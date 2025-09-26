باشگاه خبرنگاران جوان _ فرزانه صادق که برای بازدید از پروژه های زیرساختی گیلان به رشت سفر کرده است، گفت: بزودی پروژه آغاز خواهد شد ضمن اینکه برای مسیر رفت (تهران به رشت) هم برنامه داریم تا با مسیرهای جایگزینی که ایجاد می شود نگرانی های مردم شهرهای رودبار و منجیل به طور کامل رفع شود.

وی مدت زمان رفع این گره ترافیکی در جنوب گیلان را که در ایام تعطیلات بوجود می آید، حدود سه تا پنج سال عنوان کرد.

گفتنی است، در ابتدای تعطیلات باتوجه به سرازیر شدن گردشگران از جنوب به استان گیلان، با وجود احداث راه کمربندی در مسیر بزرگراه قزوین - رشت که شهر رودبار و منجیل را دور می زند، بعضا ترافیک های چندین کیلومتری ایجاد می شود.

از سوی دیگر در انتهای تعطیلات با توجه به اینکه گردشگران قصد بازگشت از گیلان به جنوب را دارند اما مجبورند برای ادامه مسیر در بزرگراه رشت - قزوین مسیر شمال به جنوب از میان شهر رودبار عبور کنند، بعضا ترافیک های چند ۱۰ کیلومتری ایجاد می شود که از امام زاده هاشم آغاز می شود و تا بعد از رودبار ادامه دارد.

شهریورماه امسال در آخرین روزهای تعطیلات تابستانی، در هر دو مسیر رفت و برگشت گیلان - قزوین در محدوده امام زاده هاشم تا رودبار حدود ۲۰ کیلومتر ترافیک ثبت شد که منجر به این شد بسیاری از مردم که با خودروی شخصی سفر کرده بودند مسیر چهار ساعته رشت - قزوین - البرز - تهران و بالعکس را در بیش از ۱۲ ساعت طی کنند.

در مقابل مردم رودبار و شهرهای زیرمجموعه این شهرستان دغدغه های به حقی دارند و نگران از بین رفتن منافع محلی با احداث آزادراه های جدیدتر هستند چرا که از دیرباز این محدوده توقفگاه گردشگران در سفر به گیلان و استان های دیگر در شمال ایران از جمله اردبیل و آذربایجان بوده است و تجارت و شغل بسیاری از مردم شهرهای حومه رودبار در جنوبی ترین نقطه گیلان به توقف گردشگران و خرید محصولات آنان بستگی دارد.

ترافیک بی سابقه شهریورماه امسال در این مسیر اگرچه به گفته پلیس راه گیلان به دلیل سرازیر شدن حجم زیادی از مردم از جنوب کشور به گیلان رخ داد اما افراد سودجو در شبکه های اجتماعی برخی مغازه داران در رودبار را متهم کردند که با تصادف های ساختگی به دنبال ایجاد ترافیک در این محدوده بوده اند حال آنکه مسیر جنوب به شمال بزرگ راه قزوین - رشت از رودبار عبور نمی کند اما ترافیک مشابه با مسیر شمال به جنوب را تجربه کرد که نشان می داد این حجم از ترافیک با تصادف های ساختگی ایجاد نشده است بلکه بزرگراه قزوین - رشت در این محدوده گنجایش ۳۰۰ هزار خودرو در روز را ندارد.

دغدغه مردم رودبار

در دولت های گذشته اگرچه مسئولان وعده های زیادی برای رونق اقتصادی و توسعه گردشگری پس از را راه اندازی آزاد راه قزوین - رشت به مردم شهرستان رودبار و شهرهای زیرمجموعه آن از جمله منجیل دادند اما در عمل این پروژه ها به تجربه تلخ برای مردم این منطقه تبدیل شد چرا که نه تنها شهرستان های جنوبی به قطب ترانزیت و ایجاد فرصت های شغلی جدید تبدیل نشدند بلکه در عمل آزادراه جنوب به شمال با عبور از باغ های درختان زیتون و تخریب آن، بسیاری از گردشگران را به جای توقف در این شهرها به صورت سنتی، مستقیما از کنار منطقه رد کرد و به شهر رشت رساند و باعث شد بسیاری از مشاغل محلی مانند رستوران‌ها، دکه‌های فروش محصولات محلی و واحدهای اقامتی با کاهش شدید درآمد مواجه شوند.

