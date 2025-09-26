رئیس اداره تعزیرات حکومتی طبس از محکومیت بیش از ۸۱۰ میلیون ریالی برای متخلف عرضه کننده خارج از شبکه آرد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - احمدی رئیس اداره تعزیرات حکومتی طبس گفت: پرونده عرضه خارج از شبکه ۳۳ کیسه آرد به ارزش ۲۰۲ میلیون و ۶۲۰ هزار ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان طبس رسیدگی شد.

او افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت ۸۱۰ میلیون و ۴۸۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل چهار برابر ارزش تخلف محکوم کرد.

احمدی اظهار کرد: بازرسان اداره جهاد کشاورزی شهرستان طبس گزارش این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.