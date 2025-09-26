سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام سخیف رسانه‌های وابسته به رژیم صهیونیستی در تخریب شخصیت دیپلمات ارشد کشورمان را محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد اقدام سخیف برخی رسانه‌های وابسته به رژیم صهیونیستی در خبرسازی‌های جعلی راجع به دیپلمات برجسته کشورمان، «کاظم غریب‌آبادی»، گفت: خبرسازی‌های جعلی توسط شبه رسانه‌های وابسته به رژیم صهیونیستی علیه دیپلمات‌های کشورمان به قدری سخیف و شرم‌آور است که ارزش پاسخگویی ندارد.

بقائی افزود: در شرایطی که دیپلمات‌های کشورمان در خط مقدم تلاش برای صیانت از حقوق و منافع ملت ایران در برابر زیاده‌خواهی‌های بیگانه قرار دارند، بازو‌های رسانه‌ای رژیم صهیونیستی بغض و استیصال خود نسبت به ایران را از طریق خبرسازی‌هایی که از ذهن بیمار طراحان آن نشات می‌گیرد، نشان می‌دهند. چنین ادعا‌هایی هیچ ارزشی جز آشکارشدن ماهیت بی‌اخلاق بانیان آن ندارد.

وی خاطرنشان کرد: بدیهی است این تحرکات سخیف هیچ خللی در عزم دیپلمات‌های کشورمان برای ایفای وظایف خود در حراست از منافع ملی ایران وارد نخواهد کرد.

منبع: ایرنا

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۴
در انتظار بررسی: ۳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۳ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
اگر کمی فکر می کردید و مذاکرات و بازدید آژانس را تا عذرخواهی و پرداخت غرامت مصوبان آن لغو می کردید و به صحبت رهبر گوش می دادید اعم این اتفاقات نمی افتاد
۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۷ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن
۲
۴
پاسخ دادن
Canada
ناشناس
۱۳:۴۱ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
اول اینکه اینترنشنال دوربین آماده بای گرفتن نقطه طعف از دیپلمات‌های ایرانی هست غریب آبادی چراباید خود نویس بر می داشت
۳
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۸ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
دوست عزیز تا حالا شده تشریف ببرید بانک یا برای انجام کارهای اداری اشتباها یادت بره خودکار رو برداری با خودت بیاری این اتفاق خیلی رایجه احتمال بالا برای ایشون چنین اتفاقی افتاده سعی کن دنباله رو تهمت زنان نباشی یه خودنویس حتی طلا آنقدر ارزش نداره در ضمن اون دیپلمات قطعا شعور وجود دوربین رو داره و سهوا این کارو انجام داده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۳ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
13،58اگر اشتباهی بود در عمان این را اعلام می‌کرد نه آنکه اول عمان اعلام بکند بعد بگوید اشتباهی گذاشتم توجیبم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۳ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
حامیان اصلی تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و دیگر گروه های تروریستی چه کسانی هستند؟
1 - آمریکا جنایتکار
2 - انگلیس جنایتکار
3 - فرانسه جنایتکار
4 - آلمان جنایتکار
5 - عربستان سعودی جنایتکار
6 - امارات جنایتکار
7 - ترکیه جنایتکار
8 - رژیم صهیونیستی جنایتکار
9 - سازمان های بین المللی هم همه جانبه حامیان اصلی تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و سایر گروه های تروریستی همکاری می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند.
۳
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۲ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
سازمان ملل کی طرف حق بوده ک حالا هس شرکت نکنید شماها فقط برای منافع کشورای دیگه مث فلسطین و...... میرید تابحال شده یبار سازمان ملل بفکر کشورای جنک زده باشه وقتی مقرش آمریکاست معلومه ک طرفدار آمریکاست بفهمید دیگه
۳
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۹ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
از بس مذاکره میکنید
۲
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۹ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
خوب چی گفتن بگید ما هم بدونیم
۲
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۴ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
آگوست سال ۱۹۴۵ آمریکا بر سر شهرهای هیروشیما و ناگازاکی در ژاپن بمب اتمی انداخت. اکنون ۷۹ سال از آن ماجرا می‌گذرد، اما هنوز هم هیچ‌کس اعتراضی به این جنایات وحشیانه، وحشی گری وغیرانسانی آمریکا جنایتکارشماره یک سگ دست نشانده مدعیان حقوق بشر نمی کند، خفه خون گرفتن و سکوت اختیارکرده است. ومجامع حقوق بشری ازسال ۱۹۴۵ تاکنون هیچ اعتراضی به این جنایات وحشیانه، وحشی گری وغیرانسانی آمریکا جنایتکارشماره یک سگ دست نشانده مدعیان حقوق بشرنمی کنند، خفه خون گرفتند و سکوت اختیارکرده اند؟
۶
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۸ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
ژاپنی ها خودشون زبون دارن تو نمیخواد به فکر اونا باشی. فکر خودت باش که کشورت داره نابود میشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۸ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
بامداد روز جمعه سوم ژانویه ۲۰۲۰ (۱۳ دی ماه سال ۱۳۹۸) تلویزیون رسمی عراق از شهادت سردار «قاسم سلیمانی» فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و «ابومهدی المهندس» معاون الحشدالشعبی در حمله تروریست‌های آمریکا در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بغداد خبر داد و ساعتی بعد وزارت دفاع آمریکا با صدور بیانیه‌ای، رسماً مسئولیت این اقدام تروریستی را برعهده گرفت و اعلام کرد که این ترور به دستور «دونالد ترامپ» رئیس جمهور وقت آمریکا صورت گرفته است.
آمریکا در قبال جنایت ترور شهید سلیمانی «مسئولیت قطعی بین‌المللی» دارد.
آمریکا را بزرگ‌ترین کشور تروریست‌پرور جهان می‌دانیم.

