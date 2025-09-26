باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - دانش فرماندار نهبندان گفت: برخی از افراد پس از دریافت تسهیلات، تنها برای مدتی کوتاه فعالیتی را آغاز می‌کنند، اما خیلی زود آن را رها می‌کنند؛ به‌عنوان نمونه خرید چند صندوق میوه یا پرورش بلدرچین و مرغ محلی که بیشتر جنبه نمایشی دارد و پایدار نیست. به گفته وی، چنین اقداماتی در آمار‌های رسمی به‌عنوان اشتغال ثبت می‌شود، اما در میدان واقعیت اثری از آن باقی نمی‌ماند.

او افزود: اگرچه دولت دارای ساختار‌ها و چارچوب‌های خاص خود است، اما بنیاد مستضعفان، بنیاد علوی و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) ظرفیت تصمیم‌گیری و اقدام سریع دارند و می‌توانند تسهیلات را به‌گونه‌ای تخصیص دهند که منجر به ایجاد شغل پایدار شود.

دانش با اشاره به نحوه تخصیص منابع اظهار کرد: به جای آنکه ۲۰ میلیارد تومان بین تعداد زیادی افراد با طرح‌های ضعیف تقسیم شود، می‌توان همین مبلغ را در اختیار چند کارآفرین خلاق و توانمند قرار داد تا طرحی پایدار و اثرگذار اجرا کنند. به‌طور مثال، اختصاص پنج میلیارد تومان به یک فرد فعال در حوزه صنایع دستی مانند سیاه‌چادر، می‌تواند موجب ارتقای کیفیت، بسته‌بندی مناسب، ایجاد برند و ورود به بازار‌های گسترده‌تر شود که به مراتب اثربخش‌تر از پرداخت‌های پراکنده خواهد بود.

فرماندار نهبندان ادامه داد: نمونه‌های موفقی در این زمینه وجود دارد؛ یک کارگاه کوچک تولید مبل خاص یا حتی یک واحد جوراب‌بافی که با یک میلیارد تومان راه‌اندازی شد، توانست علاوه بر تأمین معاش خانواده، برای چند نفر دیگر نیز اشتغال ایجاد کند. این نشان می‌دهد اگر حمایت‌ها به سمت افراد خلاق و دارای ذهن اقتصادی هدایت شود، نتیجه آن اشتغال واقعی خواهد بود.

او افزود: گاهی در گزارش‌ها اعلام می‌شود که با ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ۱۵۰ شغل ایجاد شده است، در حالی که واقعیت چنین چیزی امکان‌پذیر نیست. به گفته وی، راه‌اندازی یک کارخانه با همین میزان سرمایه، نهایتاً ۱۰ نفر را مشغول به کار می‌کند، بنابراین نباید به آمارسازی بسنده کرد.

دانش تصریح کرد: اشتغال باید در میدان قابل مشاهده باشد، نه صرفاً در فضای آماری یا مجازی. به‌طور مثال، فردی در یک فضای کوچک ۴۰ متری با تجهیزات ساده توانسته است تولیدی راه‌اندازی کند که محصول آن قابل فروش در بازار است. این همان الگوی اشتغال واقعی است که باید تقویت شود.

فرماندار نهبندان ادامه داد: در حوزه دامپروری و مرغداری نیز ایجاد یک واحد تولیدی تنها به دو نفر محدود نمی‌شود، بلکه زنجیره گسترده‌ای از مشاغل غیرمستقیم در بخش‌های حمل‌ونقل، بسته‌بندی، توزیع و خدمات جانبی را درگیر می‌کند؛ بنابراین نگاه به اشتغال نباید صرفاً محدود به تعداد اندک افراد مستقیم درگیر باشد.

او عنوان کرد: بسیاری از افراد دارای ذهن اقتصادی از هیچ می‌توانند ثروت و اشتغال ایجاد کنند. وظیفه نهاد‌های حمایتی شناسایی این افراد و کمک به آنها برای توسعه فعالیت‌هایشان است، حتی اگر وضعیت مالی نسبتاً خوبی داشته باشند. مهم آن است که بتوانند فرصت‌های شغلی پایدار برای دیگران فراهم کنند.

دانش با بیان اینکه تعاریف موجود از مشاغل خانگی نیازمند بازنگری است، گفت: بار‌ها در جلسات تأکید کرده‌ایم که باید نسبت‌ها تغییر یابد. به جای پراکندگی و تقسیم منابع به ده‌ها طرح کم‌اثر، بهتر است چند طرح محوری و کارگاهی حمایت شوند تا مردم به مرور کار تعاونی و تولیدی واقعی را یاد بگیرند.

فرماندار نهبندان در پایان گفت: تجربه‌های موفق در نقاط مختلف کشور نشان می‌دهد که اگر بنیاد‌ها و نهاد‌های حمایتی بر اساس ایده‌محوری و خلاقیت سرمایه‌گذاری کنند، نتیجه آن ایجاد شغل واقعی و پایدار خواهد بود، در حالی که شیوه‌های فعلی بیشتر به تولید آمار و ارقام غیرواقعی منجر می‌شود.