما‌های روسی را هدف قرار می‌دهیم