دوستان آمریکا حامی تروریسم هستند.
دوستان آمریکا حامی القاعده هستند.
دوستان آمریکا حامی داعش هستند.
دوستان آمریکا حامی تکفیری ها هستند.
دوستان آمریکا حامی گروه های تروریستی هستند.
و این در حالی است که آمریکا جنایتکار به همراه اروپا جنایتکار و اسرائیل و با کمک مالی عربستان سعودی جنایتکار و امارات جنایتکار از سال 2011 تاکنون انواع سلاح های مورد نیازی تروریست های داعش را در سوریه و عراق و غیره تامین می کند و همچنان نیز ادامه می دهد.
از سال 2011 تاکنون برای همه مردم دنیا ثابت شده که آمریکا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های به اصطلاح بین المللی ناتوان و عاجز از تروریست ها در سوریه و منطقه خاورمیانه حمایت می کند و همچنان نیز ادامه می دهد.
حضور آمریکا جنایتکار در سوریه و عراق غیر قانونی است و هم نقض قوانین بین المللی بوده است.

چرا دولت ناتوان و عاجز از سال 2011 تاکنون با استناد به کتاب خاطرات خانم کلینتون و اظهارات ترامپ در دوره تبلیغات انتخابات مبنی بر ایجاد و حمایت از گروهکهای تکفیری داعش به مجامع بینالمللی شکایت نمیکند؟ هرچند شاید ترتیب اثر ندهند ولی باید ملتهای دنیا بدانند که این ادعای مبارزه با تروریسم توسط غربیها به سخره گرفتن جهان است چرا که سردمداران تروریسم دولتی شیطان بزرگ و رژیم صهیونیستی و همقطاران آنهایند نه جمهوری اسلامی. چطور آنها با توسل به مسائل دروغ توسط دادگاههای خود، جمهوری اسلامی را متهم و تقاضای خسارت میکنند!

سوئد درحالی از حقوق بشر سخن می‌گوید که در اهانت به بیش از یک و نیم میلیارد مسلمان به طور آشکارا با اهانت‌کنندگان به کتاب آسمانی و عمل شنیع آتش زدن قرآن همراهی می‌کند ولی شهادت دادن چند تروریست شناخته شده منافقین که دستشان به خون حداقل 18 هزار نفر آلوده است را ملاک قضاوت قرار می‌دهد و آقای نوری بی‌گناه را در دادگاه فرمایشی به حبس ابد محکوم می‌کند!‎‌
۴
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۰ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
تجاوز اسرائیل جنایتکار و آمریکا جنایتکار به ایران بزرگترین خیانت به دیپلماسی و صلح بود حملات هوایی رژیم صهیونیستی جنایتکار و ایالات متحده آمریکا جنایتکار به ایران خیانتی بزرگ به دیپلماسی و تضعیف‌کننده تلاش برای استقرار ثبات و صلح بود.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۶ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
1 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که آمریکا جنایتکار از سال 1332 تاکنون دشمن درجه یک ملت ایران است و هم در امور داخلی ایران دخالت و مداخله می کند و همچنان نیز ادامه می دهد.
2 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که آمریکا جنایتکار از سال 1357 تاکنون دشمن درجه یک حکومت نظام جمهوری است و هم در امور داخلی ایران دخالت و مداخله می کند و همچنان نیز ادامه می دهد.
3 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که آمریکا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر از گروهک تروریستی ضد انقلاب از سال 1357 تاکنون ضد علیه حکومت نظام جمهوری اسلامی استفاده می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند.
4 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که آمریکا جنایتکار همراه بیش از 80 کشور جنایتکار دیگر درجنگ تحمیلی هشت ساله از صدام جنایتکار کمک، حمایت و پشتیبانی تسلیحاتی و مالی می کردند.
5 - راه مذاکره با آمریکا بسته است آمریکا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر از سال 1360 تاکنون ضد علیه ایران از گروهک تروریستی منافقین و سایر گروه های تروریستی استفاده می کنند و همچنان نیز ادامه می کنند.
6 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که آمریکا جنایتکار در 12 تیرماه 1367، یک فروند هواپیمای ایرباس شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، در پرواز معمولی برنامه‏ریزی شده 655، از بندرعباس به مقصد دبی در حالی که هنوز سقف پرواز مورد نظر را به دست نیاورده بود بر فراز آب‏های سرزمینی ایران و در آب‏های اطراف جزیره هنگام، در حمله ای تروریستی به وسیله شلیک دو موشک از ناو آمریکایی وینسنس مورد اصابت قرار گرفت و منفجر شد و تمامی 290 نفر مسافر و خدمه آن به شهادت رسیدند. 118 نفر از این مسافران بی‏گناه، زن و کودک بودند.
7 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که آمریکا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار از تروریست ها در ایران کمک و حمایت می کنند.
8 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که دولت وحشی ترامپ جنایتکار و ارتش وحشی آمریکا جنایتکار در 13 دی ماه سال 1398 در فرودگاه بین المللی بغداد سردار سلیمانی را ترور کردند.
9 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که نیروی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار در تیر ماه 1404 با دستور مستقیم، علنی و آشکار ترامپ جنایتکار به تأسیسات هسته ای ایران حمله کرده است.

