باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - هفته نخست رقابتهای لیگ اروپا شب گذشته با برگزاری ۹ مسابقه به پایان رسید که در مهمترین دیدار استونویلا در بیرمنگام با یک گل بولونیای ایتالیا را شکست داد.
جان مکگین کاپیتان اسکاتلندی شیرها که در شلیکهای راه دور و گلهای دیدنی تخصص دارد، دیشب بدون ترک عادت، دروازه میهمان ایتالیایی را گشود و تک گل مسابقه را به ثمر رساند.
نتایج دیگر دیدارهای دیشب لیگ اروپا
لیل ۲-۱ برن
اوترخت ۰-۱ لیون
رنجرز ۰-۱ خنک
سالزبورگ ۰-۱ پورتو
اشتوتگارت ۲-۱ سلتاویگو
فرانسواروش یک - ویکتوریا پلژن یک
گو اهد ایگلز صفر - استوابخارست یک
جدول بازیهای لیگ اروپا در پایان هفتهٔ اول