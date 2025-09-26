استون ویلا در هفته اول مسابقات لیگ اروپا با گل جان مک‌گین ۱-۰ بولونیا را شکست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - هفته نخست رقابت‌های  لیگ اروپا شب گذشته با برگزاری ۹ مسابقه به پایان رسید که در مهم‌ترین دیدار استون‌ویلا در بیرمنگام با یک گل بولونیای ایتالیا را شکست داد.

جان مک‌گین کاپیتان اسکاتلندی شیر‌ها که در شلیک‌های راه دور و گل‌های دیدنی تخصص دارد، دیشب بدون ترک عادت، دروازه میهمان ایتالیایی را گشود و تک گل مسابقه را به ثمر رساند.  

نتایج دیگر دیدار‌های دیشب لیگ اروپا

لیل ۲-۱ برن

اوترخت ۰-۱ لیون

رنجرز ۰-۱ خنک

سالزبورگ ۰-۱ پورتو

اشتوتگارت ۲-۱ سلتاویگو

سالزبورگ صفر - پورتو یک

فرانس‌واروش یک - ویکتوریا پلژن یک

گو اهد ایگلز صفر - استوابخارست یک

جدول بازی‌های لیگ اروپا در پایان هفتهٔ اول

پیروزی استون ویلا، اشتوتگارت و پورتو در لیگ اروپا

 

