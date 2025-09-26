دانمارک دو روز پس از مشاهده مشکوک پهپاد در آسمان خود از تکرار این حادثه رد روز جمعه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پلیس و رسانه‌های ملی روز جمعه اعلام کردند یک فرودگاه دیگر در دانمارکی پس از مشاهده پهپادهای مشکوک، به طور موقت بار دیگر تعطیل شد. این اتفاق پس از آن رخ می‌دهد که نخست‌وزیر دانمارک حوادث مشابه این هفته را به «حملات ترکیبی» نسبت داد.

به گزارش پخش عمومی DR به نقل از یک مقام فرودگاهی، حریم هوایی بر فراز فرودگاه آلبورگ در شمال دانمارک حدود ساعت ۲۳:۴۰ پنجشنبه شب (۲۱:۴۰ به وقت GMT) به دلیل مشاهده پهپاد‌ها در این منطقه بسته شد.

نیروی پلیس منطقه‌ای بعداً در بیانیه‌ای در شبکه ایکس اعلام کرد که این تعطیلی به دلیل فعالیت مشکوک پهپادی رخ داده و افزود که حریم هوایی حدود ساعت ۰۰:۳۵ بامداد جمعه بازگشایی شده است.

مشخص نبود که آیا مقامات وجود هرگونه پهپادی را تأیید کرده‌اند یا خیر.

سایت‌های ردیابی پرواز و وبسایت‌های شرکت‌های هواپیمایی نشان داد که این تعطیلی یک پرواز کی‌ال‌ام از آمستردام را مجبور به بازگشت کرد و باعث لغو یک پرواز هواپیمایی اسکاندیناوی از کپنهاگ، پایتخت دانمارک شد.

پلیس دانمارک گفت که روز‌های چهارشنبه و اوایل روز پنجشنبه پهپاد‌هایی در فرودگاه‌های آلبورگ، اسبرگ، سندربرگ و پایگاه هوایی اسکریودستروپ مشاهده شده که پس از آن به طور خودکار عقب‌نشینی کرده‌اند.

این حادثه پیش‌تر نیز باعث تعطیلی چند ساعته فرودگاه آلبورگ شده بود.

مشاهده پهپاد‌ها همچنین اوایل این هفته باعث تعطیلی فرودگاه کپنهاگ شد.

این اتفاق پس از یک حادثه مشابه در نروژ، ورود پهپاد‌ها به قلمرو لهستان و رومانی، و ادعای نقض حریم هوایی استونی توسط جنگنده‌های روسی رخ داده است.

مت فردریکسن، نخست‌وزیر دانمارک، روز پنجشنبه در یک پیام ویدیویی در رسانه‌های اجتماعی گفت که این کشور «قربانی حملات ترکیبی» شده است — اشاره به نوعی جنگ نامتعارف.

در حالی که محققان تاکنون نتوانسته‌اند مسئولان را شناسایی کنند، فردریکسن مدعی شد که روسیه «کشور اصلی است که تهدیدی برای امنیت اروپا محسوب می‌شود.»

