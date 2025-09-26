مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی از سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به خراسان جنوبی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - بهی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی گفت: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدف بررسی مسائل حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، افتتاح طرح‌های ارتباطی و دیدار با نخبگان و فعالان حوزه فاوا و دانشگاهیان استان به خراسان جنوبی سفر می‌کند.

او افزود: دیدار با نماینده ولی فقیه و حضور در شورای اداری استان از دیگر برنامه‌های سفر وزیر خواهد بود.

بیشتر بخوانید

بهی اظهار کرد: در راستای برنامه‌های این سفر، روز گذشته با حضور ویدئو کنفرانسی ۴ نفر از معاونین و نمایندگان تام الاختیار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و فرمانداران استان، در نشست‌های جداگانه‌ای، وضعیت ارتباطی شهرستان‌های مختلف احصا و مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی بیان کرد: تعدادی از معاونین وزارتخانه و مدیران شرکت‌های ارتباطی نیز در این سفر وزیر را همراهی می‌کنند.

برنامه‌های سفر وزیر ارتباطات در خراسان جنوبی از صبح شنبه ۵ مهرماه آغاز می‌شود.

