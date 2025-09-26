باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - هفته نخست رقابت‌های لیگ اروپا شب گذشته با برگزاری ۹ مسابقه به پایان رسید که در مهم‌ترین دیدار استون‌ویلا در بیرمنگام با یک گل بولونیای ایتالیا را شکست داد.

جان مک‌گین کاپیتان اسکاتلندی شیر‌ها که در شلیک‌های راه دور و گل‌های دیدنی تخصص دارد، دیشب بدون ترک عادت، دروازه میهمان ایتالیایی را گشود و تک گل مسابقه را به ثمر رساند.

نتایج دیگر دیدار‌های دیشب لیگ اروپا

لیل ۲-۱ برن

اوترخت ۰-۱ لیون

رنجرز ۰-۱ خنک

سالزبورگ ۰-۱ پورتو

اشتوتگارت ۲-۱ سلتاویگو

فرانس‌واروش یک - ویکتوریا پلژن یک

گو اهد ایگلز صفر - استوابخارست یک

جدول بازی‌های لیگ اروپا در پایان هفتهٔ اول