مسکو گفته است که هرگونه اشاره به دست داشتن آن در حوادث دانمارک را «به طور قاطع رد می‌کند» و سفارت این کشور در کپنهاگ این حوادث را «یک تحریک ساختگی» خوانده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: دولت دانمارک ، پهپاد نظامی ، روسیه
خبرهای مرتبط
پوتین از راه‌اندازی اولین سامانه هسته‌ای نسل جدید در جهان خبر داد
لاوروف تحریم‌های یکجانبه را تهدیدی برای اقتصاد جهانی خواند
تحریم‌های جدید روسیه، دامن امارات و چین را می‌گیرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۵ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
زلنسگی شبیح پهبادهای روسیه را می‌سازد بطر لهستان ارسال می‌کند تا اوصاع منطقه را قاریشمش بکند
۰
۰
پاسخ دادن
ادعای استقرار میگ-۲۹ روسی در ایران؛ تقویت بازدارندگی و تعمیق همکاری راهبردی با مسکو
زیر سایه معاملات: دیدار اردوغان و ترامپ در کاخ سفید
موج پرخروش عدالت از مادرید: اسپانیا، استوار علیه ظلم؟
کمک مالی کشور‌ها به تشکیلات خودگردان برای ایجاد دولت فلسطین
هشدار هند به آمریکا: محدودیت واردات نفت روسیه در ازای خرید نفت ایران و ونزوئلا
شلیک اخطار از کره جنوبی به سمت کشتی کره شمالی
گسترش ناوگان هواپیمایی ترکیه پس از دیدار اردوغان با ترامپ
ترامپ وعده داد اسرائیل کرانه باختری را ضمیمه نخواهد کرد
جلوگیری از الحاق کرانه باختری: بازی ژئوپولتیک ترامپ؟
اردوغان: با ترامپ در مورد غزه به توافق رسیدم
آخرین اخبار
ادعای اسرائیل درباره هدف گرفتن یک سایت حزب‌الله در لبنان
روسیه: دیدار لاوروف و روبیو «سازنده» بود
اردوغان: با ترامپ در مورد غزه به توافق رسیدم
ادعای استقرار میگ-۲۹ روسی در ایران؛ تقویت بازدارندگی و تعمیق همکاری راهبردی با مسکو
سئول: کره‌شمالی در «مرحله نهایی» توسعه موشک‌های بردبلند است
کمک مالی کشور‌ها به تشکیلات خودگردان برای ایجاد دولت فلسطین
گسترش ناوگان هواپیمایی ترکیه پس از دیدار اردوغان با ترامپ
دادگاهی شدن مدیر سابق اف‌بی‌آی در اوج تشدید کمپین تلافی‌جویانه ترامپ
ترامپ تعرفه‌های جدید آمریکا بر دارو، کامیون و مبلمان را اعمال کرد
هشدار هند به آمریکا: محدودیت واردات نفت روسیه در ازای خرید نفت ایران و ونزوئلا
تیک‌تاک تحت توافق با ترامپ در آمریکا باقی می‌ماند
شلیک اخطار از کره جنوبی به سمت کشتی کره شمالی
فرودگاه دانمارک پس از مشاهده مشکوک پهپاد بار دیگر تعطیل شد
ترامپ وعده داد اسرائیل کرانه باختری را ضمیمه نخواهد کرد
موج پرخروش عدالت از مادرید: اسپانیا، استوار علیه ظلم؟
جلوگیری از الحاق کرانه باختری: بازی ژئوپولتیک ترامپ؟
زیر سایه معاملات: دیدار اردوغان و ترامپ در کاخ سفید
وال استریت ژورنال: بازرسان آژانس انرژی اتمی احتمالا از یک سایت هسته‌ای ایران بازدید می‌کنند
لاوروف تحریم‌های یکجانبه را تهدیدی برای اقتصاد جهانی خواند
وزارت جنگ آمریکا صد‌ها فرمانده نظامی را فوری احضار کرد
امضای توافق‌نامه جدید اتحادیه اروپا و سازمان ملل برای حمایت از زنان افغانستان
رشد قابل توجه حمل و نقل ریلی افغانستان با جابجایی بیش از ۴۲۱ هزار تن کالا در شهریور
تشدید محدودیت‌های مرزی پاکستان در گذرگاه "سپین‌بولدک – چمن" و انباشت ۱۸ هزار وسیله نقلیه تجاری
امضای تفاهمنامه همکاری بین وزارت معادن طالبان و کمیته نروژ
فرانسه از شکایت از ایران صرف‌نظر کرد
برتراند جایگزین نیکلسون در افغانستان شد
تأکید بر تقویت روابط فرهنگی ایران و افغانستان در دیدار مقامات ایران و طالبان
ثبت‌نام ۵۰ هزار دانش‌آموز مهاجر باقی‌مانده در دستور کار آموزش و پرورش
رویترز: روسیه و چین به دنبال رأی‌گیری شورای امنیت درباره تعویق تحریم‌های ایران
قطار بشردوستانه قزاقستان وارد هرات شد