رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ از وقوع ۶ فقره تصادف فوتی در اثربی توجهی به قوانین راهنمایی و رانندگی در هفته آخر شهریور ماه ۱۴۰۴ تا ۳ مهر ماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ رابعه جوانبخت رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ در تشریح این حوادث در روزهایی که گذشت گفت:
در روز شنبه مورخ ۲۹ شهریور ماه ۳ حادثه مرگبار در نقاط مختلف شهر تهران ثبت شده است:
تصادف بامدادی در بزرگراه شهید زینالدین:
درساعت ۰۱:۳۰ بامداد، یک دستگاه خودروسواری بیامو در مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید زینالدین- هنگام با عابر پیادهای که قصد تردد غیرمجاز از این بزرگراه را داشت برخورد میکند که در پی این اتفاق عابر پیاده به دلیل شدت ضربه در صحنه جان باخت.
واژگونی مرگبار موتورسیکلت در بزرگراه حکیم:
در ساعت ۱۲:۰۰ ظهرروز شنبه، یک دستگاه موتورسیکلت در مسیر غرب به شرق بزرگراه حکیم، قبل از پل اشرفی اصفهانی، به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه واژگون شده که متاسفانه راننده آن در دم فوت شد.
برخورد موتورسیکلت با عابر در بزرگراه یادگار امام (ره):
دیگر حادثه فوتی روز شنبه در موقعیت بزرگراه یادگار امام (ره) به شمال قبل از پل پاکنژاد در ساعت ۱۸:۴۵ رخ داد که درآن یک دستگاه موتورسیکلت با عابر پیادهای برخورد کرده که متاسفانه عابر پیاده در دم فوت شد و راننده موتورسیکلت مصدوم و توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شد.
سرهنگ جوانبخت در ادامه گفت:
تصادف در بزرگراه آبشناسان:
دیگر تصادف فوتی رخ داده در پایتخت در ساعت ۲۰:۳۰ مورخ ۳۰ شهریور ماه در مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید آبشناسان بعد از بزرگراه شهید ستاری به وقوع پیوست که درآن یک دستگاه موتورسیکلت به علت عدم توجه به جلو با عابر پیادهای که قصد تردد غیر مجاز از عرض این بزرگراه را داشته برخورد کرده که منجر به فوت عابر پیاده شد.
رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص حادثه فوتی دیگر گفت:
برخورد مرگبار موتورسیکلت با کامیون در بزرگراه شهید باقری:
حوالی ساعت ۲۳:۱۵ نیمه شب سه شنبه ۱ مهرماه در بزرگراه شهید باقری مسیر شمال به جنوب پایینتر از بزرگراه شهید سلیمانی یک دستگاه موتورسیکلت به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه با یک دستگاه کامیون برخورد میکند که متاسفانه راننده موتور که آقایی حدودا ۳۰ ساله بوده به علت عدم استفاده از کلاه ایمنی و شدت ضربه و جراحات وارده درهمان لحظات اولیه جان خود را از دست داد.
وی با بیان اینکه آخرین تصادف رخ داده در شهر تهران در ساعت ۰۰:۳۰ بامداد پنج شنبه ۳ مهرماه در مسیر شمال به جنوب تونل توحید رخ داد گفت: یک دستگاه موتورسیکلت به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه واژگون شده که در اثر این اتفاق راننده در اثر شدت جراحات وارده دم فوت شد و ترک نشین آن توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شد.
سرهنگ جوانبخت در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از تصادفات اخیر مربوط به موتورسیکلتها بوده است، توصیه ما به این کاربران ترافیکی این است که از ورود به داخل تونلها خودداری کنند، چرا که این ممنوعیت به منظور حفظ ایمنی بیشتر خود آنان اعمال شده است؛ لذا توصیه میشود تا حد امکان از تردد در داخل تونلها پرهیز کرده، حتماً از کلاه ایمنی استفاده کنند، از تغییر مسیرهای ناگهانی بپرهیزند تا در نقاط کور سایر خودروها قرار نگیرند.
نکتهی اصلی این است که با سرعت مطمئنه در تمامی معابرتردد کنید. فراموش نکنیم که موتورسیکلت وسیلهای است که بر روی دو چرخ حرکت میکند و به همین دلیل از پایداری کمتری برخوردار است. با کوچکترین تغییر ناگهانی در وزن یا تعادل، کنترل آن از دست راننده خارج میشود.
پس ضروری است که از این وسیله نقلیه به درستی و با رعایت اصول ایمنی استفاده شود.