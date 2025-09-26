به مناسبت هفته دفاع مقدس اقدام زیبای فرهنگی آموزشگاه هنر‌های تجسمی کاشکی، در مجموعه ورزشی فجر شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی سوژه شهروندخبرنگار ما شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با هفته دفاع مقدس غرفه آموزشگاه هنر‌های تجسمی "استاد کاشکی" ارشدهنر، استاد دانشگاه، معلم هنرستان سپهری راد برگزار شد و با اقدام زیبا وخلاقانه ایشان و هنرجویانش با کشیدن پرتره شهدای والا مقام و  شرکت کنندگان در نمایشگاه به صورت رایگان به آنها خدمات رسانی کردند. گفتنی است این نمایشگاه به مدت یک هفته هرشب، باهمکاری بسیج هنرمندان و اداره فرهنگ ارشاد اسلامی در باشگاه ورزشی فجر شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی از ساعت ۵ عصر تا ۸ شب برای عموم مردم فعال است.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایشگاه گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
 
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برگزاری نمایشگاه

اقدام زیبای فرهنگی آموزشگاه هنر‌های تجسمی کاشکی در هفته دفاع مقدس

اقدام زیبای فرهنگی آموزشگاه هنر‌های تجسمی کاشکی در هفته دفاع مقدس

برگزاری نمایشگاه به مناسبت هفته دفاع مقدس

کشیدن پرتره

نمایشگاه دفاع مقدس

اقدام زیبای فرهنگی آموزشگاه هنر‌های تجسمی کاشکی در هفته دفاع مقدس

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: اقدام فرهنگی ، هفته دفاع مقدس ، برگزاری نمایشگاه
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار آذربایجان شرقی؛
برگزاری آئین میهمانی لاله‌ها و عطرافشانی گلزار شهدای هریس در هفته دفاع مقدس
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
برگزاری محفل شعر فیروزه‌ای ویژه بانوان نیشابوری به مناسبت هفته دفاع مقدس + فیلم و عکس
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
گرامیداشت هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس در آموزشگاه حضرت زینب کبری (س) شهر فیروزه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گوشه‌هایی از اقدام زیبای فرهنگی آموزشگاه هنر‌های تجسمی کاشکی، به مدیریت استاد کاشکی در باشگاه فجر نیشابور + فیلم و عکس
جشن و شادمانی قمی‌ها به مناسبت سالروز ولادت حضرت شاه عبدالعظیم حسنی (ع)
مراسم یادواره شهدا در روستای منیق به مناسبت هفته دفاع مقدس + عکس و فیلم
گزارش تصویری از برپایی میز خدمت اهری‌ها در هفته دفاع مقدس
آخرین اخبار
گزارش تصویری از برپایی میز خدمت اهری‌ها در هفته دفاع مقدس
مراسم یادواره شهدا در روستای منیق به مناسبت هفته دفاع مقدس + عکس و فیلم
جشن و شادمانی قمی‌ها به مناسبت سالروز ولادت حضرت شاه عبدالعظیم حسنی (ع)
گوشه‌هایی از اقدام زیبای فرهنگی آموزشگاه هنر‌های تجسمی کاشکی، به مدیریت استاد کاشکی در باشگاه فجر نیشابور + فیلم و عکس
نمایی دل انگیز از پائیز هزار رنگ روستای جغدان بخش ناغان + فیلم
فیلمی از آغاز برداشت سیب از باغ‌های اهر
داستان ادامه دار تاخیر در تحویل خودرو به ساینا رسید