مذاکرات توافق هسته ای برجام در سال 1394 به طور کامل تمام شده است پس ادامه مذاکره ایران با آمریکا، اروپا و... از سال 1394 تاکنون غلط و اشتباه بوده است و هم مقصر اصلی دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس هستند.
هزینه کردن در مورد مذاکره از سال 1394 تاکنون خیانت به مردم و کشور محسوب می شود چون به خاطر که مذاکره از سال 1394 تاکنون 100 درصد فقط تکرار بوده است.
اروپا جنایتکارحق حرف زدن در مورد مذاکره با ایران را ندارد و این در حالی است که اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
و این در حالی است که کشورهای اروپایی جنایتکار از سال 2015 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند.
اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
پس عملکرد ایران از سال 1394 تاکنون در برجام غلط و اشتباه بوده است.
و این در حالی است که آمریکا جنایتکار خودش عضو برجام نیست و نمی‌تواند اظهاراتی به دیگر اعضا منتسب کند ترامپ در سال 1397 به درخواست بنیامین نتانیاهو، از توافق هسته ای برجام خارج شده است سوال اینجاست که پس چرا ایران باز هم درس عبرت نگرفته است که متأسفانه هنوز هم با خیانتکاران و جنایتکاران مذاکره و همکاری می کند چرا؟ ترامپ در سال 97 به صورت غیر قانونی و هم بدون پرداخت هزینه از توافق هسته ای برجام خارج شده است و هم با خروج از توافق هسته ای برجام منشور سازمان ملل را نقض کرده است.

شمار شهدای حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه به ۶۳ هزار و ۷۴۶ نفر رسیده است؛ آمریکا جنایتکار، انگلیس جنایتکار، فرانسه جنایتکار و آلمان جنایتکار شریک جرم تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری وغیر انسانی صهیونیست ها جنایتکار در جنگ غزه هستند.


همکاری ایران با آژانس باز هم غلط و اشتباه است چون به خاطر که آژانس به همراه آمریکا و سه کشور اروپایی در مذاکره و توافق هسته ای برجام به ایران خیانت کردند.

حمله پهپادی اسرائیل به ایران از خاک آذربایجان بوده است
پهپادهای اسرائیل از مرز آذربایجان وارد ایران شدند.
که رژیم صهیونیستی از مرز آذربایجان برای نفوذ پهپادها به سمت ایران استفاده کرده است.
بقائی: ادعای سخیف علیه دیپلمات‌های ایران، ماهیت بی‌اخلاق بانیان آن را آشکار می‌کند
گفت‌وگوی شبکه فاکس نیوز با پزشکیان
احدی از اعضای هیات رسمی ایران حاضر نیست حتی یک سنت در ‎نیویورک خرج کند
عراقچی: مداخله و دو دهه حضور نظامی آمریکا در افغانستان فقط مصیبت و ناامنی درپی داشته است
اسنپ‌بک، دورویی و نفاق غرب را می‌رساند/ سخنرانی رئیس‌جمهور در سازمان ملل سند حقارت رژیم صهیونیستی بود
عراقچی: بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت ضربه‌ای مهلک به دیپلماسی است
عراقچی: در بازی اسنپ‌بک تروئیکای اروپایی پیروز میدان نخواهند بود
جنگ ۱۲ روزه سطح بازیگری ایران و محور مقاومت در نظام بین‌الملل را ارتقا بخشید
پزشکیان دفتر یادبود سازمان ملل را امضاء کرد
پیش‌نویس قطعنامه روسیه و چین آخرین فرصت برای جلوگیری از تشدید تنش‌هاست
