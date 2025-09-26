باشگاه خبرنگاران جوان - کامران عبدولی با بیان اینکه از ۷۸ هزار و ۹۰۹ ساختمان ناایمن در تهران، بیشترین تعداد این ساختمانها مربوط به واحدهای تجاری با ۲۸ هزار و ۳۵۴ ساختمان است، گفت: پس از آن، ساختمانهای مسکونی و اداری قرار دارند. همچنین از بین سایر ساختمانها، ۴۸۰۰ واحد صنعتی، تعدادی واحد درمانی، ۴۹۴۶ انبار و ۴۴۹۶ ساختمان تجمعی با کاربریهای مختلف هستند.
عبدولی افزود: سازمان آتشنشانی طی سالهای گذشته این ساختمانها را به ساختمانهای بحرانی، پرخطر، متوسط و کمخطر تقسیمبندی کرده است.
وی یادآور شد که تعداد ساختمانهای بحرانی در ابتدای سال گذشته ۱۲۹ مورد بود و با تلاش مضاعف و همکاری شهرداران نواحی، دادستانی و کمیتههای ایمنی، این تعداد در یک سال و نیم گذشته به ۶۰ مورد کاهش یافته است.
معاون پیشگیری سازمان آتشنشانی تهران تأکید کرد: این ۶۰ ساختمان همچنان در دستور کار سازمان قرار دارند و اقدامات قانونی و قضایی برای آنها انجام شده است. شهرداران نواحی مسئول پیگیری ساختمانهای تحت پوشش خود هستند و بسیاری از این ساختمانها در حال عقد قرارداد با شرکتهای پیمانکاری برای نصب سیستمهای اعلام و اطفای حریق و ایمنسازی برق و سایر اقدامات ایمنی هستند.
بخش عمده ساختمانهای بحرانی پایتخت تجاری و در بازار تهران هستند/ انتقاد آتش نشانی از عدم ایمن سازی ۴ بیمارستان بحرانی پایتخت
عبدولی با اشاره به اینکه انتظار میرود تا پایان سال، تعداد ساختمانهای بحرانی به حداقل نزدیک شود، افزود: بخش عمده ساختمانهای بحرانی تجاری هستند که اغلب در بازار تهران قرار دارند. از مجموع ۶۰ ساختمان بحرانی، ۳۴ مورد ساختمان تجاری، ۱۳ ساختمان مسکونی قدیمی، دو مرکز اقامتی، دو انبار و چهار بیمارستان وجود دارد. بیمارستانهای یاد شده شامل یافتآباد، سینا، امام خمینی (ره) و حضرت رسول اکرم هستند که متأسفانه برخی از آنها همکاری لازم برای ایمنسازی را نداشتهاند.
وی افزود که سازمان آتشنشانی امیدوار است این مراکز درمانی نیز اقدامات لازم را انجام دهند.
عبدولی همچنین خاطرنشان کرد: کمیتههای ایمنی مناطق تهران بهطور مرتب فعالیت میکنند، مالکان دعوت میشوند و پیگیری اقدامات ایمنی به صورت مرحلهای انجام میگیرد. ساختمانهای پرخطر نیز در دستور کار سازمان قرار دارند و پیگیریهای مستمر برای ارتقای ایمنی آنها ادامه دارد.
الزام شهرداران نواحی تهران برای خروج سالانه ۱۰ ساختمان پرخطر از شرایط بحرانی
معاون پیشگیری سازمان آتشنشانی تهران افزود: بر اساس مصوبه شورای شهر، شهرداران نواحی موظف شدهاند که سالانه حداقل ۱۰ ساختمان پرخطر را از شرایط بحرانی خارج و ارتقاء دهند. این الزام در ارزیابی سالانه شهرداران نواحی تاثیر زیادی دارد و عملکرد آنها در ارتقای ایمنی و حتی ادامه فعالیت مدیریتی آنها مؤثر خواهد بود.
وظیفه رؤسای ایستگاههای آتش نشانی برای شناسایی ساختمانهای ناایمن محدوده تحت پوشش خود
عبدولی گفت: در سازمان آتشنشانی نیز رؤسای ایستگاهها موظف شدهاند که نایمنیها و موارد پرخطر در محدوده تحت پوشش خود را شناسایی، پیگیری و در صورت نیاز از طریق مکاتبات رسمی گزارش دهند.
سیستمهای اعلام حریق ساختمان آلومینیوم آماده به کار نبودند/ تکلیف مالکان ساختمان آلومینیوم برای تکمیل ضوابط ایمنی تا پایان آذر ماه
وی در ادامه به دو ساختمان پرریسک پایتخت اشاره کرد و با بیان اینکه طبقه هفتم ساختمان آلومینیوم چند روز گذشته دچار آتشسوزی شد، اظهار کرد: سیستمهای اعلام حریق در این ساختمان نصب شده بود، اما آماده به کار نبودند و بخشی از تجهیزات از مدار خارج شده بود، بنابراین هنگام حریق کارایی کامل نداشتند. با این حال، حضور نگهبان ۲۴ ساعته و اقدامات حوزهبندی ساختمان باعث شد که حریق به سرعت مهار شود.
معاون پیشگیری سازمان آتشنشانی تهران افزود: راههای خروج در این ساختمان هنوز تکمیل نشده و مالکان موظف شدهاند تا پایان آذر ماه ضوابط ایمنی را تکمیل کنند تا ساختمان به عنوان ایمن معرفی شود.
آخرین وضعیت ایمن سازی پاساژ علاءالدین
وی همچنین درباره ایمن سازی پاساژ علاءالدین توضیح داد: درصد بالایی از اقدامات ایمنی در آن اجرا شده است، اما برخی مراحل هنوز تکمیل نشدهاند. نماهای کامپوزیت در حال بازسازی هستند و زیرساختهای لازم برای نصب سیستمهای ایمنی فراهم شده است.
عبدولی تأکید کرد که در صورت تکمیل اقدامات، این ساختمان نیز میتواند در آینده جزو ساختمانهای ایمن قرار گیرد.
ساختمانهای پرخطر و بحرانی پایتخت تحت نظارت آتش نشانی و شهرداری تهران
وی یادآور شد ساختمانهای پرخطر و بحرانی همچنان تحت نظارت دقیق سازمان آتشنشانی و شهرداری تهران هستند و پیگیری برای ارتقای ایمنی آنها تا رسیدن به استانداردهای کامل ادامه خواهد داشت.
منبع: ایسنا