اکنون بسیاری از مغازه داران در شهر رودبار مسیر شمال به جنوب نگرانند که بزرگراه جدید، همان نقشه را تکرار کند و آخرین مزیت جغرافیایی این منطقه در مسیر شمال به جنوب (رشت به قزوین) را نیز تغییر دهد.

در کشورهای توسعه یافته برای رفع چنین چالش هایی که با توجه به تغییرات، افزایش جمعیت و افزایش خودرو اجتناب ناپذیر به نظر می رسد را به شکل مناسبی حل و فصل می کنند به شکلی که نخست به دقت اصل اجتناب ناپذیری اجرای یک پروژه کلان را در بالاترین سطح مورد بررسی قرار می دهند و سپس در صورت اجرا پروژه، هزینه های مادی و معنوی که بر مردم محلی در محدوده اجرای پروژه وارد می شود را به دقت ارزیابی کرده و در صدد جبران کامل خسارت های وارده به آنان بر می آیند.

تملک کامل مسیر راه‌آهن رشت - آستارا تا پایان سال محقق می‌شود

وزیر راه و شهرسازی پیش از گفت وگو با خبرنگاران در جلسه شورای برنامه ریزی استان گیلان نیز با بیان اینکه طی ۶ ماه آینده تملک نیمی از مسیر ۱۶۰ کیلومتری راه آهن رشت- آستارا محقق می شود، گفت: همزمان با این تملک مسیر در حال احداث شدن است.

صادق با تاکید براینکه بخش ریلی در استان فراتر از پروژه ملی یک پروژه بین المللی است، اظهار داشت: با تکمیل این ریل هزینه های بار و ترانزیت کاهش چشم گیری پیدا خواهد کرد.

وزیر راه یادآور شد: کاری که باید در دولت های گذشته انجام می شد در دولت چهاردهم به سرانجام خواهد رسید.

وی با بیان اینکه با بهره برداری از راه آهن رشت- آستارا ، بندر آستارا به آب های آزاد و خلیج فارس وصل می شود، گفت: در ماه‌های آتی جلسه سه جانبه بین ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان برگزار می شود که نحوه تضمین و جابجایی بار در آن مشخص خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی به احداث بندر چمخاله به عنوان بندر گردشگری نیز اشاره و تصریح کرد: این مسیر ۱۶۰ کیلومتری می تواند زمان انتقال کالا از هند به فنلاند را از ۴۰ به ۲۰ روز و هزینه حمل کالا را نیز به نصف کاهش دهد.

وی درباره اجرای پروژه در مسیرهای روستایی نیز گفت: چاره ای جز اولویت سنجی نداریم به ویژه در گیلان که با توجه به جایگاه ملی و بین المللی، برای بخش خصوصی جذاب است بنابراین باید مسیر را تسهیل کنیم، از این رو برای تمامی شهرهای گیلان یک پروژه راه تعریف شده است.

صادق با بیان اینکه گیلان با محدودیت زمین و الزامات زیست محیطی مواجه است، ادامه داد: برهمین اساس باید به محیط زیست توجه کنیم تا در آینده دچار خسارت نشویم و در همین راستا بلند مرتبه سازی براساس مصوبات شورای عالی شهرسازی مورد توجه قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: اگر در این زمینه برنامه دقیق و مشخصی نداشته باشیم ساخت و سازهای بی رویه گیلان را به خطر می اندازد.

صادق با اشاره به اجرای پروژه هایی همچون مسکن مهر و نهضت ملی مسکن نیز گفت: متاسفانه این پروژه ها دارای خدمات پشتیبان بویژه آموزشی نبودند اما دولت چهاردهم به خدمات پشتیبان همچون مدرسه سازی تاکید ویژه دارد.

وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه موقعیت استراتژیک و ژئوپلیتیک گیلان را خاص‌تر کرده است، ادامه داد: معماری و شهرسازی ویژه ای در گیلان وجود دارد که متناسب با طبیعت آن است.

وی گفت: گیلان استانی خاص است زیرا هم ظرفیت های استانی، منطقه ای، ملی و بین المللی و هم ظرفیت های طبیعی و خدادادی را در خود جای داده است.

ایرنا