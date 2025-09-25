وزیر اطلاعات گفت: تصور حل مشکلات کشور با غنی سازی صفر،ساده انگاری و تنها راه مقابله با دشمنان، پیشرفت و قوی شدن کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان _ حجت الاسلام و المسلمین سید اسماعیل خطیب در نشست شورای تامین خراسان رضوی در مشهد، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تبریک آغاز سال تحصیلی جدید مدارس و دانشگاه‌ها گفت : امام رضا علیه السلام محور و مرکز کشور در نظام مقدس ماست و آنچه از پیشرفت وامنیت داریم به برکت وجود این امام همام(ع) است.

وی افزود : پیشرفت در حوزه علمی و دفاعی دو راهبرد مهم در کشور است و نیروهای مسلح در دفاع هشت ساله و دفاع مقدس ۱۲ روزه، پیروزی‌های بزرگی را با رشادتهای خویش برای کشور به ارمغان آوردند و شهدای بزرگی را به این نظام مقدس تقدیم کردند.

وزیراطلاعات با اشاره به این که اتحاد رمز پیروزی نظام ماست گفت: مردم ما در دفاع مقدس ۱۲ روزه نشان دادند که با وجود همه تبلیغات و جنگ رسانه ای گسترده دشمنان ،می توان با وحدت، نقشه های شوم دشمنان را ناکام گذاشت.

خطیب تاکید کرد : دشمن در مدت ۱۲روز، تمام تلاشش را کرد تا به آرزوی دست نیافتنی که در پنج دهه انقلاب اسلامی به دنبال آن بود برسد اما با اقتدار نیروهای مسلح، هوشمندی دستگاههای امنیتی، همراهی مردم و با درایت و راهنمایی‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی ناکام ماند.

وزیراطلاعات گفت: مایه پیروزی، رمز ظفرمندی و عامل اصلی استقامت و استواری ما، اطاعت از رهبری است و دولت و رئیس جمهوری نشان داده اند که این مسیر را دنبال خواهند کرد.

خطیب افزود : همه ما وظیفه داریم از برنامه های دولت و اقدامات رئیس جمهوری که مردمی بودن، صراحت و صداقتش برای همه روشن است حمایت کنیم.

وزیراطلاعات با اشاره به فعالیت ۴۰ ساله دشمنان برای اجرای پروژه ایران هراسی در دنیا گفت: برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، در حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا ، ۱۲۰ کشور از ایران حمایت کردند و کشورهای همسایه نیز هم اکنون اقدامات مشترکی را در برابر تهدیدات رژیم صهیونیستی بروز می‌دهند و امروز به اذعان خود غربیها، منفورترین رژیم ، رژیم صهیونیستی است.

خطیب افزود : در شرایط کنونی در عمل شاهد یک دیپلماسی فعال و موثر در دنیا هستیم و این توفیق در پرتو وحدت مردم، انسجام ملی، همراهی اقوام و مذاهب و هم افزایی ‌ها و گرایش‌های سیاسی مختلف به دست آمده است که وظیفه داریم با برنامه ریزیهای دقیق این انسجام را روز به روز تقویت کنیم.

وزیراطلاعات با اشاره به این که دشمن همواره از شکافها به دنبال ضربه زدن به نظام است تاکید کرد: با هوشیاری همیشگی مردم، تلاشهای بسیاردشمنان، ناکام بوده است.

خطیب افزود : ایران هم اکنون جزو ۱۰ کشور برتر دنیا در حوزه غنی سازی هسته ای است و دشمنان در پی این هستند که امروز با فعالیتهای هسته ای ایران و در آینده با فعالیتهای جوانان مستعد ایرانی در حوزه هوش مصنوعی و سایر پیشرفتهای کشور مقابله کنند.

وی ادامه داد: بعضی با ساده انگاری و با تکیه بر تجربه سیاسی خود فکر می کنند اگر غنی سازی را صفر کنیم و موضوعات کشور را با آمریکا برطرف کنیم دیگر مشکلات حل می شود، در حالی که دشمنان به غیر از تسلیم چیزی از ما نمی خواهند و ملت ایران هرگز زیر بار تسلیم و زورگویی نخواهد رفت.

وزیراطلاعات گفت: مستکبران جهان که فهمیدند در رویا رویی مستقیم با کشور ایران موفق نمی شوند، در مجامع بین المللی برای تشدید تحریمها و فشار علیه ایران تلاش می کنند، در حالی که ملت ایران مانند همیشه با سربلندی در برابر همه تهدیدات ایستادگی خواهد کرد .

خطیب با تشکر از همراهی و همدلی اعضای شورای تامین، از تلاش های مدیرکل قبلی اداره کل اطلاعات خراسان رضوی قدردانی و مدیر کل جدید اطلاعات استان را معرفی کرد.

وزیر اطلاعات همچنین در سفر به مشهد به صورت جداگانه با آیت الله علم الهدی نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی و حجه الاسلام مروی تولیت آستان قدس رضوی دیدار و گفت و گو کرد.

منبع ایرنا