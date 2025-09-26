دانمارک دو روز پس از مشاهده مشکوک پهپاد در آسمان خود از تکرار این حادثه رد روز جمعه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پلیس و رسانههای ملی روز جمعه اعلام کردند یک فرودگاه دیگر در دانمارکی پس از مشاهده پهپادهای مشکوک، به طور موقت بار دیگر تعطیل شد. این اتفاق پس از آن رخ میدهد که نخستوزیر دانمارک حوادث مشابه این هفته را به «حملات ترکیبی» نسبت داد.
به گزارش پخش عمومی DR به نقل از یک مقام فرودگاهی، حریم هوایی بر فراز فرودگاه آلبورگ در شمال دانمارک حدود ساعت ۲۳:۴۰ پنجشنبه شب (۲۱:۴۰ به وقت GMT) به دلیل مشاهده پهپادها در این منطقه بسته شد.
نیروی پلیس منطقهای بعداً در بیانیهای در شبکه ایکس اعلام کرد که این تعطیلی به دلیل فعالیت مشکوک پهپادی رخ داده و افزود که حریم هوایی حدود ساعت ۰۰:۳۵ بامداد جمعه بازگشایی شده است.
مشخص نبود که آیا مقامات وجود هرگونه پهپادی را تأیید کردهاند یا خیر.
سایتهای ردیابی پرواز و وبسایتهای شرکتهای هواپیمایی نشان داد که این تعطیلی یک پرواز کیالام از آمستردام را مجبور به بازگشت کرد و باعث لغو یک پرواز هواپیمایی اسکاندیناوی از کپنهاگ، پایتخت دانمارک شد.
پلیس دانمارک گفت که روزهای چهارشنبه و اوایل روز پنجشنبه پهپادهایی در فرودگاههای آلبورگ، اسبرگ، سندربرگ و پایگاه هوایی اسکریودستروپ مشاهده شده که پس از آن به طور خودکار عقبنشینی کردهاند.
این حادثه پیشتر نیز باعث تعطیلی چند ساعته فرودگاه آلبورگ شده بود.
مشاهده پهپادها همچنین اوایل این هفته باعث تعطیلی فرودگاه کپنهاگ شد.
این اتفاق پس از یک حادثه مشابه در نروژ، ورود پهپادها به قلمرو لهستان و رومانی، و ادعای نقض حریم هوایی استونی توسط جنگندههای روسی رخ داده است.
مت فردریکسن، نخستوزیر دانمارک، روز پنجشنبه در یک پیام ویدیویی در رسانههای اجتماعی گفت که این کشور «قربانی حملات ترکیبی» شده است — اشاره به نوعی جنگ نامتعارف.
در حالی که محققان تاکنون نتوانستهاند مسئولان را شناسایی کنند، فردریکسن مدعی شد که روسیه «کشور اصلی است که تهدیدی برای امنیت اروپا محسوب میشود.»
مسکو گفته است که هرگونه اشاره به دست داشتن آن در حوادث دانمارک را «به طور قاطع رد میکند» و سفارت این کشور در کپنهاگ این حوادث را «یک تحریک ساختگی» خوانده است.
منبع: خبرگزاری فرانسه