باشگاه خبرنگاران جوان - «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد اقدام سخیف برخی رسانه‌های وابسته به رژیم صهیونیستی در خبرسازی‌های جعلی راجع به دیپلمات برجسته کشورمان، «کاظم غریب‌آبادی»، گفت: خبرسازی‌های جعلی توسط شبه رسانه‌های وابسته به رژیم صهیونیستی علیه دیپلمات‌های کشورمان به قدری سخیف و شرم‌آور است که ارزش پاسخگویی ندارد.

بقائی افزود: در شرایطی که دیپلمات‌های کشورمان در خط مقدم تلاش برای صیانت از حقوق و منافع ملت ایران در برابر زیاده‌خواهی‌های بیگانه قرار دارند، بازو‌های رسانه‌ای رژیم صهیونیستی بغض و استیصال خود نسبت به ایران را از طریق خبرسازی‌هایی که از ذهن بیمار طراحان آن نشات می‌گیرد، نشان می‌دهند. چنین ادعا‌هایی هیچ ارزشی جز آشکارشدن ماهیت بی‌اخلاق بانیان آن ندارد.

وی خاطرنشان کرد: بدیهی است این تحرکات سخیف هیچ خللی در عزم دیپلمات‌های کشورمان برای ایفای وظایف خود در حراست از منافع ملی ایران وارد نخواهد کرد.

منبع: ایرنا