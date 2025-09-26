باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - لارنس نورمن، خبرنگار وال استریت ژورنال در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که طبق شنیدههای او، ممکن است به زودی بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی به یکی از سایتهای هستهای ایران بروند.
نورمن در ادامه گفت که مشخص نیست آیا این بازدید از تاسیسات آسیب دیده (فردو، اصفهان و نطنز) صورت میگیرد یا تاسیسات بوشهر.
رافائل گروسی، رئیس آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که تلاشهای دیپلماتیک برای حل اختلاف بر سر برنامه هستهای ایران در «مرحله دشواری» قرار دارد، اما گفتوگو ادامه خواهد یافت.
او همچنین به طور جداگانه، در مصاحبه با روزنامه تایمز گفت که ایران پس از حملات هوایی رژیم اسرائیل و آمریکا در سال جاری، هنوز ظرفیت توسعه برنامه هستهای خود را دارد. او ادعا کرد: «آنها این توانایی را دارند. شاید تعدادی از سانتریفیوژها از آسیب در امان مانده باشند. آنها مکانهایی دارند که این قطعات در آنجا تولید میشوند و تمام کارها را در آنجا انجام میدهند. بنابراین، اگر بخواهند، فقط مسئله زمان مطرح است.»
گروسی ابتدای این هفته با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از دیدار با عباس عراقچی، وزیر خارجه کشورمان و «رایزنیهای فشرده درباره برنامه هستهای ایران» خبر داد.
منبع شبکههای اجتماعی