سازمان هواشناسی اعلام‌کرد: امروز (جمعه)، در ارتفاعات زاگرس شمالی و مناطقی از شمال غرب کشور افزایش ابر، وزش باد، گاهی رگبار پراکنده یا گردوخاک رخ می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اوایل امشب با نفوذ جریانات شمالی به غرب، سواحل دریای خزر در شرق اردبیل، گیلان و غرب مازندران، ابرناکی، بارش باران و وزش باد پیش بینی می‌شود.

فردا (شنبه) در شمال آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، برخی نقاط مازندران و گلستان و در ارتفاعات البرز واقع در زنجان و قزوین ابرناکی و رگبار باران پیش بینی می‌شود و غرب دریای خزر مواج است.

یکشنبه تا سه شنبه در غالب مناطق کشور جوی آرام و پایدار همراه با روند افزایش نسبی دما مستقر می‌شود و فقط در سواحل اردبیل، گیلان و غرب مازندران ابرناکی و گاهی رگبار پراکنده باران رخ می‌دهد.

امروز آسمان تهران صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد، گاهی وزش باد شدید و احتمال گرد و خاک است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۲۷ و کمینه دمای آن به ۱۵ درجه سانتی گراد خواهد رسید.

منبع: سازمان هواشناسی

